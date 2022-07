Vacaciones sorprendentes: lo que no puedes dejar de hacer en Dubái este verano

Lo hemos visto en Instagram, Tik Tok, en prensa, en televisión sabemos que Dubái es otra cosa, un paraíso de playas de aguas cristalinas donde la tecnología y la tradición se fusionan de una manera muy especial. Desde el más puro estilo de vida tradicional árabe hasta los últimos avances tecnológicos del mundo: así es Dubái. Una ciudad de récords mundiales y de experiencias insólitas, únicas en el mundo.

Dubái se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los destinos preferidos en todo el mundo durante todo el año, incluso en el verano. Muy a pesar de las altas temperaturas propias de esa zona desértica, la ciudad ofrece un sinfín de actividades indoor de un nivel que va por encima de lo extraordinario. Cada actividad que proponemos a continuación garantiza unas vacaciones, además de inolvidables, de Récord Guinness que sólo se pueden vivir en esta ciudad. Toma nota de estos imprescindibles en tu primer viaje a Dubái o en el próximo, por si buscas alguna otra excusa para volver a visitar este emirato.

Ser testigo de lo que viviremos en unas décadas

Un espacio donde conocer los últimos inventos, adelantos en tecnología o incluso una representación de cómo será el mundo del futuro: todo esto lo podrás encontrar en el Museo del Futuro, uno de los mayores atractivos de Dubái. Inaugurado en febrero de este año, este museo supone uno de los hitos en tecnología, ciencia y conocimiento más impactantes de los últimos años. Un centro científico e intelectual en el que confluyen los talentos más brillantes en ciencia. El museo te transportará al año 2071 a través de la realidad virtual y aumentada, el análisis del big data, la inteligencia artificial, la interacción con el hombre-máquina ¡Todo un viaje al futuro!

¿Una partida de ajedrez bajo el agua? En la piscina más profunda del mundo

¡Bienvenidos a Deep Dive Dubai! piscina más profunda del mundo, 60 metros en los que podrás explorar esta Atlantis moderna a la que no le falta detalle. Cuenta con clases de buceo y apnea durante todo el año y para todos los niveles. Una experiencia para los más aventureros que no te puedes perder en tu visita a Dubái.

Donde Dubái parece infinita

Y desde lo más profundo de Dubái subimos al cielo: Aura Skypool, la piscina infinity de 360º más alta del mundo. La mejor panorámica de Dubái la puedes encontrar aquí, suspendida a 200 metros de altura y con unas vistas inigualables de Skyline de la ciudad. Un lugar perfecto donde pasar el día: podrás disfrutar de buena música acompañando a tu almuerzo de medio día y quedarte hasta el atardecer para no perderte la espectacular puesta de sol de la que podrás disfrutar. Por supuesto la noche continúa en Aura Skypool: una cita perfecta para ver las estrellas que iluminan la ciudad de Dubái.

Una cena en el cielo de Dubái

Seguimos disfrutando de Dubái desde las alturas ¿te apuntarías a una cena suspendido sobre una grúa a 50 metros del suelo? No apto para los que temen las alturas, Sky Experiencie es otra de las citas a las que no puedes faltar en Dubái. Una cena con unas vistas de la ciudad que no podrás conseguir desde ningún otro punto ¡Una experiencia inigualable!

Disfrutar de uno de los mejores restaurantes de Dubái sumergido en el océano

Un ambiente sublime en el mejor restaurante mediterráneo de Dubái. Ossiano Underwater Bar Restaurant se encuentra en Atlantis Dubái, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Cenar con tiburones, mantas y pececitos de colores paseando tranquilamente por el océano que te rodea, sin duda, una de las experiencias que no puedes dejar de probar si vas a Dubái. El chef a la cabeza del restaurante, Grégoire Berger, es el más joven y único del país en mantenerse durante cinco años seguidos entre los 100 Mejores Chef. Destaca por convertir sus platos en una obra de arte y por su enfoque visionario de la cocina.

Una mini ciudad dentro de Dubái: bienvenidos al Dubái Mall

Cines, restaurantes, un mirador, parques de realidad virtual, un acuario, un zoo, hoteles Una de las mejores opciones para resguardarte del calor de la ciudad. Con todo tipo de actividades, el Dubái Mall es el plan perfecto para pasar un día entero disfrutando de todo tipo de actividades.

¿Esquiar en el desierto?

En Dubái todo es posible. La pista de esquí indoor más grande del mundo se encuentra aquí, en Dubái, en concreto en el Dubái Mall. El precio de la entrada de Ski Dubái incluye la equipación completa por lo que no te tendrás que preocupar de meter en la maleta outfits de esquí. Para los que no sean muy fans de esquiar, pero les apetezca sentirse como en Formigal, tienen la opción de pasear por las instalaciones, lanzarse por los toboganes helados o tomar una copa en el bar de hielo.

Las playas más bonitas de Dubái

Si Dubái se caracteriza por algo es por las playas paradisíacas que la rodean. Para los más aventureros están Surf House Dubai o Kite Bech by Meraas, donde se puede disfrutar de un ambiente surfero y aventurero. Para una escapada en familia, una de las mejores opciones es Black Palace Beach, una playa pública relativamente desconocida situada en frente de Palm Jumeirah. No podían faltar The Beach y La Mer, dos playas de ambiente de ocio con cafeterías, tiendas y muchas más instalaciones que permiten disfrutar de la playa de Dubái de una manera diferente.