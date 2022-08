El mayordomo del S.XXI: gana 160.000 euros al año y cambia la bandeja por una 'tablet'

La figura del mayordomo, en el imaginario colectivo, es la de un hombre de mediana edad con chaqué, guantes blancos que porta una bandeja y tiene acento británico. En el cine hay miles de referencias, marcadas por los tópicos, de este personaje. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Alfred, el mayordomo de Batman, que se encargaba de tener la mansión y la Batcueva a punto, así como los artilugios que usaba el caballero oscuro en sus aventuras, incluido el famoso Batmovil.

En el caso de las series, la referencia más próxima está en Geoffrey, el mayordomo que compartía pantalla con Will Smith en El Príncipe de Bel Air en los años 90. Un refinado personaje, también con acento británico, que se caracterizaba por tener siempre una respuesta con humor ácido a todo, aportando la puntilla a los diálogos. También en el mundo de los videojuegos hay referencias a la mayordomía. Cualquier persona que haya vivido su adolescencia en los 90, ha encerrado a Winston en la nevera de la mansión de la arqueóloga.

El caso es que la profesión de la mayordomía sigue existiendo y son muchos los centros que ofrecen formación en esta materia en la actualidad. La escuela de mayordomía de referencia a nivel mundial es la International Butler Academy, en Holanda a la que se suma, también, The Royal Butler en Reino Unido o la International Butler School en España.

Pero la figura del mayordomo en la era actual dista mucho de esa figura de servidumbre de principios del S.XX que la ficción se ha encargado de perpetuar. A día de hoy, el mayordomo privado está concebida como "un house manager", explica el fundador y director de la International Buttler School, Juan de Dios Orozco y ha cambiado la bandeja de plata por una tablet y se encarga de organizarlo todo para que su jefe no tenga que pensar en nada.

Orozco dice que, en la actualidad, los mayordomos "cobran mucho dinero, son titulados universitarios y hablan varios idiomas" y las personas que los contratan son gente "que lo tiene todo y no les importa pagar esos sueldos". En este sentido, Orozco asegura que esta gente adinerada "lo único que no pueden comprar es el tiempo y el mayordomo lo que proporciona es, precisamente, calidad del tiempo".

En España, por ejemplo, un profesional en mayordomía junior "puede rondar entre los 45.000 a 50.000 euros netos al año y, en Estados Unidos, un sénior puede rondar los 160.000 dólares netos al año", explica Orozco. Pero esto no es lo único ya que, dentro de su contrato, se incluye un bonus del 20% anual más otros beneficios "como vivienda o manutención, ya que este personal suele vivir en la finca, en una residencia aparte, claro", cuenta el director de International Butler School.

Ya no limpian la plata

De vuelta a la ficción, en el cine se muestra que una de las funciones principales de estos personajes es, además de servir, la de pulir y abrillantar la plata de los señores a los que sirve. Juan de Dios Orozco es claro al respecto: "un mayordomo actual no limpia la plata, ya no existen los sirvientes, esto es un término que hay que abolir. Los mayordomos actuales tienen salida en puestos en hoteles de lujo, yates o viviendas particulares", comenta.

La gestión de los detalles es muy importante en esta profesión.

La principal función de un profesional de la mayordomía es "hacer que, durante el proceso de levantarte hasta que te montas en el coche para ir a donde sea, no te preocupes de nada". Es decir, esta persona es la responsable de que todo esté listo y funcione en el día a día de su jefe o jefa, "desde las medicinas, la bolsa de deportes, los vuelos... todo", dice. Por ejemplo, cuando la persona sale de casa y se monta en el coche "el chófer y la seguridad ya saben a dónde va y las paradas que hará ese día, porque el mayordomo ya se lo ha explicado al personal", dice Orozco.

Experto en la gestión del lujo

Tanto en las escuelas de Reino Unido como en las de Países Bajos, la formación todavía sigue estando pensada para que el mayordomo sea un sirviente. En cambio, aquí en España, en la International Buttler School, le han dado un giro a este concepto y lo que ellos imparten es un programa de formación de Experto en Gestión de la Experiencia del cliente, lujo y hospitalidad.

La formación está basada "en un programa online de 120 horas de trabajo, divididos en 30 seminarios de cuatro horas cada uno, que ofrece una visión de 360 grados de lo que necesita el cliente del servicio de mayordomía o el cliente de lujo", explica el director y fundador de la escuela.

El experto en mayordomía tiene que tener un control extremo para que todo esté listo para su jefe.

Este plan de estudios, que comenzará su séptima edición en septiembre, está orientado para un perfil de personas muy concreto: "Es para gente que está trabajando, que tenga un bagaje y un recorrido profesional amplio en el mundo del cliente de lujo y que quiera ampliar sus horizontes en este campo del trato con la clientela más VIP".

Entre la formación que imparten en esas clases magistrales de la mano de grandes expertos, hay diferentes materias que van desde cómo obtener información de las personas con las que se van a reunir sus jefes, pasando por mantenimiento de obras de arte, silver service, organización de actos, viajes o eventos.

A esto se suman varios talleres de culturas, es decir, conocimientos del mundo árabe, cultura rusa o asiática, "centrada sobre todo en China y Japón", para que estos profesionales sepan, perfectamente, cómo actuar en el caso de que tengan que ir a trabajar a estos lugares del globo.

Otras de las materias que se imparten en el curso son: economía doméstica de grandes propiedades, liderazgo y dirección de equipos, seguridad e higiene en el trabajo, dirección de sala, servicio de sumiller y coctelería, protocolo y etiqueta.

Los nuevos mayordomos tienen que tener contactos que le permitan fletar un avión en cuestión de horas.

La base de esta profesión "está muy centrada en los contactos y en ser resolutivos", explica Juan de Dios Orozco. En ese sentido, este tipo de profesionales "tienen que ser capaces de fletar un avión privado en muy pocas horas o conseguir el chocolate más exclusivo de Bélgica y que llegue a tiempo para la cena, todo esto sin escatimar, porque recordemos que la persona para la que trabaja esta gente tiene mucho dinero", argumenta.

Perfil profesional y salidas: 'Para esto hay que valer'

Juan de Dios Orozco recuerda que "para esto hay que valer". El experto reitera que a la hora de admitir a alguien en su programa "somos muy selectivos". En ese sentido, la razón fundamental por la que no aceptan a alguien puede ser porque "no hay madurez, una cualidad fundamental para el puesto, y porque esto es una profesión muy vocacional y no para ganar dinero, que se gana, pero no es ese el objetivo". Por ello, descartan los perfiles que buscan enriquecerse con esto.

El director y fundador de International Butler School, Juan de Dios Orozco.

Cuestión de 'feeling'

Lo sorprendente en el mercado laboral de esta profesión es que "no es el jefe el que elige el mayordomo, si no es el mayordomo el que elige a su jefe". En este sentido, al ser una profesión con tan poca oferta, las personas pueden elegir si trabajar o no con determinada familia.

Además, "aquí da igual el género", explica Orozco, que resalta que la profesión hace años que dejó de ser exclusiva de los hombres. "Lo importante aquí es el feeling, los y las mayordomos privados, en los 30 primeros minutos de contacto es cuando se ganan el puesto", cuenta.

Es decir, de nada sirve tener el mejor currículum del mundo, "que si no casas con la persona no vas a ningún lado". Al final todo va de que el que contrata "se sienta a gusto con la persona y viceversa" porque el mayordomo "lo sabe todo de su jefe" y tiene que generar esa confianza a través de la personalidad.

Tomen nota, porque esta profesión tiene un largo recorrido.