Manolo Blahnik cumple 50 años y nos regala su museo virtual

El diseñador celebra las cinco décadas de su legendaria marca homónima de zapatos abriendo los archivos y compartiendo su prolífico legado en su museo virtual 'A New Way of Walking'. Y lanzando una colección cápsula 'de oro'.

A Manolo Blahnik nunca le ha interesado demasiado la moda. Al menos eso le confesó hace unos años al periodista de 'Vanity Fair', John Heilpern. Pero siempre ha sentido fascinación por el arte, por la creatividad, por la artesanía. Y aunque nada en sus primeros años de vida le vinculaba al mundo de la moda y del diseño, guarda en su memoria el recuerdo de su madre fabricando sus propias alpargatas. En su casa –como un auténtico tesoro–, todavía conserva un par de pares.

Siendo joven se instaló en Ginebra para estudiar derecho internacional. Pero la ciudad, cosmopolita, rebosante de un lujo tranquilo, le cautivó. El arte y la literatura sustituyó al derecho, y de Ginebra pasó a París. Allí estudiaba arte y escenografía cuando una amiga de su círculo, llamada Paloma Picasso, le presentó a Diana Vreeland, la legendaria editora de 'Vogue USA', entonces directora del Met Costume Institute.

Quedó fascinada poe el boceto realizado por un joven estudiante para una representación de 'El sueño de una noche de verano'. Ahí empezó todo. Un año después, en 1970, ya estaba instalado en Londres familiarizándose de manera informal con el mundo de la zapatería y el diseño. Y un año después creaba su primer par de zapatos para el desfile del diseñador británico Ossie Clark y abría su mítica tienda de Old Church Street, en Londres. El resto es historia.

'Spotlight on Pearla', un boceto inédito de 1988 para Bergdorf Goodman. 'Padolino' diseñado en exclusiva para la apertura de la tienda del diseñador en el Palais Royal de París.

Zapatos de museo

Sus zapatos son piezas de museo, literalmente, y ahora celebra sus 50 años de creación abriendo sus archivos personales atesorados en sus dos casas victorianas contiguas en Bath, que albergan su impresionante colección de zapatos, cerca de 30.000 pares de prototipos de 'Manolos', y los bocetos de sus diseños.

Todos y cada uno de los miles que ha diseñado son únicos, y todos son un reflejo de su vida y sus pasiones. Muchos de sus zapatos están inspirados en las formas vegetales, tributo permanente al exuberante paisaje de su tierra, la isla de La Palma. En otros ha volcado su pasión por la literatura ('Madamme Bovary', 'El Gatopardo') y la arquitectura. Su diseño Josefa está inspirado en su admirada Zaha Hadid.

La exhibición, interactiva, se realiza a través de cinco salas virtuales que conforman 'The Manolo Blahnik Archive: A New Way of Waking': 'The Palette', 'The 70's', 'Friendships', 'The Gold Room' y 'Our Family', donde exhibe sus bocetos en colecciones temáticas a través del hilo argumental de la curadora y comisaria Judith Clarck.

También ha creado Gold, una brillante colección cápsula de 19 pares de zapatos en tonos dorados, entre mules, zapatos de salón, botas, zapatos planos y sus característicos zapatos de tacón fino, y en un embalaje de edición limitada.