México inspira la nueva propuesta de Aurelio Morales para su menú degustación de Cebo

México inspira la nueva propuesta de Aurelio Morales. El cocinero –al frente del restaurante CEBO, estrella Michelin, ubicado en el Hotel Urban GL 5* de Madrid– presenta su menú degustación a partir de los ingredientes más característicos de la gastronomía mexicana. Una propuesta que profundiza en el recetario tradicional de una cocina milenaria y donde destaca, de nuevo, la capacidad técnica y creatividad de Aurelio Morales.

"La cocina mexicana es fascinante y, si ahondas un poco, guarda estrechos vínculos con la española. México es un país que me lo he comido, lo he vivido y lo he disfrutado intensamente. Me suscita gratos recuerdos que forman parte de mi vida y tengo muchos amigos. Por eso he querido rendir un homenaje en Cebo y ofrecer una mirada disruptiva que evoque todas estas sensaciones con sus sabores, colores y olores", explica el responsable de la apuesta gastronómica de Derby Hotels Collection.

A través de este recorrido por el país azteca, Aurelio Morales inaugura una serie de menús especiales que evolucionarán por temporada, denominados "Cápsula Cebo" (130 €) y que convivirán con el menú "Somos Cebo" (130 €) y el menú corto "Somos" (110 €).

Aurelio Morales, con algunas de sus creaciones mexicanas.

Platillos y propuestas populares

En 'Mexico D.F' –que podrá degustarse al mediodía y por la noche–, Aurelio Morales incluye en los primeros pasos Antojitos y Botanas, comida que se toma como aperitivo popular mexicano o Hueso de aguacate caliente y líquido, guiso de chilaquiles y tomatillo verde con yemas, huevas y chicharrón de vaca ahumada. Continúa con platillos como Aguachile de mango, piña a la brasa y nopal, con moluscos, mariscos, pescados y algas de la costa. Y, de principal, sugiere Rodaballo salvaje, su piel crujiente al cilantro y cochinita gelatinosa con salsa de aguacate tatemado y macha; Trompo de molleja de ternera con tortilla en salsa pozole y Pichón de sangre en dos cocciones. Para finalizar, ofrece una selección de quesos mexicanos y postres como 'Cacao azteca, maíz y pepitas de oro'.

Junto al equipo de Cebo, el sumiller Jacinto Doménech propone una armonía muy sugerente a base de una selección de tequilas caseros y un carrito de mezcales, además de otras referencias pensadas para cada platillo. El maridaje largo son 75 €, y el de siete bebidas, 59 €.