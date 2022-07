The Macallan presenta Distil Your World New York

Tras Distil your World London, The Macallan presenta el segundo lanzamiento de la serie de whiskies de malta de edición limitada y creaciones gastronómicas, que explora las principales ciudades de todo el mundo.

Elaborado por la whisky maker The Macallan, Polly Logan, en colaboración con los hermanos Roca, propietarios de El Celler de Can Roca, dos veces nombrado Mejor Restaurante del Mundo, Distil Your World Nueva York encarna y conmemora la ciudad como una metrópolis dinámica repleta de arte, creatividad y talento visionario. Extraído de la combinación perfecta de seis barriles de roble europeos y americanos, este whisky refleja el carácter artístico distintivo de Nueva York, su imponente arquitectura y el eclecticismo culinario que ofrece su gastronomía. Aprovechando las sutiles notas de manzana ya características de The Macallan, un sabor apropiado para la Gran Manzana, Distil Your World New York también ofrece la dulzura de los dulces clásicos estadounidenses, con guiños al maní y al chocolate, mientras que los cítricos edificantes representan los rascacielos que dominan el horizonte de Nueva York.

Para descubrir la maestría y esencia que esconde la ciudad de Nueva York, Polly y Joan Roca viajaron a la ciudad para pasar tiempo con los artistas que dan vida y alimentan su vibrante cultura; los visionarios que impulsan su creatividad inimitable; y los pensadores que narran la ciudad. Fruto de este viaje nace un documental disponible en Youtube y próximamente en Amazon Prime, donde el usuario podrá vivir esta experiencia y descubrir algunos de los increíbles personajes que conocieron durante el viaje, como, por ejemplo, el aclamado músico de jazz Wynton Marsalis y la legendaria artista callejera Lady Pink. Polly Logan afirma: "Este proyecto es un homenaje a la gente de Nueva York. Los personajes atrevidos, creativos y diversos que hemos conocido en el camino. Este whisky es audaz, vibrante y edificante, al igual que cada uno de ellos. "Realmente miramos hacia los sabores por excelencia de Nueva York: dulces gofres, maní quebradizo, chocolate y nueces pecanas. Las escenas de comida callejera de la ciudad fue una gran fuente de inspiración". Joan Roca dijo de esta experiencia: "La originalidad de Nueva York es infinita, es imposible retratarla con una sola creación, por lo que necesitábamos expresarla a través de un menú extendido, donde cada plato cuenta una historia. La ciudad se apodera de ti al instante. Su energía nos empujó a crear un menú complejo y atrevido, con ideas que exploramos por primera vez".

Esté menú único diseñado por los mundialmente aclamados hermanos Roca, pensado para llevar a los comensales a un viaje singular por Nueva York, estará disponible en el Restaurante de la Destilería The Macallan reservando a través de la web.

Sus creaciones, que, al igual que el whisky, juegan con sabores neoyorquinos de renombre, incluyen un cronut de patata con salsa brava, gofres con paté de pollo y jarabe de caña de azúcar y filete de tira curado y ahumado. Su postre maestro se presenta como una manzana caramelo rellena de puré de manzana fresca y chocolate con leche.

Distil Your World New York se presenta en un atractivo estuche de color blanco con un mapa aéreo grabado de Nueva York. Los toques de azul en el estuche y la botella representan el agua que rodea la ciudad y los edificios que alcanzan el cielo. Además del whisky de edición limitada, la caja contiene un lujoso libro que muestra las diferentes inspiraciones detrás de este single malt y la artesanía involucrada en su creación de la mano de artistas locales como Lady Pink- la primera dama del arte callejero o el aclamado músico de jazz y compositor, Wynton Marsalis.

Una edición limitada de solo 1.000 botellas disponibles desde abril de 2022 en Boutiques The Macallan, minoristas especializados premium y minoristas exclusivos premium no especializados de todo el mundo.