El hotel Rosewood Villa Magna estrena sus 'penthouses'

Rosewood Villa Magna pone el broche de oro a su ambiciosa y celebrada renovación con la inauguración de sus "Signature Houses", sus cuatro estancias privadas más exclusivas, espectaculares y espaciosas. En ellas se ha seguido el estilo residencial, sofisticado, contemporáneo y al mismo tiempo acogedor, que el prestigioso estudio de interiorismo australiano BAR Studio ha imprimido a las nuevas estancias del emblemático hotel del Paseo de la Castellana.

La última planta del edificio alberga ahora Anglada House y Salamanca House, que destacan por sus amplísimas terrazas ajardinadas con extraordinarias vistas panorámicas sobre Madrid. La ubicación de Rosewood Villa Magna en la avenida principal de la capital de España y la altura de las Houses, situadas en la novena planta del edificio, permiten disfrutar de unas vistas inigualables que abarcan desde las llanuras manchegas hasta la Sierra de Guadarrama, además de los edificios más icónicos de la capital de España. Las vistas incomparables se unen a la sensación de privacidad, al no tener ningún edificio cerca, y a la de espacio, dada su amplitud. La terraza de Anglada House mide 150 m2 y la de Salamanca House 140 m2, lo que las sitúa entre las suites con los espacios abiertos privados más amplios de un hotel de lujo de una capital europea. Ambas terrazas han sido acondicionadas para que se pueden disfrutar durante todo el año y son perfectas también para acoger exclusivos eventos privados.

Exclusiva terraza

Anglada House rinde homenaje con su nombre al palacete que en 1870 mandó construir el eminente empresario y político español Juan Anglada en la finca donde se levanta ahora Rosewood Villa Magna. El estudio británico Art Link ha querido traer a la época contemporánea el espíritu de refinados coleccionistas de sus antiguos moradores, tanto la familia Anglada como los marqueses de Larios y de Genal. Las piezas elegidas para la "House" rinden homenaje a su gusto aristocrático y cultivado, a su respeto por el linaje y la historia, reflejado en esculturas, bodegones o retratos de familia con un guiño contemporáneo y firmadas por artistas españoles e internacionales entre los que cabe mencionar Johannes Neilson o Salustiano García Cruz. Las piezas de arte adquiridas exprofeso ponen el broche a una amplia reforma de toda la estancia en la que destaca la elevación de techos, creando espacios abuhardillados con nuevos ventanales en las paredes que se abren al cielo de Madrid y aportan luminosidad, mayor sensación de espacio y un diseño arquitectónico más contemporáneo.

Anglada House es la estancia privada más amplia del hotel, con una extensión de 410m2 (260 de interior y 150 terrazas), dos dormitorios, un estudio de trabajo y capacidad para seis huéspedes. La disposición abierta de sus salones, comedor y cocina con isla recuerda a un amplio loft contemporáneo de aire residencial en el que no hay separaciones rígidas entre estancias ni tampoco entre el interior y la amplia terraza. Gracias a sus amplios ventanales de suelo a techo y a esta configuración de sus zonas comunes, las vistas panorámicas de Madrid se disfrutan desde todos los espacios. A la sensación de encontrarse en un gran apartamento muy sofisticado con aire de residencia particular, contribuyen detalles como la chimenea junto a los sofás, la cuidada selección de piezas de mobiliario de las mejores casas europeas, como Monteni&C o Minotti, la cálida iluminación de unas lámparas hechas a medida, y, por supuesto, las obras de arte. El buen hacer de los maestros artesanos se ve en detalles como el acanelado de Campaspero que recubre las terrazas, una piedra caliza de gran calidad procedente de Valladolid. El abanico de texturas y materiales empleados contribuye a la sensación de espacio sofisticado en el que se han cuidado al máximo todos los detalles: revestimientos de seda y piel, mármoles, terciopelos, remates en latón y hierro forjado, etc. El componente de alta tecnología tampoco podía faltar: sistemas domóticos de última generación, sonido profesional tanto en el interior como en el exterior, chimeneas que se encienden con un mando a distancia y grifos de cocina que dispensa agua con gas y sin gas. La terraza ajardinada dispone de diferentes zonas de estar, un comedor con capacidad para ocho comensales y una barbacoa profesional, lo que garantiza disfrutar experiencias realmente excepcionales al aire libre en pleno Paseo de la Castellana.

Salamanca House refleja igualmente este ambiente "clásico contemporáneo" y ese equilibrio entre lo cosmopolita y lo local que crea el "Sense of Place" propio de la filosofía Rosewood. Estamos ante la segunda "Signature House" por amplitud, con una superficie total con terraza de 250 m2 ubicada igualmente en la última planta del edificio. Una planta novena que recibe al huésped con la obra "Spreading a Wing", de Josephine Cardin, una fotografía artística de gran formato que nos introduce sutilmente en ese ambiente aristocrático y evocador del siglo XIX con un toque moderno y que anticipa el tono de ambas Houses. Comparte con Anglada House sus rasgos característicos de interiorismo y nivel de detalle ya descritos y dispone de un único dormitorio, si bien puede ampliarse con varias suites contiguas hasta disponer de 4 dormitorios. Las obras de arte de esta "House", que toma el nombre del Marqués de Salamanca, artífice del elegante barrio madrileño donde se encuentra el hotel, están inspiradas en el personaje de María Josefa Fernández de Casariego, que desempeñó un importante papel en la familia vinculada al palacio de Anglada. Destacan en ella obras como "High Water", de Andrey Remmev o "Nonsense in ·D" de Roman Bratschi. En su terraza de 120 m2 encontramos un chimenea exterior e interior, diferentes zonas de estar y su área de cocina con barbacoa profesional.

Anglada Hause

Castellana House, situada en la segunda planta con vistas a la Castellana, ofrece un alojamiento espacioso de unos 130 m2, con dos habitaciones, un elegante salón, así como tres baños completos y una capacidad de hasta 5 huéspedes, lo que la convierte en una opción ideal para familias.

Situada en la sexta planta del edificio, Cedros House debe su nombre al cedro centenario situado en el jardín de la entrada, y cuya frondosa copa coinciden con los ventanales de la suite, creando la sensación de estar en un bosque en el corazón de Madrid. Sus 95 m2 ofrecen un alojamiento espacioso, con un espacioso salón y comedor, un dormitorio y una cocina de servicio. Esta suite tiene una capacidad máxima de 3 huéspedes y se puede combinar con una habitación Junior Suite Castellana.