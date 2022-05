Jaeger-LeCoultre inaugura una nueva boutique en Madrid

Jaeger-LeCoultre se complace en anunciar la inauguración de su nueva boutique en el centro de Madrid -la primera boutique de la Grand Maison en la capital española. En consonancia con el innovador concepto de diseño estrenado en la boutique insignia de Shanghai el pasado mes de diciembre, el espíritu de Jaeger-LeCoultre se traslada a la boutique de Madrid con un entorno cálido y acogedor en el que la Manufactura entra en estrecho contacto con sus visitantes.

Ubicada en un entorno privilegiado en la calle de José Ortega y Gasset, la boutique invita a sumergirse en el fascinante mundo de la relojería y en la apasionante historia de Jaeger-LeCoultre, mostrando su acervo cultural, su experiencia relojera y su espíritu innovador y creativo. Haciendo hincapié en los materiales orgánicos y los colores naturales, la decoración es una fusión de tradición y modernidad, que evoca la serenidad y la belleza de la Manufactura en el Vallée de Joux.

Al atravesar las puertas de la boutique, los visitantes se encontrarán una zona de exposición en la que se presentan todas las colecciones actuales de Jaeger-LeCoultre. Hasta el 30 de mayo, además de la colección principal se expondrán piezas de la temática anual The Stellar Odyssey presentada recientemente en el salón Watches & Wonders de Ginebra. Este año, a través de The Stellar Odyssey, Jaeger-LeCoultre ensalza los vínculos existentes entre la relojería y las maravillas del cosmos, rindiendo homenaje a los fenómenos astronómicos que son el verdadero origen de la medición del tiempo. Entre las novedades más destacadas de este año 2022 se encuentran el Master Hybris Artistica Calibre 945 'Atomium', el Polaris Calendario Perpetuo y el exquisito Rendez-Vous Shooting Star, cada uno de los cuales es una celebración a la creatividad artística de La Grande Maison y a su dominio de las artes decorativas, así como un testimonio de su ingenio técnico.

Boutique de la Grand Maison

Junto a los expositores de la entrada a la boutique se encuentra, el Strap Wall, un muestrario de correas que invita a los visitantes a experimentar y probar un amplio abanico de correas en los más variados colores y materiales, opciones de pespuntes y posibilidades de grabado, para crear un reloj verdaderamente personalizado.

Adentrándose en la boutique, los visitantes podrán acceder a un ambiente más íntimo, en el que podrán sumergirse en la historia de Jaeger-LeCoultre, y descubrir el fascinante mundo de su Manufactura a través de conexiones en directo con los talleres de relojería y el atelier Métiers Rares.

A lo largo del periodo de exhibición de piezas homenaje a la temática The Stellar Odyssey, los visitantes también estarán invitados a descubrir la colaboración, recientemente presentada, entre Jaeger-LeCoultre y Matthias Giroud. Matthias, uno de los mixólogos más creativos e interesantes del mundo, aporta la chispa de atrevimiento y una pincelada pizpireta a la serie de Colaboraciones Artísticas de La Grande Maison, formulando un exclusivo menú de cócteles sin alcohol inspirados en los aromas y sabores del Vallée de Joux y las maravillas del cosmos.

Con ocasión de la apertura de la nueva boutique, la directora general de Jaeger-LeCoultre, Catherine Rénier, viajó a Madrid para recibir a los invitados y dar la bienvenida al fascinante mundo de la relojería y a las maravillas de The Stellar Odyssey. "Este año, con ocasión The Stellar Odyssey, la Manufactura se embarca en un viaje alrededor del mundo en la que no solo compartirá sus creaciones de inspiración celestial, sino que plasmará las maravillas del universo astronómico en exposiciones artísticas y experiencias inmersivas. El Atelier d'Antoine aportará nuevas dimensiones a la transmisión del saber hacer relojero, con la presentación de un nuevo programa de talleres educativos prácticos basados en la temática The Stellar Odyssey".

La nueva boutique Jaeger-LeCoultre está ubicada en la Calle de José Ortega y Gasset, 11, Madrid.