Seis vinos blancos para disfrutar del verano sin moverse de casa

El verano es la estación favorita de los españoles para viajar. Tiempo para relajarse, desconectar e indagar en otras culturas y tradiciones. Sin embargo, por las circunstancias en las que nos encontramos algunos, no podremos viajar en un futuro próximo, pero no por ello vamos a dejar de disfrutar de vinos que nos acercarán, aunque sea a través del paladar, a seis de los mejores rincones del mundo de la mano de Primeras Marcas.

Menade Verdejo

Menade es puro verdejo, y lo demuestra con este excelente vino blanco. Los hermanos Sanz lideran este proyecto de la denominación V.T. de Castilla y León. Menade Verdejo representa la frescura, el lado más salvaje de la variedad Verdejo. La uva procede de distintas parcelas con suelos arcillosos – calcáreos y cantos rodados de la zona de Rueda, que se elaboran por separado. La elaboración de este verdejo se rige por un exigente método ecológico, con unas cepas de entre 20 y 25 años de edad.

La bodega apuesta por la fermentación con levaduras naturales para conseguir la máxima expresión de su entorno, aromas a hierba fresca, mineralidad y viveza. La auténtica personalidad de Bodegas Menade.

Edetària - Via Edetana Blanco

Via Edetana Blanco es la nueva joya de Edetària, bodega de referencia de la DO Terra Alta, en el sur de Cataluña. Se trata de su primer vino con certificado ecológico, un producto tan especial y novedoso que cuenta con una limitada producción de 50.000 botellas. Via Edetana Blanco es un vino elaborado con un 70% de Garnacha Blanca, procedente de viñas de más de 40 años, y un 30% de viognier.

Este blanco es el vivo reflejo del exquisito trato de los terruños, una selección muy cuidada de garnacha blanca, marca de la casa de Edetària, y la punta de lanza del cultivo ecológico que promueve su bodeguero, Joan Àngel Lliberia, absolutamente volcado en el desarrollo sostenible de sus vinos.

Domaine Tournon "Mathilda" Blanco

Nuestra primera escala internacional nos lleva al estado de Victoria, en el sureste de Australia. El espíritu pionero de Michel Chapoutier lo llevó a explorar en 1997 las tierras de este gran país, cada vez más conocido por la calidad de sus uvas Shiraz y por los excelentes suelos graníticos de dicho estado.

"Mathilda" lleva el nombre de la hija de Michel Chapoutier, el auténtico rey de los puntos Parker, y conjuga precisamente el trabajo que Mathilde realiza actualmente en la bodega familiar. Fruto de su trabajo han surgido otros vinos tan excelentes como el Mathilde Chapoutier Seléction Languedoc.

Domaine Tournon "Mathilda" Blanco es un vino elaborado con un 85% de viognier y un 15% de marsanne. Criado en viñedos de más de 15 años, este vino tiene una fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable y una crianza en sus propias lías de cubas de acero inoxidable durante 5 meses.

Louis Latour Macon Lugny

De regreso a Europa hacemos una primera parada en Francia. Louis Latour es, sin duda, una de las maisons más prestigiosas de la Borgoña. Fundada en 1797, es de las pocas bodegas independientes y familiares que quedan en Francia y actualmente está dirigida por Jean-Baptiste Latour, representante de la undécima generación de la línea fundadora.

Macon Lugny es un blanco 100% chardonnay que se produce en la pequeña población de Lugny, en lo alto del sur de la región de Mâcon, que se ha hecho mundialmente famosa gracias a la gran reputación de sus vinos blancos.

El pueblo de Lugny se caracteriza por sus suelos de piedra caliza y un clima cálido, que han dado luz a los vinos blancos más codiciados de la región. Les Genièvres es uno de los mejores viñedos y desde Louis Latour llevan a cabo una minuciosa selección de las mejores uvas.

Livio Felluga - Pinot Grigio

Nuestro paso por Italia nos lleva a la histórica región del Friuli, en el noreste del Adriático, donde el Mediterráneo se encuentra con Europa Central.

Livio Felluga es una de las grandes bodegas de la zona y pertenece a la DOC Friuli Colli Orientali. Pinot Grigio es una célebre variedad derivada de una mutación de yema de pinot noir y su versión más prestigiosa la elabora esta bodega italiana, beneficiada por los climas fríos típicos de las laderas de las montañas.

La técnica de vinificación de Livio Felluga le confiere al vino finura y elegancia, al tiempo que conserva los tenues reflejos cobrizos que son el sello distintivo de esta variedad y de sus soberbias viñas. Sin duda, es el vino friuliano más conocido en el mundo.

Rheingau Riesling Trocken

Nuestro viaje virtual por los mejores productores internacionales de vino blanco acaba en Alemania, concretamente en Weingut Künstler. De nuevo nos encontramos con una bodega familiar cuyos orígenes datan de 1648. Una bodega con una gran trayectoria a sus espaldas, ya que las tierras de su creador, Franz Künstler, llegaron a ser incautadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial y acabó siendo expulsado de la tierra natal de su familia, Untertannowitz, una ciudad en la región de Moravia Meridional de la República Checa, a unos 80 kilómetros al norte de Viena. Desde 1965, Weingut Künstler se encuentra en Hochheim am Main, en la región alemana de Rheingau, a apenas media hora de Fráncfort.

Este Riesling seco es la carta de presentación de Weingut Künstler. Año tras año, este vino incorpora mucha fruta y un delicado sabor mineral, junto con notas herbáceas y frutas de hueso, sugerencias de cítricos y una vibrante acidez. Un auténtico placer para los sentidos.