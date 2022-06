Sepiia presenta su nueva colección de camisetas fotocromáticas

Sepiia, la marca que ha revolucionado la moda con su tecnología y compromiso sostenible, presenta su nueva colección cápsula, 'Color Me Back To Life'. Un concepto innovador y disruptivo dentro del mundo de la moda basado en un efecto óptico que dejará a todo el mundo boquiabierto... La colección se basa en refrescantes camisetas veraniegas aparentemente blancas que, al darles la luz del sol desvelan intensos colores y un claro mensaje: lo que vemos impreso, "color me", se completa con "back to life". ¿Qué hay detrás de este mensaje y de este impactante momento? Un nuevo paso de Sepiia para concienciar a las personas sobre el cambio climático sobre uno de los ecosistemas marinos más significativos, los corales, cuyo colorido se marchita hasta matar a los corales cuando las aguas donde viven suben de temperatura o se contaminan. La luz del sol también revela un estampado de coral de vibrantes colores que nos recuerda la responsabilidad individual de cada persona para revertir los efectos adversos del calentamiento global. Así es cómo 'Color Me Back To Life' se impone como una colección cápsula al mismo tiempo impactante, evocativa y con conciencia medioambiental, en la que consiguen sumar un nuevo efecto singular a la tecnología de sus prendas para sorprender de nuevo con moda inteligente.

Además de incorporar tecnología a las prendas para que se iluminen con este mensaje y puedas darle visibilidad cada vez que salgas a la calle, también buscan generar un impacto positivo en los corales. Por eso se han aliado con Agua Nea, una empresa española de agua enlatada que planta un coral por cada foto que subes con sus productos. Sepiia va a destinar parte de los beneficios de esta colección a plantar 40 corales en el proyecto de Agua Nea en Costa Rica, hogar de futuros arrecifes.

Por ello, esta colección destaca por los sublimes tonos de color de los arrecifes y su nombre es un homenaje a la importancia de estos animales marinos aunando una vez más tecnología, diseño y concienciación. Compuesta por dos diseños de camisetas de manga corta blancas, las prendas cambian de color al exponerlas al sol o luz natural directa. Con el lema 'Color me back to life' la mitad de la frase se puede ver siempre mientras que la otra parte que la completa aparece cuando la camiseta se expone al sol junto a un dibujo de corales que cambia de color en función de esta tecnología, generando un efecto innovador que atraerá todas las miradas.

La colección, que va a teñir las calles de refrescantes colores, se alía también con la firma de cosmética natural y 100% libre de tóxicos pionera en España Cocunat y con cada pedido los clientes también recibirán una muestra del protector solar coral friendly de Cocunat, una alternativa sostenible y biodegradable para protegerse del sol sin dañar a los corales. El protector SPF30 UVA UVB es sostenible, biodegradable y respetuoso con la vida acuática gracias a su filtro solar físico Óxido de Zinc (NO NANO) que no deja residuos químicos ni en la piel ni en el agua.

Una colección en la que los protagonistas son los tonos verdes, naranjas y morados acompañados de una tecnología única y sorprendente con un mensaje acorde con la firma que continúa luchando por un planeta mejor.