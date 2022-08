Natalie Batlle (Juno House): "Hasta ahora no existían espacios que trabajaran por la conciliación de la mujer"

Natalie Batlle nació y se crio en Chicago (EEUU), aunque su padre es de Barcelona. Ella es el vivo ejemplo de la mujer emprendedora y apasionada que hace malabares para poder conciliar el desafío de una carrera profesional con la entrega completa de una maternidad consciente.

Se define como una mujer apasionada, ambiciosa y emprendedora a la vez que es madre de Eliot y Chloe. Participó en la campaña presidencial de Barack Obama en San Francisco, y después se mudó a Barcelona para trabajar en la agencia de comunicación Edelman. Más tarde esta misma empresa le ofreció incorporarse a sus oficinas de Nueva York. Allí vivió durante tres años, mientras hacía viajes alrededor del mundo produciendo contenidos para grandes multinacionales. Fue en esta etapa cuando conoció a Liana Grieg, con quien fundó Juno House, un espacio único y disruptivo para el bienestar, la maternidad y el crecimiento profesional hasta ahora inexistente, con el propósito de crear un ecosistema colaborativo entre mujeres e impulsar la economía local.

¿Qué te impulsa a crear Juno House?

La idea de crear Juno House nace durante mi primera baja de maternidad. Cuando nació mi hijo Eliot yo me encontraba en Barcelona y me di cuenta de que no existían espacios que trabajaran por la conciliación entre la vida profesional y personal de la mujer. Fue allí cuando por primera vez pensé en la posibilidad de crear un espacio que trabajara precisamente por la conciliación, un espacio pensado por y para las mujeres donde poder crecer tanto profesional como personalmente.

Tras comentarlo con otras mujeres, ya fueran madres o no, me di cuenta de que existía la misma necesidad compartida y resultó evidente que la conciliación iba mucho más allá de la maternidad, por eso empecé a concebir un proyecto basado en la tendencia internacional de crear bajo un mismo techo espacios globales y productivos que permitieran el desarrollo profesional y personal y que promovieran la colaboración y conexión entre mujeres. En otros países como en Inglaterra o en Estados Unidos (yo soy nacida en Washington) este tipo de espacios se estilan mucho más. De hecho, fue durante mis años viviendo en Nueva York que pude ver crecer clubes enfocados para las mujeres y sus carreras.

Junto con mis dos socias, Liana y Eva vimos la necesidad compartida de crear un espacio donde compartir con otras mujeres proyectos y ambiciones, un espacio donde interactuar de forma colaborativa y donde todo pueda pasar. Así, de este problem solving nace Juno House con el propósito de satisfacer las necesidades reales de las mujeres que buscan un crecimiento profesional en un entorno conciliación sin tener que renunciar a su crecimiento personal como mujer.

¿Cuál es la filosofía del club?

La filosofía de Juno House se basa en el principio de la colaboración por encima de la competencia, para crear una comunidad colaborativa, diversa, intergeneracional e intercultural de mujeres. Un espacio que inspire, empodere y acerque a las mujeres a vivir una vida con mayor equilibrio.

¿Qué perfil tienen las mujeres que acuden?

El perfil de mujer que es socia de Juno House son mujeres empresarias, emprendedoras que buscan ver crecer sus proyectos, madres que quieren seguir proyectándose, etc. en definitiva, mujeres que buscan un lugar en el que desarrollarse y crecer sin que nada les pare y sin tener que renunciar a nada.

Después de 4 meses desde que abrimos por primera vez el club, Juno House cuenta con casi 500 socias que vienen de sectores muy distintos: desde finanzas, marketing y comunicación, arte y cultura, moda, ciencia, salud o gastronomía. En cuanto a su procedencia, el 70% son de Barcelona y el 30% restante son internacionales.

¿Qué servicios se pueden encontrar? ¿Se puede considerar un espacio de lujo?

Juno House está ubicado en La Farinera d'Aribau, un icónico edificio que data de 1915. Cuenta con más de 1400m2 divididos en dos grandes espacios: La Nave, el espacio central especializado en el desarrollo profesional que cuenta con Juno Café, donde se sirven desayunos y comidas a diario; un espacio para eventos, charlas, conferencias y networking; salas individuales para reuniones; una sala de podcast para que las socias puedan crear sus podcast en Juno House con un equipo excepcional; una biblioteca y también la Juno Shop, que se trata de un pequeño espacio para que las socias que lo deseen puedan presentar sus marcas o productos, ayudándolas a crecer y darles visibilidad.

Por otro lado, encontramos La Farinera que es un edificio de cuatro plantas destinadas al cuidado y bienestar de la mujer: Juno Studio, ubicado en la planta superior, se trata de una sala donde se realizan clases de yoga, pilates, barre o meditación; Juno Glow, un espacio dedicado al autocuidado de las socias con tratamientos de belleza y bienestar. Little Juno, el espacio dedicado para los más pequeños de las familias que también son bienvenidos a Juno House. Se trata de un espacio alegre y radiante diseñado para obtener el balance deseado entre lo personal y lo profesional. Finalmente, en la primera planta se encuentra el ClubHouse, pensado para el ocio y una zona para celebrar cenas privadas o eventos.

En cuanto al tema del lujo, consideramos que Juno House es un pequeño oasis en medio de la ciudad, un refugio urbano por lo que en cierto modo podríamos considerarlo como un lujo accesible y cálido en medio de Barcelona. Además, colaboramos con marcas que son partners de diferentes sectores que nos ayudan a crear experiencias únicas y diferentes para nuestras socias.

¿Cuáles son los servicios más demandados por las clientas?

Actualmente, vemos como el 86% de las mujeres socias tienen especial interés en el networking que se crea en Juno House. Cada semana preparamos contenidos especiales para ellas: desde charlas, conferencias, eventos en colaboración con otras marcas y partners, etc. Queremos que Juno House sea un espacio catalizador de talento y fomentar networking y sinergias. De hecho, actualmente ya han surgido una docena de proyectos creados por diferentes socias de Juno House y estamos muy contentas y orgullosas de que el club haya sido el impulsor y centro de estos nuevos proyectos.

Así mismo, la parte de la nave pensado para trabajar también es uno de los servicios más demandados por las socias, seguido de nuestro Juno Studio y Showroom (Juno Shop).

¿Cómo se gestiona? ¿Existe algún tipo de cuota o método de pago?

Cada socia cuenta con una membresía anual, aproximadamente de 140 euros al mes de base, pero el coste final dependerá de los servicios que se utilicen. Se puede pagar en cuotas mensuales o en una única cuota anual.

¿Cómo favorece a la conciliación y a la vida profesional de las mujeres?

Juno House es un espacio concebido por y para la mujer. Pensado bajo una mirada holística y consciente se ha diseñado baja la user experience, es decir, todos los espacios se han diseñado teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres en su día a día y cubrir así todo aquello que necesitan tanto a nivel personal como profesional.

¿En qué consiste exactamente el concepto W2W (Woman to woman)?

La filosofía del proyecto que es el de la colaboración por encima de la competencia, permite acuñar el término Woman to Woman (W2W) que se fundamenta en la colaboración entre mujeres para crear una gran comunidad que facilite el desarrollo personal y profesional. Juno House quiere promover una nueva era de liderazgo femenino a la vez que impulsar la economía local.

¿Cómo pueden establecerse conexiones de networking en Juno House?

Cada semana organizamos sesiones de networking en Juno Café para que las socias puedan inscribirse para conocer otras socias y sus proyectos, crear sinergias y oportunidades. Además, también organizamos diferentes eventos a la semana, todos ellos pensados por y para las socias: desde talleres creativos, clases de coaching, charla sobre un tema en particular, mesas redondas, etc. Las socias están en el centro de nuestra razón de ser y por eso trabajamos para ofrecerles contenido de calidad donde puedan crecer y formar parte de una gran comunidad de mujeres.