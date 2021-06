Un "Picasso" se exhibirá en el Museo del Prado durante los próximos cinco años

El Museo del Prado albergará un "Picasso" donado por cinco años, 'Buste de Femme 43'. La obra será expuesta de manera inmediata en las salas de retratos de El Greco.

El Real Patronato del Museo Nacional del Prado ha aceptado el depósito durante un periodo de cinco años, de 'Buste de Femme 43', de Pablo Picasso. Donada a la American Friends of the Prado Museum por la Aramont Art Collection, de la familia Arango Montull, será expuesta "de manera inmediata" en las salas de retratos de El Greco, una de las referencias más evidentes en la pintura del artista malagueño. Según fuentes del museo, se espera que el cuadro esté colgado en un plazo de "dos semanas".

Pintada en 1943, en un solo día, 'Buste de Femme 43' es una obra representativa de la respuesta de Picasso ante la violencia de la II Guerra Mundial. Una característica recurrente de la obra del artista malagueño durante ese periodo es pintar las imágenes femeninas deformando los rasgos de las figuras de un modo radical.

El presidente del Real Patronato, Javier Solana, ha subrayado la capacidad de reacción que han demostrado las instituciones españolas "para cumplir todos los procedimientos que han hecho posible que España sea hoy más rica culturalmente que ayer" y la excepcional oportunidad que supone que "un cuadro de uno de nuestros genios nacionales, hasta ahora en manos de una colección privada estadounidense, pase a ser de acceso público".

Fachada de Velázquez del Edificio Villanueva. Foto: Museo Nacional del Prado.

Un "Velázquez" para la colección permanente

No es la primera donación que realiza la American Friends of the Prado Museum al museo. Creada para reforzar los lazos culturales entre España y Estados Unidos a través del Museo del Prado y su legado histórico, American Friends ya depositó la obra 'Retrato de Felipe III' de Velázquez, tras haber permanecido en depósito desde 2016, para su exhibición en el contexto de su colección permanente "y así contribuir a un conocimiento más rico y complejo de los comienzos de Velázquez como retratista real".

El retrato fue donado a la American Friends por William B. Jordan, uno de los mayores expertos en pintura española, fallecido en 2018. Se trata de un boceto de un retrato de Felipe II pintado por Velázquez para 'La expulsión de los moriscos', cuadro que ardió en el incendio del Alcázar de Madrid en 1734.

El director del Museo, Miguel Falomir, ha mostrado su agradecimiento a los donantes y se ha felicitado de que el Museo del Prado "haya calado" en los círculos de coleccionistas de Estados Unidos. "Este depósito es una excelente noticia para una institución cuya primera vocación es hacer accesible el arte a los ciudadanos", ha indicado.

En la reunión del Patronato se han aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2020, un año marcado por la emergencia sanitaria debido a la pandemia mundial, que se cerró con un resultado patrimonial negativo de 18,5 millones de euros, frente a los 4,5 millones de saldo positivo con los que el Museo del Prado cerró el ejercicio 2019.

El director del Museo del Prado ha destacado que "el museo ha demostrado ser capaz de superar todas las dificultades y seguir funcionando de manera ejemplar, manteniendo un elevado nivel de actividades y excelencia que ha reforzado su vínculo emocional con la sociedad española".

Durante 2020 el Museo batió sus récords de presencia online superando las cifras de la celebración del Bicentenario, con más de tres millones de seguidores en redes sociales y siete millones de usuarios en su página web.