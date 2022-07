Sara Valls, de Janis: "La cocina mediterránea ofrece muchas posibilidades para conseguir el sabor umami"

Five Flowers Formentera presenta Janis, el restaurante gastronómico del 5* de la isla balear, protagonista de la revolución gastronómica de uno de los destinos más especiales del Mediterráneo, el sueño de la chef Sara Valls. Ella deleita en su cocina con sus propias raíces.

El restaurante está situado en el rooftop de Five Flowers Formentera, el hotel de máxima categoría de la isla, y ofrece unas vistas 360º impresionantes de este rincón mediterráneo.

Apasionada del producto local, con una cocina basada en la esencia de la materia prima, rica en texturas y contrastes. Tomate, pescado de roca, bogavante, gamba roja o cerdo negro deleitarán los paladares dispuestos a experimentar una explosión de sabor.

¿Una chef como tú encuentra tiempo para disfrutar de otros hobbies o pasiones distintos a la gastronomía?

Pues la verdad es que trabajamos mucho pero siempre hay algún ratito para poder disfrutar del mar, de los amigos, de la música, de cualquier paseo o actividad

¿Qué propone Janis by Five Flowers Formentera a la isla?

Janis propone una experiencia con identidad propia, una cocina fresca y creativa, con unas recetas ejecutadas con libertad e inspiración y un gran respeto por los productos locales y por los valores del recetario balear.

¿Por qué Formentera?

Porque la descubrí hace 12 años y me enamoré. A pesar de las dificultades actuales que todos conocemos, ¿hay algún lugar mejor para vivir?

¿Cómo definirías tu cocina?

Fresca y comprometida con la tradición. Nuestro objetivo principal es dar una nueva visión de los sabores más tradicionales con la eterna búsqueda del sabor.

¿Qué es lo más importante en un proyecto de estas características?

Lo más importante es que el comensal venga con las ideas claras de dónde se van a sentar, de qué tipo de experiencia ofrecemos y, sobre todo, tener a un equipo bien formado para que transmitan al comensal el por qué lo que estamos haciendo así.

¿Serías capaz de definir con un sabor tu cocina?

Si algo tenemos en común con los japoneses es que la cocina mediterránea ofrece muchas posibilidades para conseguir el sabor umami. Y nosotros hacemos una cocina con una base muy umami.

¿Qué nota le pones a la oferta gastronómica insular?

Un 8, actualmente hay mucho nivel.

¿Sois vosotros, los grandes chefs, las nuevas 'estrellas del rock'?

Eso parece. Lo que pasa es que, a consecuencia de los programas de televisión y la alta demanda, han creado un boom gastronómico que esperemos que vaya en auge para favorecer al sector. Pero al final somos cocineros y nos debemos a las cocinas no a los escenarios jejeje

¿Cuál fue tu primer sueño cumplido?

Mi primer sueño cumplido fue ser jefa de cocina con 24 años y tener a un equipo de 10 cocineros a mi cargo. A nivel gastronómico lo más gratificante fue ser protagonista del cuaderno de alta gastronomía Apicius 36 compartiendo con grandes chefs.

¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la cocina?

¡A los 17 años, me tocaba elegir algo ya, y acerté!

¿Quiénes fueron tus maestros?

He trabajado a las órdenes del chef Pedro Salas (Bib Gourmand de la Guía Michelin), Hideki Matsuhisa (estrella Michelin) y Rafael Gresa, entre otros. Me he formado en Espai Sucre, Hofmann, etc, si bien me considero una cocinera autodidacta hecha a mí misma y en aprendizaje continuo. Cada día me fijo en cómo mejorar algo: una metodología, una técnica, una receta

¿Hacia dónde crees que se dirige la gastronomía?

La gastronomía se dirige hacia la tierra, hacia el origen, la sostenibilidad del producto y de los equipos de trabajo, la conciliación de vida personal y laboral, y la concienciación de los cocineros con el territorio y la tradición. Sin esas bases no podemos ofrecer una buena gastronomía.

¿Algo que nunca puede faltar en tu cocina?

Buen producto.

¿Qué chefs te inspiran a la hora de crear nuevos platos?

Son muchos y sería injusto elegir solo a unos cuantos.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto patas arriba a Europa y, como efecto dominó, ha provocado una subida generalizada de los precios. ¿Puede afectar a los hábitos alimenticios de los comensales que vienen al restaurante?

No lo creo, nosotros intentamos ser justos a pesar de la subida de precios. El perfil de cliente que tenemos quiere venir a disfrutar y sabe que somos honestos con la relación calidad/precio.

¿Cómo es el cliente de Janis?

El cliente de Janis (en general) es cliente con bagaje gastronómico que viene buscando una propuesta con identidad, valores y pasar un buen rato.

¿Un lugar ideal para veranear?

Para mí, Formentera, el ejor hasta la fecha.

¿Qué marcas para vestir en verano sueles usar?

Pues de todo un poco, pero en general visto bastante casual Vans, Levi's, Billabong, Kenzo, Pull&Bear, Zara .

¿Un perfume?

Hypnose de Lancôme.

¿Relojes?

Swatch.

¿Vacaciones familiares o con amigos?

Depende de lo que se pueda.