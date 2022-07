TAG HEUER se asocia con la película de Netflix el agente invisible, protagonizada por el embajador de la marca Ryan Gosling

En El agente invisible, el embajador de TAG Heuer Ryan Gosling interpreta su papel más importante hasta la fecha, bajo la dirección de los dos responsables de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. Cuando el agente más hábil de la CIA (Gosling) —cuya verdadera identidad nadie conoce— descubre accidentalmente oscuros secretos de la agencia, un antiguo colega (Chris Evans), psicópata, ofrece una recompensa por su cabeza, desencadenando una cacería mundial llevada a cabo por asesinos internacionales. La película está dirigida por Joe y Anthony Russo, y también forman parte del elenco Regé-Jean Page, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard y Julia Butters.

¿Y qué otra cosa podría llevar un super asesino de la élite en una persecución de alto voltaje si no es un TAG Heuer Carrera, el icónico reloj creado por vez primera para las persecuciones de alta velocidad en los circuitos de competición? Como cualquier agente de prestigio sabe, las decisiones tomadas en una fracción de segundo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero para un espía que se esconde en las sombras resulta igualmente importante un diseño elegante, minimalista y depurado, prueba de que la estética también mata.

Por ello, no es de extrañar que El agente invisible haya sido dirigida por Joe y Anthony Russo, dos cineastas que saben bien cómo reunir a un elenco de superestrellas para un verdadero espectáculo de acción global, tras haber dirigido Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Aunque tanto el personaje de Sierra Seis como los hechos narrados en El agente invisible pertenecen al mundo de la ficción, el lema de TAG Heuer, «Don't Crack Under Pressure», es verdad también en el mundo real. Como parte de esta colaboración, Netflix quería que el vínculo entre TAG Heuer y El agente invisible fuera indiscutible. Dicho esto, a la hora de elegir el reloj para el personaje de Gosling, tenía que resultar evidente que el TAG Heuer Carrera era la única opción posible, al ser «El único reloj capaz de seguir el ritmo de El agente invisible».

La asociación incluye el trabajo del galardonado fotógrafo Pari Dukovic para inmortalizar a Gosling como Sierra Seis de El agente invisible mientras luce el reloj TAG Heuer Carrera Three Hands. La mirada inimitable de Pari sobre El agente invisible conforma el núcleo de la campaña global 360°, que se activará en casi 80 países y cobrará vida en 150 puntos de venta de TAG Heuer, en medios impresos, en publicidad exterior, en innovadoras plataformas digitales y redes sociales, en eventos y mucho más.

El resultado parece ser el lanzamiento de una entretenidísima saga de superespías para una nueva generación, y no hay un socio más idóneo que TAG Heuer, la marca en la que su historia, caracterizada por la excelencia, se combina con su pasión por la acción, un enfoque sin precedentes en cuanto a rendimiento y un deseo incesante de superar los límites de lo posible.

«Estamos encantados de asociarnos con Netflix para "El agente invisible", que no solo está protagonizada por nuestro embajador, el icono de Hollywood Ryan Gosling, sino también por un elenco que incluye a Chris Evans y a Regé-Jean Page. Con los hermanos Russo al frente de la dirección, es ya la película imprescindible de 2022. Y qué otra cosa podría llevar el imperturbable Sierra Seis, interpretado por Gosling, que un TAG Heuer Carrera Three Hands, un icónico reloj diseñado para quienes no ceden ante la presión», explica el CEO de TAG Heuer CEO, Frédéric Arnault.

Ryan Gosling: «Interpreto a Sierra Seis en la película de acción El agente invisible (The Gray Man). Seis es un agente cuya vida está en juego cada segundo del día y necesita un reloj que lo cubra. Si quiere sobrevivir necesita precisión y esfuerzo permanente, por lo que me pareció el encaje perfecto que llevara el TAG Heuer Carrera».

En palabras de Magno Herran, Head of Marketing Partnerships de Netflix: «En Netflix, siempre exploramos oportunidades únicas que nos permitan conectar al público con las películas y personajes que más les gustan. Y estamos encantados de asociarnos con TAG Heuer, una marca icónica que complementa la historia atemporal de El agente invisible, para mejorar la narrativa creativa y acompañar a los fans en el emocionante viaje de Sierra Seis, tanto en la pantalla como fuera de ella».