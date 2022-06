IWC Schaffausen presenta el Gran Reloj de aviador Toturbillon de Fuerza Constante

En colaboración con su socio Mercedes-AMG, IWC Schaffhausen ha creado el Gran Reloj de Aviador Tourbillon de Fuerza Constante Edición "AMG ONE OWNERS". Disponible exclusivamente para los futuros propietarios del híbrido de altas prestaciones Mercedes-AMG ONE, esta obra maestra de la ingeniería relojera cuenta con el mecanismo de fuerza constante patentado por la manufactura suiza de relojes de lujo, que transmite impulsos de fuerza completamente uniformes al escape. La caja está hecha de aluminuro de titanio (TiAl), un material avanzado de alta tecnología que es extremadamente difícil de mecanizar. Gracias a su resistencia a las altas temperaturas, este compuesto Inter metálico también se utiliza para los componentes de los motores de alto rendimiento en los deportes de motor. Los llamativos detalles de diseño y los códigos de color están directamente inspirados en el Mercedes-AMG ONE.

Desde el nacimiento de la Fórmula 1™, los ingenieros han soñado con llevar la tecnología suprema de la clase de élite del automovilismo a las calles. Tras un largo viaje de ingeniería, Mercedes-AMG está a punto de hacer realidad este sueño. El fabricante alemán de coches deportivos y de altas prestaciones iniciará pronto la producción del hiper coche Mercedes-AMG ONE. El biplaza trasladará la última y más eficiente tecnología híbrida de la Fórmula 1™ casi uno a uno de la pista de carreras a la calle por primera vez. El híbrido de alto rendimiento producirá más de 1.000 caballos de potencia a una velocidad máxima de más de 350 km/h.

"El Mercedes-AMG ONE marca un nuevo hito en la ingeniería automovilística. Es absolutamente extraordinario ver la tecnología de la Fórmula 1™ fuera de la pista de carreras en el contexto urbano habitual. Para acompañar su lanzamiento, hemos diseñado un reloj que también representa la cúspide de la relojería y la ciencia de los materiales. Combina uno de nuestros movimientos y complicaciones técnicamente más avanzados con materiales de alto rendimiento como el aluminuro de titanio (TiAl) y el Ceratanium®", destaca Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.

El Gran Reloj de Aviador Tourbillon de Fuerza Constante Edición "AMG ONE OWNERS" (Ref. 590502) cuenta con el mecanismo de fuerza constante patentado por IWC. Esta complicación desvincula el escape del flujo directo de energía a través del tren de ruedas y transmite impulsos de energía completamente uniformes a la rueda de escape. Como resultado, incluso cuando el par del muelle real disminuye, el volante oscila prácticamente con la misma amplitud. En combinación con el tourbillon, que compensa las influencias negativas de la gravedad, esto garantiza un ritmo altamente exacto. El calibre 94800 fabricado por IWC es de cuerda manual y almacena una reserva de marcha de 96 horas en sus barriletes gemelos. El movimiento completamente ennegrecido es visible a través del fondo de cristal de zafiro. El fondo de la caja es de Ceratanium®. Basado en una aleación especial de titanio, este material desarrollado por IWC es tan ligero y rígido como el titanio y, al mismo tiempo, casi tan duro y resistente a los arañazos como la cerámica.

El aluminoro de titanio refleja el legado único de IWC

El Gran Reloj de Aviador Tourbillon de Fuerza Constante Edición "AMG ONE OWNERS" refleja la competencia única que IWC ha adquirido en el mecanizado del titanio desde los años 80. La caja está hecha de aluminuro de titanio (TiAl). El TiAl es más ligero y más duro que el titanio convencional, altamente resistente a la corrosión y biocompatible. Este material de alta tecnología pertenece al grupo de los compuestos inter metálicos. Debido a la proporción específica de mezcla de titanio y aluminio, los átomos y electrones se disponen de una manera particular. Esto hace que el material tenga ciertas propiedades no metálicas además de las clásicas de un metal. En el caso del TiAl, destaca su resistencia a las altas temperaturas. Por esta razón, el material se utiliza para las palas de las turbinas de los modernos motores a reacción, donde la ligereza y la resistencia a la temperatura son requisitos esenciales. Sus propiedades específicas también lo convierten en la opción ideal para los componentes de los motores de alto rendimiento en los deportes de motor.

Dado que el aluminuro de titanio tiene un comportamiento de mecanizado difícil, la fabricación de una caja de reloj de TiAl es una verdadera hazaña de ingeniería. Además, los requisitos de pureza de las materias primas son muy altos, y la producción de la aleación de aluminuro de titanio es costosa y compleja. En la actualidad, IWC es uno de los pocos fabricantes de relojes capaces de producir una caja de aluminuro de titanio. La caja del Gran Reloj de Aviador Tourbillon de Fuerza Constante Edición "AMG ONE OWNERS" tiene un elaborado acabado con superficies pulidas y arenadas.

Un diseño inspirado en el Mercedes-AMG One

Además del tourbillon de fuerza constante situado a las 9 horas, la esfera negra cuenta con una indicación doble de las fases lunares para los hemisferios norte y sur y una indicación de la reserva de marcha a las 4 horas, que recuerda a un tacómetro. La estructura anular y con rejillas del anillo exterior de la esfera se inspira en las entradas de aire que dominan el frontal del Mercedes-AMG ONE. El diseño también presenta detalles en verde Petronas, el color característico del equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula Uno™, cuya tecnología híbrida enchufable lleva el nuevo coche a la calle. Un fino anillo en verde Petronas, por ejemplo, marca la transición entre las partes pulidas y arenadas de la caja. También se pueden encontrar detalles en verde Petronas en la esfera y en algunos de los componentes del movimiento.

El Gran Reloj de Aviador Constant-Force Tourbillon Edición "AMG ONE OWNERS" está equipado con una correa de caucho bicolor. Fabricada mediante el llamado proceso de moldeo por inyección multicomponente, es negra en el exterior y verde en el interior. En la parte exterior de la correa se aprecian numerosas estrellas de Mercedes en color verde Petronas.

El Gran Reloj de Aviador Constant-Force Tourbillon Edición "AMG ONE OWNERS" estará disponible exclusivamente para los futuros propietarios del Mercedes-AMG ONE. Si es propietario del coche, Mercedes-AMG e IWC Schaffhausen se pondrán en contacto con usted para informarle sobre el proceso de pedido.