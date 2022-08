Los 5 errores que no se deben cometer nunca con los polvos de sol

Los polvos Terracotta Light Polvos de sol efecto buena cara tienen un 96% de ingredientes derivados de la naturaleza y está disponible en seis tonos. Eliecer Prince, 'national makeup artist' de Guerlain, explica qué se debe evitar para aprovechar Terracotta al máximo.

"Elegir el tono de bronzer equivocado es el error más frecuente ¡e imperdonable! No se debe escoger nunca un tono mucho más oscuro que la piel: el resultado quedará poco natural. Debemos recordar que el bronzer está formulado para aportar calidez y un suave tono dorado", recuerda Eliecer Prince.

"Concentrar todo el color sólo en el rostro es otro 'no, no, no ¡y no'. Los polvos deben extenderse también por la base del cuello y el escote para unificar el color", añade Eliecer.

"Jamás se debe aplastar la brocha contra el compacto: tiene que pasar por encima, casi rozándola, para tomar sólo una pequeña cantidad de producto", comenta el experto.

"Hay que huir de las brochas de mala calidad, pequeños o biseladas: el modelo perfecto es redondo y ancho, puesto que buscamos difuminar y fundir el color sobre la piel de forma imperceptible", avisa Eliecer.

"A veces veo a las mujeres retocándose en el metro atacando la polvera y apretando la brocha contra el bronzer como si estuvieran enfadados con ella. ¡No! El pincel debe sobrevolar la cara, apenas pasar por encima de la piel para ir construyendo el color de forma progresiva poco a poco, con mucha suavidad", ríe Eliecer mientras pide delicadeza al llevar la brocha al rostro.