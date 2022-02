San Valentín: regalos (de última hora) para todos los gustos

Queda tiempo y aquí hay un montón de ideas para regalar, y, además, para todos los gustos y todos los bolsillos.

España es el país en el que más crece el número de búsquedas relacionadas con San Valentín, según datos de Think with Google, la página de estudios digitales del buscador. Y según sus análisis, hay una tendencia a dejar las compras para última hora, porque las búsquedas se disparan la última semana, que es cuando hasta un 80 por ciento de los consumidores materializan la compra.

Siguen triunfando los clásicos: chocolate, perfumes, flores, joyas y, por encima de todos, una cena romántica, según un informe de la fintech española especializada en servicios bancarios Bnext. Lo corroboran los datos de Glovo: las flores y los dulces siguen siendo la opción más solicitada a través de su app para el día de San Valentín. Un ejemplo: en 2021 los pedidos de bombones crecieron un 222 por ciento respecto a San Valentín 2020. También creció el envío de rosas, un 82 por ciento respecto al año anterior.

Aunque haya empezado la cuenta atrás, hay mucho donde elegir. Hay margen para salir fuera de la zona de confort y ser creativo, por ejemplo, regalando un poco de arte (un libro, unas entradas para la ópera). Preparando una cena sorpresa en casa, que requiera muy poco trabajo, pero con un gran resultado, con las cajas de degustación y algunas de prepración do it yourself (para quedar muy bien). No puede faltar el vino, el champán o un buen cóctel, un regalo y una experiencia compartida. Siempre se puede recurrir a unas flores y unos dulces, o una cena romántica en algún restaurante, que se han volcado preparando menús y propuestas a la medida de la ocasión.

