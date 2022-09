Rafael Pérez, Selmark: "La crisis que se augura ya está empezando a influir en las decisiones de gasto"

Selmark es un referente en el mundo de la corsetería y lencería, a través de diseños evocadores y líneas elegantes, pensadas para todo tipo de mujeres. En 1975, cuando comenzó la fabricación de prendas íntimas, no pensaron que llegarían hasta hoy. En su momento, elaboraban prendas casi invisibles, para quienes el concepto de moda íntima aún no tenía el peso que tiene hoy.

Su diferencial más impactante es el patronaje y el desarrollo de las copas, que realizan internamente y con centros tecnológicos, lo que los ha llevado a estar presentes en más de 40 mercados y creciendo.

Selmark lleva más de 40 años en el mercado, ¿cómo habéis conseguido este hito?

En 2024, Selmark cumplirá 50 años. Conseguirlo no ha sido fácil y varios han sido los retos que la empresa ha tenido que superar. Se me ocurren algunos de especial relevancia como fueron el ingreso de España en la CE, el declive del comercio tradicional, la irrupción de las nuevas tecnologías y los cambios en los hábitos de consumo o la sucesión en la empresa. Pero también grandes oportunidades como el lanzamiento de la línea Mare (swimwear), SCare (para necesidades especiales), Tech (deporte) y más recientemente IN&OUT (Homewear). Pero, sobre todo, nuestra apuesta desde hace más de veinte años por crecer fuera de España.

¿Qué recomendaciones le darías a los nuevos emprendedores que quieren aprender de las empresas más consolidadas?

Que se formen mucho, que conozcan otras empresas antes de emprender, porque se van a enfrentar a un mercado muy duro en el que muchas veces van a estar completamente solos.

¿Este sector está notando la crisis económica que muchos auguran?

Por ahora, es más el mantra que los medios difunden machaconamente que una realidad en la calle.

Y cierto. A fuerza de repetirlo ya está empezando a influir en las decisiones de gasto.

¿Cuáles han sido los retos a los que habéis tenido que enfrentaros?

Se me ocurren varios La entrada en la CE, que abrió las puertas a la entrada en tromba de las grandes multinacionales del sector. Verdaderos monstruos de presencia mundial con medios ilimitados para conquistar el mercado. Supuso la muerte de una buena parte de los fabricantes nacionales.

El segundo reto (fruto del anterior) fue evolucionar de un producto funcional orientado a precio, a una apuesta decidida por el diseño.

Otro de los retos fue la irrupción de las grandes cadenas que se llevaron por delante buena parte del comercio tradicional. El resultado lo vemos hoy. Ha desaparecido del 99% de los centros urbanos y ha pasado de suponer el 78% de la cuota de mercado en 1995 al 16% actual.

Y más recientemente los cambios en los hábitos de consumo que ha llevado aparejado Internet. En una doble vertiente. Por un lado, como propuesta de valor con productos nuevos que se incorporan a la cesta de la compra y, por otro lado, como una nueva forma de relacionarse productores y consumidores.

Y para no extenderme más, la sucesión en la empresa. Que un empresario tenga hijos que quieran continuar su legado no es fácil. La empresa da mucho trabajo y -más si eres una pyme- y sin entrar a valorar el caso particular de España, donde además el empresario está mal visto.

¿Cuál es el valor diferencial de Selmark?

Sin duda el mimo por el producto creado por y para mujeres. Somos un fabricante honesto que pone todo su empeño en satisfacer a quien nos da su confianza. En Selmark dedicamos una inversión muy importante a desarrollo de producto y la cultura de innovación se haya presente en todos los ámbitos de la empresa, desde la creación a la relación con el consumidor.

¿En cuantos países estáis presentes? ¿Tenéis perspectivas de más?

A nivel internacional Selmark está presente en más de 40 mercados y creciendo. Como ya comenté con anterioridad la empresa lleva más de dos décadas apostando por no conformarse con el mercado nacional. Sin duda, ello nos ha ayudado a sobrellevar con éxito todos estos años de cambio constate.

Las tendencias en lencería, ¿son tan cambiantes como las de la ropa exterior?

La ropa ha sufrido un retroceso en las prioridades de gasto. Y si esto afecta a la ropa exterior, ni te cuento en la ropa íntima. El resultado, una apuesta mayoritaria por la ropa sencilla, cómoda y neutra. La moda sigue siendo importante en la cultura de Selmark, si bien cada vez está más claro que el consumidor la identifica con ocasiones "especiales".

¿Cómo es el tipo de mujer que usa Selmark?

Mujeres vitales, dinámicas y deseosas de triunfar. Ven la ropa interior como algo imprescindible para enfrentarse al día a día. Porque una buena ropa interior ayuda a lucir mejor cualquier atuendo exterior.

¿Cambian los gustos de las mujeres según donde vivan?

Cada vez menos. Quizá con la irrupción de las RRSS hay más uniformidad en la moda. Si hubiera algo a considerar, además de la talla, es la temperatura, horas de sol, etc.

Selmark lleva diseñando y produciendo ropa interior desde 1975, ¿cómo ha evolucionad los gustos de la mujer desde entonces?

Ha pasado de conformarse por la poca oferta clásica del momento, a consumir prendas más complejas y sexys. En la actualidad prima el confort y lo natural.

Uno de los puntos fuertes de vuestra marca es el patronaje, ¿en qué se diferencia del resto de marcas?

En Selmark destinamos horas interminables a poner a punto cada patrón, a probarlo en múltiples mujeres buscado un equilibrio entre diseño, confort y sujeción. Y ello no es fácil. Pero tenemos grandísimas profesionales que han dedicado toda su vida a ello y esa experiencia no es fácil de replicar. Ahí radica una parte fundamental de nuestro éxito.