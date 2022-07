7Pines Resort Ibiza ofrece un verano ibicenco en yates de lujo

Ibiza se ha convertido en el refugio más hedonista para disfrutar de los placeres del verano tras la ansiada vuelta a la normalidad. Playas turquesas, gastronomía, naturaleza, náutica, wellness, música, arte y la dosis justa y necesaria de fiesta y diversión. Con la llegada del verano, Ibiza es el centro del Mediterráneo y 7Pines Resort Ibiza, part of Destination by Hyatt, el cinco estrellas de la costa oeste de Ibiza donde el tiempo se convierte en infinito con la máxima atención a los huéspedes y sus deseos individuales.

Navegar por aguas pitiusas a bordo de la flota privada de yates más exclusiva de Baleares, reunir a la familia y amigos con la independencia y privacidad de la Villa Experience, descansar en una de sus 185 suites al borde del acantilado, disfrutar de una gastronomía excepcional en el reconocido restaurante The View o relajarse plenamente en el Pure Seven Spa con vistas a Es Vedrá. 7Pines Resort Ibiza celebra el verano con una carta de servicios y experiencias a la medida del destino más solicitado del Mediterráneo.

Nacido de la asociación exclusiva entre 7Pines y Ferretti Group, 7Pines Yachting Services ofrece itinerarios personalizados a bordo de una flota privada de yates Pershing, incluidos los impresionantes Pershing 9X y 5X, ofreciendo a los huéspedes la posibilidad de explorar plácidamente el Mediterráneo. El Pershing 5X es ideal para una travesía de un día completo mientras que el Pershing 9X es el yate perfecto para estancias de un mínimo de tres noches. En temporada alta, los precios van desde los 3.934€ a los 16.335€ por día, según el modelo, incluyendo tripulación. Sin duda, una manera excepcional de descubrir la isla vecina de Formentera y la sorprendente silueta de Ibiza desde el mar.

Experiencia gastronómica

La aventura culinaria comienza en The View, el restaurante gastronómico del resort. Con un sugestivo toque nórdico e inspiración clásica en las elaboraciones, el chef Andrés Fernández revela su mundo onírico gracias a una brillante capacidad creativa. Este rincón único, bajo la protección de Es Vedrà, propone sabores evocadores y texturas capaces de emocionar. Una quimera hecha realidad. The View, reconocido como uno de los grandes restaurantes de Ibiza, presenta este verano además una exclusiva serie de cenas "a cuatro manos" para celebrar el quinto aniversario del resort con la participación de chef nacionales e internacionales con estrella Michelin.

Un oasis de pureza y serenidad de 1.500 metros cuadrados con piscina exterior con vistas a Es Vedrà, Pure Seven Spa combina unas amplias instalaciones en una localización privilegiada con una cuidada carta de tratamientos naturales que combinan técnicas pioneras de cosmetología avanzada y prácticas ancestrales. Tratamientos faciales y corporales, masajes y terapias especiales como el Oxygen Bar y el Pure Seven Relation Tour, además de sesiones de pilates, yoga y meditación. Pure Seven Spa ofrece a huéspedes y visitantes del hotel una atención personalizada para conectar cuerpo y mente con un enfoque holístico inspirado en el estilo de vida mediterráneo y la energía especial de Ibiza.

Para disfrutar de la máxima privacidad con todos los servicios de un hotel de cinco estrellas, 7Pines Resort Ibiza presenta The Villa Experience, dirigida a estancias familiares y grupos de amigos. Villa Bohemia, Villa Es Vedrà y Villa Infinity ofrecen cuatro dormitorios independientes con piscina privada y amplios espacios interiores y exteriores con vistas al bosque o el mar y una exclusiva carta de servicios in-suite. Dos de ellas cuentan además con su propio jardín. Desde la tranquilidad y privacidad de las villas, los huéspedes podrán acceder a las instalaciones del resort y a beneficios exclusivos como concierge personalizado, cabaña privada en la Infinty Pool, la piscina solo para adultos del resort, amenities en el House Bar, actividades wellness y una sesión de Oxygen Therapy para mejorar los niveles de energía y vitalidad. Los precios van desde los 3.000 a los 7.500 euros por noche.