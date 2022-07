Ron Diplomático minimiza el impacto medioambiental de su actividad sin renunciar a la calidad

Para evitar las consecuencias del cambio climático, es necesario contemplar medidas para implementar la sostenibilidad en todas las áreas de la vida diaria, incluyendo la alimentación y la bebida. Conscientes de este hecho y comprometidos con el cuidado y la conservación del entorno, la marca de ron Diplomático lleva más de dos décadas trabajando para minimizar el impacto medioambiental de sus acciones, así como para llevar a cabo una elaboración responsable, buenas prácticas y el apoyo a sus trabajadores y a las comunidades que rodean su destilería.

Así, la marca ha reducido a la mitad su consumo de agua y el uso de plásticos, cartones o botellas de vidrio en un 75% a lo largo de todo el proceso de elaboración de los rones. También, ha apostado por la energía limpia y ha conseguido autoabastecerse del 80% de la energía que utiliza, reduciendo su consumo de combustibles fósiles en un 40% mediante la cogeneración.

Otro aspecto que preocupa a Ron Diplomático es el desperdicio de recursos, por lo que reutiliza el 100% de sus residuos líquidos como abono orgánico que suministra a los agricultores locales.

Adicionalmente, cuentan con Distilled Consciously, una plataforma global de sostenibilidad alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, desde hace 12 años, trabaja junto a Fundacaña Venezuela, una ONG dedicada al desarrollo, investigación y protección, para conseguir ingredientes respetuosos con el medioambiente.

Diplomático, apostando por la sostenibilidad desde sus inicios

Ron Diplomático nació como un negoció familiar independiente, lo que asegura el control de la totalidad del proceso de producción y, con ello, su excelente calidad. Asimismo, pone a las personas en el centro de todas sus iniciativas, cuidando de su gente, de la comunidad local, y, por supuesto, del ecosistema.

En su logo aparece Don Juan Meléndez ("Don Juancho"), puesto que fue el personaje que inspiró la creación de esta marca. Se trataba de un noble de la localidad que puso su pasión en explorar el origen, los ingredientes y los métodos de las diferentes variedades de sabores del ron y otras bebidas tradicionales, buscando los factores que afectan a la producción del ron mientras se preserva el medioambiente.

Este concepto es seguido por su destilería, DUSA, situada al pie de la Cordillera de los Andes en Venezuela, próxima al río Sarare, una zona decretada Parque Nacional Terepaima para proteger su flora y su fauna. Además, su cercanía con las principales plantas de procesamiento de caña de azúcar de la zona permite un ahorro en transporte. Se trata de la única destilería en Venezuela con la certificación ISO 14001.

Fue fundada en 1959, bajo el nombre de Licorerías Unidas S.A (LUSA), siendo su propietaria Seagram's International, una de las compañías de vinos y licores más grandes del mundo. En 2002, se convirtió en una empresa venezolana 100% privada, y cambió su nombre al actual: Destilerías Unidas S. A. (DUSA).

Su proceso de producción es único, puesto que integra 3 procesos de destilación diferentes que se combinan, dando lugar a un producto caracterizado por su excelencia. Sin embargo, no solo su fabricación influye en la calidad de los rones de Diplomático, también las tres variedades de caña de azúcar (Romana, Venezuela y Canal Point), su fermentación, para la que se utiliza su propia cepa de levadura, y su añejamiento en diferentes tipos de barricas, predominantemente ex bourbon y ex whisky de malta.

Todos estos procesos se llevan a cabo teniendo en cuenta el cuidado de los hábitats de la fauna local y la conservación del entorno de la destilería. Es por ello que, desde 1992, la empresa ha plantado aproximadamente 16.000 árboles de especies autóctonas y, junto a más de 600 voluntarios (tanto empleados como comunidades locales) han limpiado y retirado residuos sólidos de las playas.

Gracias a estas acciones, Ron Diplomático obtuvo la acreditación de conciencia medioambiental en 2009, la cual ha renovado cada dos años desde entonces.

Una marca familiar y de prestigio

El pasado verano, la familia Diplomático se alió con los maestros roneros, y juntos lanzaron Selección de Familia, un ron súper premium dirigido a aquellos que buscan nuevas experiencias y sabores.

Este producto fue creado a partir de los rones con los matices más sofisticados para crear esta exquisita mezcla, siempre con un riguroso control de calidad durante todo el proceso. Concretamente, está compuesto por la combinación de melaza y mieles de caña de azúcar, y gracias a su alto grado alcohólico (un ABV del 43%), este elegante ron tiene un intenso sabor característico, que lo hace ideal para tomar solo.

Se trata de un ron seco y especiado con un cuerpo robusto y elegante, de color ámbar oscuro; con aromas equilibrados de caña de azúcar, miel y frutos rojos en nariz, seguidos de delicadas notas de vainilla y roble. En boca, la madera y la ciruela se combinan con notas de tofe para un final largo y redondo. Se destila principalmente en alambiques de cobre (90%), para los rones complejos, que se combinan con destilación en caldera y columna (10%), para los rones de cuerpo medio y ligeros, con un envejecimiento de hasta 12 años en barricas de roble blanco americano, anteriormente usadas para bourbon y Jerez.

Diplomático Selección de Familia, fue galardonado en abril de este año con una doble medalla de oro en uno de los concursos más antiguos y prestigiosos del sector: el San Francisco World Spirits Competition 2022.

Asimismo, y siguiendo por con su compromiso con el concepto familiar, el pasado mes de febrero Diplomático puso a la venta con motivo del día del padre un exclusivo pack formado por una botella de Diplomático Reserva Exclusiva, un vaso pensado para elaborar el clásico Old Fashioned, y un molde de hielo. Este licor es un ron elegante a la par que complejo, elaborado cuidadosamente a partir de mieles de caña de azúcar y envejecido en pequeñas barricas de roble hasta 12 años, cuidadosamente seleccionados por sus Maestros Roneros. Por su excelencia, se ha convertido en una referencia para los amantes de ron en todo el mundo.

Pero no son los únicos productos destacados que la marca ha comercializado durante los años 2021 y 2022. Su exclusivo Single Vintage 2007 es una extraordinaria edición limitada que deleita con la riqueza en sabor y aroma de los mejores rones de dicho año y que se incorpora a la gama Prestige junto a Diplomático Ambassador Selection y Diplomático Single Vintages de los años 2005, 2004, 2002, 2001, 2000 y 1997. Destaca porque se elabora solo a partir de reservas especiales seleccionados por los maestros roneros. Cada vez que descubren un ron que ha evolucionado de forma extraordinaria, seleccionan una partida cuidadosamente.

Son rones destilados en el mismo año y que han envejecido durante 12 años en barricas de bourbon y whisky de malta. Después de mezclarlos con destreza, se dejan reposar y terminar de afinar, durante un año más, en barricas de jerez. El resultado es un conjunto de nuevos y sutiles matices que seducen a los apasionados del ron.

Gracias a la calidad de estos y otros productos, Diplomático ha sido elegido como uno de los mejores rones del mundo. Por octavo año consecutivo, el ranking The Drinks International Annual Brands Report, ha reconocido internacionalmente a esta marca como uno de los cuatro rones más vendidos y el segundo de mayor tendencia a nivel global.