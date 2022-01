Audemars Piguet presenta a su nuevo embajador: el DJ, compositor y productor musical Mark Ronson

La manufactura suiza de alta relojería Audemars Piguet se complace en dar la bienvenida al DJ, compositor y productor discográfico británicoestadounidense Mark Ronson como nuevo embajador de la marca. El enfoque exigente y de espíritu libre de Mark Ronson hacia la música sintoniza resueltamente con la identidad de la marca que combina tradición y vanguardia. Fomentando el ya longevo compromiso de Audemars Piguet con el mundo de la música, esta asociación anuncia muchas sorpresas en los meses y años venideros.

DJ de fama internacional oscarizado, artista y productor ganador de siete premios Grammy y un Globo de Oro, Mark Ronson ha sentido una gran fascinación por la música desde muy joven. Hizo su debut como DJ en Nueva York a finales de la década de los 90 y recibió muchos elogios por su mezcla de funk, hip-hop y rock. En 2003 debutó con su álbum 'Here Comes The Fuzz', pero fue su innovador álbum de 2007 'Version' el que lo catapultó a la escena internacional.

La muñeca de Mark Ronson está desde ahora muy bien 'vestida'.

Ha colaborado con una amplia variedad de artistas, incluidos Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus y Queens of the Stone Age, por nombrar solo algunos. Sus premios Grammy incluyen Productor del año por el álbum Back To Black de Amy Winehouse y Disco del año por su colaboración con Bruno Mars "Uptown Funk". En 2018, ganó un Oscar por coescribir "Shallow" de la película A Star Is Born.

En 2021 Mark coprodujo y presentó la aclamada serie documental 'Watch the Sound with Mark Ronson', creada por Morgan Neville. La serie explora el proceso creativo, además del papel que desempeña la nueva tecnología en la innovación musical. También presentó las temporadas 1 y 2 del exitoso podcast 'Fader Uncovered'. Cada episodio presenta conversaciones en profundidad con los músicos más impactantes del mundo, discutiendo el pasado, presente y futuro de la música y el arte.

Música y relojes de lujo; Mark Ronson y Audemas Piguet.

La asociación de Audemars Piguet con Mark Ronson entronca con su programa musical, que debutó en 2019, a través del cual la marca fomenta diálogos enriquecedores entre artistas e invita a la comunidad a vivir encuentros únicos llenos de emoción. Como Embajador de la Marca, Mark Ronson acompañará a Audemars Piguet en su misión de impulsar aún más el talento humano para crear lo extraordinario y llegar al corazón de las personas, una misión que entronca con la talentosa comunidad de artesanos que la manufactura ha apoyado y crecido en la Vallée de Joux desde 1875.