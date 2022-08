5 beneficios de utilizar cosmética natural de calidad

Cada vez es más común encontrar cosméticos que afirman estar hechos a partir de ingredientes naturales y sin químicos que, por lo general, pertenecen a altas gamas.

Para ser considerados productos naturales, deben cumplir una serie de características, tales como que se elaboren mediante componentes naturales y de cultivo ecológico, siempre de origen vegetal, que no hayan sido testados en animales y que no tengan ningún tipo de materiales sintéticos, siliconas, parafinas u otras sustancias que provengan del petróleo.

¿Por qué son una tendencia en auge? Principalmente por las consecuencias positivas de utilizar este tipo de productos, tanto para la propia persona como para el medio ambiente. A continuación te contamos algunas de estas ventajas:

1) Son más hipoalergénicos: Los químicos tienen más posibilidades de causar reacciones alérgicas o adversas en la piel como enrojecimientos o irritaciones. También se absorben mejor y no obstruyen los poros. De esta manera, nuestra dermis estará más permeable y activa.

2) El 100% de principios activos: es común que las marcas que no son ecológicas y las que son de gamas más económicas empleen productos "de relleno" para abaratar los costes de producción, que muchas veces no son beneficiosos para la piel. Sin embargo, la cosmética natural no usa este tipo de ingredientes, por lo que es 100% activa. Asimismo, se usan en cantidades más pequeñas, de manera que duran más y su relación calidad-precio es más justa.

3) Más nutritivos y regenerantes: Algunos ingredientes naturales como el aceite de coco, el aceite de oliva, la manteca de karité o la vitamina E se utilizan con frecuencia en este tipo de productos y tienen propiedades nutritivas y facilitan la oxigenación, además de limpiar en profundidad y eliminar las células muertas, de manera saludable y sin ser invasiva.

4) Olor más suave y con propiedades de aromaterapia: la aromaterapia es un tipo de medicina alternativa que se basa en el uso de esencias o aceites esenciales para ayudar a la relajación del cuerpo. Este tipo de aceites son comúnmente usados como ingredientes en cosmética natural, por lo que pueden aprovecharse sus propiedades y también proporcionan olores agradables y menos agresivos que los cosméticos que llevan químicos.

5) Son beneficiosos para el medioambiente: Al no emplear ingredientes derivados del petróleo ni químicos, no generan desechos dañinos para la naturaleza. Incluso muchos de estos productos utilizan envases reciclados para contribuir a mantener la sostenibilidad.

5 elementos

Un ejemplo de marca que cuenta con ingredientes naturales en su fabricación es 5 Elementos, cuyo componente principal en todos sus productos es el Aceite de Oliva Virgen Extra (Aove). Algunos de sus productos son:

Su contorno de ojos, que busca rejuvenecer la mirada, ya que la piel que rodea al ojo es más fina y sensible que la del resto del rostro. Por ello, necesita un cuidado especial para combatir ojeras, bolsas y arrugas.

Este contorno de ojos está formulado con aceites vegetales y principios activos con numerosas propiedades beneficiosas como su poder hidratante, antiinflamatorio, calmante y regenerador. A su vez, contiene dos tipos de ácido hialurónico de origen vegetal, con poder rejuvenecedor, que actúan en todas las capas de la piel.

Para hidratar la cara, esta marca dispone de una crema hidratante facial diseñada para hidratar las pieles jóvenes y combatir las primeras arrugas. Está formada por una combinación de hidrolatos y aceites que da como resultado una crema de fácil absorción con ingredientes naturales, hidratantes, tonificantes y nutritivos. Los hidrolatos se encargan principalmente de hidratar la piel, pero también aportan propiedades reafirmantes y purificantes, entre otras. Por su parte, los aceites, crean una barrera en la piel que evita la deshidratación.

En su línea para el cabello, cuenta con un champú nutritivo que cuida el pelo sin utilizar ingredientes agresivos, ya que está formado por tensioactivos naturales y suaves procedentes del coco, que limpian el pelo sin secarlo. Sirve para nutrir, fortalecer y suavizar el pelo gracias a los componentes del aceite de oliva virgen extra, del aceite de almendras y de la glicerina vegetal. A estas funciones también contribuye su acondicionador, que suaviza el pelo, desenredándolo y combatiendo el encrespamiento.

Por último, como hidratante del cuerpo, 5 elementos ofrece una leche hidratante corporal formulada con hidrolato de jara, que hidrata la piel y la tonifica. Además, los ingredientes también presentan propiedades regeneradoras y reparadoras del tejido cutáneo, y aportan elasticidad a la piel, disminuyendo la aparición de estrías.