Piscinas de gran altura y exclusivos restaurantes para disfrutar del verano en septiembre

El lunes 15 de agosto fue el día mundial de la relajación, una fecha que parece dedicada a todos los veraneantes del mes de agosto. Sin embargo, la estación de verano no acaba con el fin de este mes si no que se extiende hasta el 23 de septiembre y hay muchos afortunados que seguirán relajándose hasta entonces. Para todos ellos, NH Hotel Group, part of Minor Hotels, ha seleccionado sus siete piscinas y restaurantes favoritos del sur de Europa. Descubre estos lugares exclusivos para disfrutar, ya estés de vacaciones o trabajando, de las piscinas con mejores vistas de la ciudad y de los exclusivos restaurantes de la compañía y su gastronomía más veraniega elaborada con productos de alta calidad.

NH Collection Barcelona Calderón (Barcelona, España)

En este hotel 5 estrellas podrás disfrutar de una piscina acristalada con vistas panorámicas de la ciudad en una ubicación inigualable en el centro de Barcelona, a escasos minutos andando del Barrio Gótico, la Sagrada Familia o la Casa Batlló. Relájate en la piscina de este exclusivo alojamiento y disfruta del atardecer con un cóctel de primer nivel en el bar ubicado en la azotea Eleven BCN. Allí podrás degustar su maravilloso cóctel Doctor Mule en el que las vitaminas de la Manzana y de la Lima se unen a una de las especias más saludables del planeta: el Jengibre.

Precios desde 330 euros por habitación y noche en septiembre. Piscina abierta durante todo el año.

NH Collection Barcelona Constanza (Barcelona, España)

De estilo inconfundible, el NH Collection Constanza es uno de los hoteles vanguardistas con mayor personalidad de Barcelona y su piscina, situada en la última planta, es un oasis de paz en medio del alborotado distrito financiero de la ciudad.

Ya sea porque estés allí de vacaciones o por trabajo, tienes que hacer una parada obligatoria en GoXO, el famoso restaurante de Dabiz Muñoz ubicado en el hotel. Este espacio es sinónimo de revolución de la alta cocina casera y un lugar en el que todo es posible. No puedes perderte sus famosos y originales gazpachos XO perfectos para el verano, el de tomatillos verdes mejicanos y jalapeños con lima y aceite de oliva y el de fresones y tomates maduros, chipotle ahumado y aceite de oliva.

Precios desde 236 euros la noche por habitación y noche en septiembre.

NH Firenze (Florencia, Italia)

Tras disfrutar de un día de turismo en la ciudad renacentista de Florencia, la piscina de la azotea de NH Firenze es especialmente acogedora. Se encuentra en la última planta, a siete pisos de altura, al aire libre, en una terraza que goza de impresionantes vistas, incluida la cúpula de Brunelleschi de la Catedral de Santa María del Fiore, una obra maestra del arte gótico. El hotel está al lado del parque Cascine, el mayor espacio verde de la ciudad, y a 20 minutos andando por el río Arno, del centro histórico de Florencia.

Este oasis también cuenta con el restaurante y bar Narciso Comfort Food & Drink para que los clientes disfruten de los ingredientes locales frescos de temporada y de un menú que fusiona la tradición toscana con las técnicas culinarias de última generación. Disfruta de una gran variedad de comidas rápidas y aperitivos o elige uno de los magníficos cócteles de la casa como el Cóctel Blue Hawaiian, que contiene ron blanco, blue curaçao, zumo de piña y crema de coco; y disfruta del ambiente relajado de este elegante espacio.

Precios entre 220 y 240 euros por habitación y noche en septiembre; la piscina abre de junio a mediados de septiembre (el periodo de cierre de la apertura puede cambiar en función del tiempo).

NH Collection Taormina (Taormina, Italia)

No puede faltar en esta selección de hoteles la piscina de NH Collection Taormina. En este hotel de cinco estrellas, la piscina es el entorno ideal para desconectar bajo el sol de Italia mientras te tomas una copa y un aperitivo en el bar de la piscina. No dudes en darte un baño y disfrutar de sus chorros de presión y relajarte en las tumbonas de la terraza mientras admiras las impresionantes vistas de la costa de Taormina.

Deléitate con la maravillosa cocina italiana en su restaurante Zefiro, ubicado en la terraza panorámica del 7º piso del hotel. A través de ingredientes frescos y de proximidad, los platos toman formas caprichosas para ofrecerte la experiencia gastronómica más insospechada y que te sorprendas con los sabores y aromas de la tierra. Deléitate con su plato estrella el mero sobre crema de zanahorias y verduritas.

Precios a partir de 407,5 euros por habitación y noche en septiembre.

NH Collection Lisboa Liberdade (Lisboa, Portugal)

Lisboa es famosa por sus miradores de las siete colinas pero para una vista más exclusiva, NH Collection Lisboa Liberdade tiene una piscina en la undécima planta con vistas a la ciudad, el castillo de San Jorge y el río Tajo. La piscina permanece abierta hasta medianoche, lo que permite a los bañistas contemplar la ciudad iluminada en la noche. La terraza de la azotea es gratuita para los huéspedes del hotel y cuenta con tumbonas y un bar de cócteles que sirve comidas ligeras, bebidas y aperitivos para acompañar las exclusivas vistas.

En el restaurante do Teatro podrás disfrutar de comidas ligeras veraniegas, ensaladas y bocadillos, además de platos conocidos y especialidades más tradicionales de la cocina portuguesa. También podrás disfrutar de sus maravillosos cócteles como el espectacular Bramble, creado por Dick Bradsell en Soho's Londres, al cual le dan su toque especial con su receta casera de licor de mora, ginebra, jarabe de azúcar, limón, moras marinadas y créme de Mure (su exclusivo licor de moras casero).

Precios desde 295 euros por habitación y noche en septiembre; piscina abierta de mayo a septiembre.

NH Málaga (Málaga, España)

A pocos minutos a pie de las cálidas playas de Málaga y de su centro histórico, este alojamiento te ofrece una piscina exterior perfecta para relajarte y disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad. Una vez allí, podrás descansar en sus tumbonas o en el bar ubicado junto a la piscina.

Además, desde este hotel también tendrás acceso al restaurante Tablafina basado en los pilares fundamentales del tapeo español. Disfruta de sus frescas ensaladas elaboradas con productos de la tierra, como la ensalada malagueña de bacalao, patata, naranja y aceituna o su gazpachuelo de cigalitas

con almejas, de sus embutidos finos o de su selección de quesos y productos elaborada por Abel Valverde. También podrás deleitarte con una carta de vinos cuya amplia propuesta ha contado con el asesoramiento del sumiller de Santceloni, David Robledo.

Precios desde 128 euros por habitación y noche en septiembre; piscina abre todos los días entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

NH Collection Madrid Colón (Madrid, Spain)

El hotel NH Collection Madrid Colón es ideal para los viajeros amantes de la buena vida. Situado al lado de Platea, un complejo gastronómico gestionado por algunos de los chefs con estrellas Michelin de la ciudad, y a poca distancia de la Milla de Oro de Madrid de tiendas de lujo como Gucci, Rolex y Louis Vuitton, cuenta con una terraza en la cuarta planta que es el lugar perfecto para relajarse después de un día de ajetreado de compras. La piscina al aire libre está rodeada de elegantes tumbonas y un bar que ofrece bebidas y aperitivos refrescantes.

Los amantes del sushi podrán disfrutar de la exclusiva experiencia de 99 Sushi Bar que cuenta con una estupenda selección de porciones de sushi y sashimi, como el nigiri de toro flambeado con puré de tomate o de refrescantes tartares como el de atún picante con ensalada de encurtidos en salsa de col china picante fermentada, algas wakame y patatas paja.

Precios desde 275 euros por habitación y noche en septiembre; la piscina abre desde mediados de junio hasta mediados de septiembre.