El reloj Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen acompañará al hijo de Reinhold Messner en su ascenso al Mont Blanc

El Montblanc Mark Maker Reinhold Messner es uno de los alpinistas más reconocidos del mundo. Fue el primer hombre en coronar las 14 cumbres y el primer alpinista en subir solo al Everest sin oxígeno suplementario. El alpinista italiano, que pronto cumplirá 78 años, le ha transmitido esta pasión a su hijo Simon, y ahora le pasa su bastón alpino.

Simon Messner nació el 8 de noviembre de 1990 y es el hijo de Reinhold Messner. Junto con sus tres hermanas, se ha dedicado al alpinismo desde que era muy pequeño. Simon comparte una pasión con su padre: conservar la tradición del alpinismo con todas las medidas necesarias para proteger el entorno de la montaña, como usar la menor cantidad de equipo posible y prescindir de oxígeno suplementario en todas sus hazañas.

A la hora de escalar, se pueden establecer muchos objetivos, sin embargo, para Simon lo más importante es la experiencia en sí. La idea de competir para alcanzar todas las cimas del planeta no es su motor principal, sino el hecho de estar lo más cerca posible de la montaña de la manera más pura.

Para demostrar el respeto que siente por el alpinismo y el medioambiente, ascenderá al Mont Blanc, el lugar que inspiró los inicios de Montblanc, con el reloj Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen EL 1786 en la muñeca.

Empezará en la Aguja del Mediodía (Aiguille du Midi en francés) en Francia y subirá por el Mont Blanc du Tacul y el Monte Maldito para alcanzar la cima del Mont Blanc. Esta ruta está indicada en el reverso de la caja de este reloj de edición limitada con la técnica de grabado a láser tridimensional de Montblanc: logra un acabado tan realista que el grabado parece una fotografía del Mont Blanc al atardecer.

Experiencia de RV en la boutique

Además de ascender al Mont Blanc, Simon documentará su aventura y grabará la parte final de su ascensión a la cima. Los clientes de Montblanc podrán acompañarlo desde las boutiques de la marca y admirar esta increíble hazaña mediante al visor de realidad virtual para sentir la extraordinaria sensación de estar a su lado en la montaña.

Oxígeno cero

Simon pondrá a prueba el reloj Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen EL 1786 y su construcción de oxígeno cero mientras asciende hasta la cima de 4810 metros. Este es el segundo modelo desprovisto de oxígeno, junto con el cronógrafo Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen EL 290. Esta falta de oxígeno ofrece varias ventajas para los exploradores, los cuales necesitan equipos que funcionen en los entornos más adversos. La ausencia de oxígeno dentro del movimiento no solo evita el empañamiento, que puede producirse a causa de los drásticos cambios de temperatura en estas altitudes, sino que también previene la oxidación. Sin oxígeno, todos los componentes son más duraderos y ofrecerán una mejor precisión con el paso del tiempo.

Esfera azul con patrón de glaciar

El reloj Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen EL 1786 está adornado con la nueva esfera azul con patrón de glaciar distintiva de la firma. Los diseñadores de la Maison se inspiraron en los lagos glaciares del macizo del Mont Blanc que contemplaron en un viaje a los Alpes. Al seguir la ruta que sube por el valle de Chamonix hasta el glaciar Mar de Hielo (Mer de Glace en francés), quedaron cautivados por la textura del hielo y su intricada estructura de cristales helados desde hace miles de años.

Investigación y desarrollo en el glaciar Mar de Hielo

Repletos de ideas, regresaron a la manufactura para intentar reproducir en la esfera de un reloj lo que habían visto allí. No se trataba de una tarea precisamente fácil, ya que no solo no se había hecho nunca en Montblanc, sino que además había que superar la dificultad que representaba la altura de solo 0,5 mm de la esfera de un reloj, lo cual complicaba sobremanera la creación del efecto de estar mirando hacia las profundidades de un glaciar.

La esfera helada del Iced Sea

Tras varias pruebas, la Maison encontró una solución técnica para crear una impresión de verdadera profundidad y luminosidad. Los creadores de la esfera utilizaron una técnica ancestral casi olvidada llamada gratté boisé como punto de partida. El resultado es un reflejo del espíritu de exploración de Montblanc, tanto en lo referente a las aventuras que van a vivirse con este reloj como por la manera en que se ha diseñado y creado.

Todos los detalles

El reloj cuenta con una caja de bronce de 42 mm con un bisel bidireccional, estriado y cerámico con los puntos cardinales. Como todos los modelos Montblanc 1858 Geosphere, tanto el hemisferio norte como el sur se representan con dos globos tridimensionales que giran, respectivamente, en sentido antihorario y horario. Además, incluyen una indicación de día y noche que permite ver qué hora es en todos los puntos del planeta de un simple vistazo.

También incorpora la fecha a las 3 y una indicación de doble huso horario a las 9. La esfera se realza con toques luminiscentes en las agujas de las horas, los minutos y doble huso horario, así como en los índices y los puntos cardinales, para poder leerlos con poca luz. El reloj funciona con el movimiento automático MB 29.25 de Montblanc y viene con una correa de piel de becerro Sfumato azul con costuras beige.

La colección está limitada a 1786 piezas, una referencia al 8 de agosto de 1786, cuando Jacques Balmat se convirtió en la primera persona en subir al Mont Blanc. Con este número, se cierra el círculo de una auténtica celebración de la montaña que marca los inicios de la firma.