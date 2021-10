La Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, del 21 al 24 de octubre, se abre a Europa

La única pasarela profesional de moda de baño de Europa solo podía estar en Gran Canaria. Y en esta edición, Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida se consolida definitivamente como referente internacional.

El diseño canario regresa a su cita con la pasarela. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida vuelve al recinto ExpoMeloneras, en Maspalomas (Gran Canaria) entre el 21 y el 24 de octubre. El evento vuelve a estar organizado, por tercer año consecutivo, por el Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid, con el objetivo de impulsar la presencia de la pasarela en los circuitos de moda internacionales.

El desfile de la diseñadora Guillermina Baeza en la pasada Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida.

Se trata de un evento único en su categoría, en un escenario de excepción como es el paraíso natural de la isla, convertido en escaparate de un sector que no deja de crecer. "La celebración de esta pasarela no solo es una forma de apoyo a las empresas que están dentro de Gran Canaria Moda Cálida sino también, de manera indirecta, a todas las que rodean a este evento, relacionadas con logística, fotografía, audiovisuales, infraestructuras, con hostelería y restauración", según Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. El impacto va más allá, porque la pasarela se vincula con Gran Canaria como destino turístico.

La labor de promoción del talento y del tejido empresarial canarios en torno a la industria textil realizada por el Cabildo en los últimos años ha dado sus frutos. Han centrado sus esfuerzos en los nuevos talentos, en las nuevas empresas. "Cuando llegamos en 2015 solo había dos empresas dentro de lo que llamábamos new talents. Activamos un apartado específico para que los jóvenes o la gente que estaba empezando en la moda tuviera la oportunidad de promocionarse, una especie de lanzadera, y creamos un evento específico, Moda y Amigos, para que presenten sus productos", explica Minerva Alonso. A esa iniciativa se suma la Escuela Gran Canaria Moda Cálida, dirigida a la formación empresarial de los que están empezando. El Cabildo se volcó en los centros de formación, doblando las becas. Y junto a la formación, mantiene abierta una línea de subvenciones para la creación de talleres de producción textil, "para maquinaria, para adquisición de espacios, reformas, para la creación de talleres de producción textil. Hoy en día trabajamos con 14 empresas new talents", apunta la consejera.

De izquierda a derecha, la diseñadora Ana Locking; Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria; y Nuria de Miguel, directora de la pasarela.

Internacionalización

Para Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebra este 2021 su 25º aniversario, el reto de la internacionalización también ha cristalizado. Lo que empezó como un espectáculo local, para vender ropa de baño en la isla de Gran Canaria, "ha ido dando pasos cada vez más importantes de cara a la internacionalización", apunta Minerva Alonso. Entre ellos, la coorganización con Ifema, organizador de la principal pasarela en España, y la alianza con la Asociación de Creadores Moda España, desde 2015, en materia de asesoramiento y de formación. De cara a la ropa de baño están inmersos en la creación de sinergias con la Feria MaredaMare, la principal feria de moda de baño europea, que se celebra en Florencia, y con el Fashion Council Germany, el organismo público alemán dedicado a la promoción del sector moda.

Ambos estarán presentes en esta edición de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, lo que supone abrir un canal directo de comunicación con el sector en Europa.

Diseñadores, marcas y novedades

La edición de este año acoge a 38 diseñadores y marcas, de los que 17 son creadores canarios, diez nacionales y seis internacionales, además de cinco marcas de moda de baño infantil. El aumento de marcas internacionales en la pasarela responde a la firme apuesta por la internacionalización, cuyos datos de seguimiento fuera de nuestras fronteras aumentan cada año. Entre los nombres participantes, firmas de reconocido prestigio como Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés, Guillermina Baeza, Aurelia Gil, Nuria González, Elena Morales, TCN, Palmas, Gonzales, Chela Clo, All That She Loves o Bloomers, entre otras.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida contará, como en la anterior edición, con un programa de compradores nacionales a los que se suma como novedad compradores internacionales de Italia, en el marco de una misión inversa organizada con la colaboración del ICEX.

Desfile solidario por la prevención del cáncer de mama, We Swin Together, que se celebró el pasado 19 de octubre.

Nadamos Juntas

El evento ha estado precedido por el Desfile solidario por la prevención del cáncer de mama, We Swim Together (Nadamos Juntas), que se celebró el pasado 19 de octubre coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En el desfile se presentaron las colecciones adaptadas a las consecuencias físicas de esta enfermedad, y en él participaron marcas de moda de baño especializadas, tanto canarias como nacionales e internacionales. El objetivo es triple: concienciar sobre esta enfermedad; apoyar la prevención y la investigación como pilares básicos de la batalla contra el cáncer de mama; y un carácter benéfico, con el destino del 50% de la recaudación a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico. El desfile fue amadrinado por Ana Locking, una de las diseñadoras españolas con más proyección internacional.