Paraísos de mar y de montaña: Sport Hermitage Spa y Finca Cortesín

Hay hoteles que son destinos en sí mismos, como Finca Cortesin, entre la serranía de Málaga y el mar, o Hermitage Spa, en el corazón de los Pirineos. Son paraísos de mar y montaña que trascienden el concepto de hotel.

Un entorno espectacular es clave. Unos servicios e instalaciones impecables, sobresalientes, se presuponen en cualquier establecimiento de lujo. También una hospitalidad de primer nivel. Pero hay algo que marca la diferencia y convierte la estancia en una genuina experiencia de lujo. Finca Cortesin, muy cerca del pueblo malagueño de Casares, y Hermitage Spa, en Andorra, lo tienen.

El exquisito interiorismo de Finca Cortesin se nota en cada rincón, desde el exterior al spa, pasando por sus espacios de restauración.

El paraíso está en Málaga

Finca Cortesin es uno de esos resorts que encabezan las clasificaciones de los mejores establecimientos de las publicaciones más prestigiosas, el mejor de España, según los últimos World's Best Awards –los Oscar del turismo–, entre los diez primeros de Europa, y entre los mejores del mundo.

Está muy cerca de Casares, entre la sierra malagueña y el mar, entre Marbella y Sotogrande, y es el refugio preferido de banqueros, aristócratas y miembros de la realeza, un lugar idílico para el retiro integrado por un hotel de cinco estrellas, un beach club, villas privadas, cinco restaurantes y el campo de golf que acogerá la próxima Copa Solheim 2023, todo ello en una superficie de 215 hectáreas rodeadas de naturaleza.

El soberbio recinto principal que alberga el hotel tiene alma andaluza y palaciega, un templo del lujo en su máxima expresión. Sus 67 suites con vistas al mar y acceso a sus patios o terrazas están deliciosamente decoradas con antigüedades, alfombras persas, sábanas y toallas de algodón egipcio y suelos de mármol Travertino en el baño. El sello de Duarte Pinto Coelho está en cada rincón. Igual que el de Lorenzo Castillo, responsable del interiorismo del restaurante Don Giovanni, gestionado por el chef Andrea Tumbarello.

Acaban de introducir una nueva experiencia gastronómica de la mano de Lutz Bösing, chef ejecutivo de Finca Cortesin, con su nueva barbacoa Josper en el nuevo espacio gastronómico Pool 35.

El Sport Hotel Hermitage es el resort con el mayor spa de Andorra, más de 5.000 metros cuadrados divididos en cinco niveles.

El perfecto refugio de montaña

El Sport Hotel Hermitage & Spa está en el corazón de los Pirineos, en Soldeu, Andorra, uno de los seis sectores de la estación de esquí de Grandvalira. Su imponente silueta evoca el confort de los refugios de alta montaña. Su interior también, pero con un estilo de nueva cabaña, cálida y sofisticada, que desprende lujo y exclusividad en cada detalle. Desde su soberbia arquitectura alpina forrada de madera hasta sus grandiosas dimensiones, acoge a los huéspedes en un entorno de calidez idílico para disfrutar de la montaña, en cualquier época del año.

Por algo es el único The Leading Hotels of the World de Andorra. Y por algo es el elegido por los jefes de Estado para sus estancias en el Principado, como Macron en 2019 durante su visita oficial. Se instaló en uno de los exclusivos apartamentos del Hermitage Mountain Residences y eligió sus instalaciones para dar la bienvenida a los representantes políticos y de las instituciones. O como en la última Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el pasado mes de abril. El recinto puso a disposición de las delegaciones las 135 Suites Deluxe y las lujosas residencias privadas, además de sus salas de conferencia y sus 5.000 metros cuadrados de spa y circuito termal. Y su cocina, de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego, con su restaurante Ibaya, e Hideki Matsuhisa, a los fogones del Koy Hermitage. Hay seis propuestas más de restauración dentro de este cinco estrellas y una bodega con una selección de vinos a la altura de los más sibaritas.

Sport Hotel Hermitage and Spa es el único The Leading Hotels of the World de Andorra. A sus suites se suman las Hermitage Mountain Residences.

Sport Hotel Hermitage & Spa es el resort con el mayor spa de Andorra, más de 5.000 metros cuadrados divididos en cinco niveles que conectan con las sofisticadas Hermitage Mountain Residences. A la zona de agua (piscinas, chorros de masajes y jacuzzis) a 1.850 metros de altitud se suman 19 cabinas para mimar el cuerpo y el alma mediante masajes faciales y corporales, cuidados de belleza y bañeras de balneoterapia.

La privacidad que brindan las Hermitage Mountain Residences, recientemente incorporadas, responde a la demanda creciente de estancias excepcionales y únicas, con mayor intimidad y espacio, sin renunciar a los servicios de un hotel de lujo. La decoración excepcional se repite en cada una de las residencias privadas de entre 120 y 500 metros cuadrados, con capacidad para alojar hasta a 16 personas, con servicio de mayordomo y acceso a toda la oferta del hotel.