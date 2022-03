Hästens celebra su 170º aniversario con el lanzamiento de la cama perfecta, diseño de Ferris Rafauli

La firma sueca se ha convertido en una auténtica "fábrica de sueños" a lo largo de seis generaciones. Está de aniversario y ha encargado al prestigioso diseñador crear la mejor cama del mundo.

Hästens, el mayor especialista del mundo en la fabricación de camas, está de aniversario. Son 170 años consagrados a fabricar piezas únicas con los más altos estándares de calidad y lujo en la fabricación, a mano. Y ha contado con la colaboración de Ferris Rafauli, maestro en el diseño de productos y estilo de vida de lujo, para crear la cama perfecta. El resultado es la nueva cama con cabecero integrado dr?m?r (pronunciado "dreamers", "soñadores" en inglés).

No es un nuevo modelo más, es una nueva generación de camas construidas –como siempre, a mano– por los maestros artesanos de Hästens en los talleres de Köping (Suecia). Está tapizada con un exclusivo tejido diseñado por Rafauli, basado en la icónica insignia del caballo de la marca, que ya estaba presente en la Grand Vividus, una de las camas más exclusivas y mejor elaboradas del mundo. Y estará disponible en cuatro colores: Traditional Blue, Black Shadow, Natural Shale y Phantom Charcoal.

La cama dr?m?r está tapizada con un exclusivo tejido diseñado por Rafauli: Hästens Monogram.

Precisión y destreza

Cada uno de los cuadros del patrón están perfectamente alineados, un proceso que exige máxima precisión y destreza a los maestros artesanos. A los pies de la cama, el modelo cuenta con una inscripción inspiradora, "dr?m?r, The Day Is Yours", y una placa de latón plateada en el somier lleva grabado "dr?m?r", junto a los logotipos de Hästens y Ferris Rafauli.

Por su parte, el cabecero es también una obra de arte y marca la diferencia en cualquier dormitorio. Los paneles de terciopelo y los laterales, disponibles en los mismos colores que la cama, están generosamente acolchados para un confort excepcional y acabados con detalles que enfatizan la seductora forma del cabecero. Las patas de madera lacada, diseñadas en exclusiva para la cama dr?m?r están disponibles en tonos negros y azules.

Está disponible en las tiendas Hästens y establecimientos asociados en todo el mundo y tiene un precio de a partir de 28.390 euros la cama y a partir de 21.985 euros el cabecero.