Marcos Alguacil nombrado Director Enólogo de vinos de jerez, brandy y otros destilados de Osborne

A lo largo del mes de mayo, el Máster Blender de Carlos I y los vinos de Jerez de Osborne, Ignacio Lozano, dará el relevo, tras más de 30 años, a Marcos Alguacil, enólogo de brandies y vinos de Jerez de Osborne y parte del equipo de enología durante los últimos 20 años.

Ignacio Lozano se ha dedicado a su pasión, el brandy de Jerez, en el que ha cosechado reconocimientos como el Best Brandy Producer of the year 2020 otorgado por la prestigiosa revista Drinks International en su XXV International Spirits Challenge. Dedicado desde hace más de tres décadas a su pasión por el brandy y los vinos de Jerez, ha trabajado incansablemente para velar por la calidad y consistencia de los mismos durante su elaboración y envejecimiento. En sus propias palabras, Ignacio explica: "para ser Máster Blender, hace falta tener una gran sensibilidad y cariño a los brandis. Es un mundo donde se comunican sensaciones y percepciones, en el que se trabaja con un producto delicado, a la par que complicado, que es el brandy".

Esta sensibilidad y atención a los detalles es la que caracteriza a Marcos Alguacil, que sucede a Ignacio Lozano convirtiéndose en Director Enólogo de vinos de Jerez, brandy y otros destilados en Bodegas Osborne. Este biólogo madrileño se enamoró de las levaduras del vino durante sus estudios realizando su tesis doctoral sobre las levaduras de flor de Jerez y los brettanomyces mediante técnicas moleculares.

Marcos se especializó por tanto en los vinos de Jerez y desde 1998 trabaja en Bodegas Osborne como enólogo de estos vinos.

Marcos Alguacil acaba de recibir el pasado mes de Abril la distinción como mejor enólogo de vinos generosos y licor del Concurso Internacional Bacchus 2022 gracias a los buenos resultados obtenidos y a la extraordinaria calidad demostrada por sus vinos. Así mismo está nominado y es finalista en la categoría para ser elegido Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo en el International Wine Challenge 2022.

Un reconocimiento que premia el saber hacer y la maestría del equipo que lidera Marcos y que ratifica el éxito de la apuesta de Osborne por los vinos y brandis de Jerez de máxima calidad.

Sobre su nuevo rol asumiendo la Dirección enológica de los vinos de Jerez, brandies y otros destilados, Marcos Alguacil afirma: "tengo la suerte de dedicarme a mi gran pasión y de haber tenido la oportunidad de aprender con Ignacio Lozano, un gran apasionado como yo de los matices y las sensaciones que desprenden los brandis y vinos de Jerez, y todo un referente en el sector".

Este es un relevo generacional, que en una empresa con más de 250 años de historia, se ha fraguado en el tiempo para mantener así la esencia del saber hacer de una tradición centenaria sumado a la innovación constante.