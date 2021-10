Nuevos Montblanc Musas Elizabeth Taylor, homenaje a una de las mujeres bandera del siglo XX

La exclusiva firma Montblanc acaba de lanzar un artículo de escritura que rinde homenaje a una de las mujeres más destacadas, emblemáticas e influyentes del siglo XX, que emocionó al público con sus apariciones en pantalla y su estilo único, e inspiró a muchas personas con su activismo en la vida real: Elizabeth Taylor.

Montblanc Musas combina el legado de la Maison en la cultura de la escritura con las historias de mujeres fuertes y valientes que han dejado su huella en el mundo. La actriz y activista Elizabeth Taylor (1932-2011), la última "musa" a la que se homenajea con un artículo de escritura de edición especial, fue una celebridad avanzada a su época, y se la considera una de las mujeres más emblemáticas e influyentes del siglo XX. Conocida por su espíritu independiente, su notable belleza y su inquebrantable compasión, fue una inspiración para varias generaciones tanto en la pantalla como fuera de ella. Ya fuera en el papel de protagonista por excelencia en películas como "Cleopatra" y "La gata sobre el tejado de zinc" como concienciando al mundo sobre la pandemia del SIDA, desarrollando su gran negocio de perfumes o apareciendo en todos los titulares por sus increíbles romances y su espectacular vida privada, siempre vivió conforme a sus propias reglas, y lo hizo todo con una gran elegancia y confianza en sí misma.

El diseño general de la nueva Montblanc Musas Elizabeth Taylor Edición Especial se inspira en la estética de los años 50 y 60, la época en la que Elizabeth llegó a la cumbre de su carrera en Hollywood. La forma evoca un artículo de escritura Montblanc original de esa misma época. Mediante el uso de una técnica de lacado especial, el capuchón y el barrilete están recubiertos con una laca jaspeada de color violeta oscuro, en homenaje a los impresionantes ojos de Elizabeth Taylor y a su color favorito.

Elizabeth Taylor, uno de los iconos del siglo XX.

La pasión hecha mujer

Como icono del estilo y enamorada del lujo, a Elizabeth Taylor le encantaban los diamantes y las piedras preciosas, que la fascinaban por su belleza y perfección. Su colección personal de joyas, seleccionada con experiencia y dedicación, fue una de las colecciones privadas más importantes del mundo e incluía piezas históricas, como el anillo con el gran diamante de 33,19 quilates Elizabeth Taylor (anteriormente conocido como el "diamante Krupp"), que le regaló sus dos veces marido Richard Burton. La pasión de Elizabeth Taylor por la joyería sirve como inspiración para el clip en forma de anillo, que llama la atención por su forma tan peculiar. Por su parte, el cono platinado con su grabado geométrico recuerda al típico patrón de la joyería de los años 50.

Quizás el legado más perdurable de esta musa del siglo XX sea su humanitarismo pionero, que hizo que los focos que la habían iluminado desde su infancia empezaran a dirigirse hacia causas que requerían atención. En los años 80 aprovechó su fama para apoyar insistentemente la investigación sobre el SIDA y su tratamiento, y reivindicar el apoyo a las personas con VIH/SIDA, cada vez más marginadas. Aún hoy son de admirar su determinación y coraje en unos momentos en que los gobiernos y la opinión pública no emprendían acción alguna en este sentido. En 1985, Elizabeth Taylor cofundó la American Foundation for AIDS Research (amfAR), actualmente llamada Foundation for AIDS Research. En 1991 creó la Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF), con la que sensibilizó sobre la lucha contra el SIDA más que ninguna otra figura pública de su época. Para recordar su conmovedor discurso en los premios GLAAD Media del año 2000, que terminó con las palabras "LONG LIVE LOVE", el plumín de oro macizo de 14 quilates de la pluma fuente lleva grabadas estas tres palabras.

Disponible como pluma fuente, rollerball y bolígrafo, la Montblanc Musas Elizabeth Taylor Edición Especial es un homenaje lleno de glamur y significado a una mujer que vivió apasionadamente, y que realizó una importante contribución al entretenimiento, la cultura, la moda y la filantropía. Montblanc Musas Elizabeth Taylor Edición Especial está ya disponible en boutiques Montblanc y online a partir de octubre de 2021. Para obtener más información, visita www.montblanc.com.