Sotheby's recupera una obra maestra de Kandinsky que será subastada por 35 millones de dólares

Ningún artista jugó un papel más importante en el desarrollo y surgimiento de la abstracción que Wassily Kandinsky. Así puede verse con su pieza Tensions calmées, una obra maestra moderna de 1937 que resume la extraordinaria visión del artista y que sigue teniendo una profunda influencia en las generaciones de artistas que le siguieron.

En 1964, Sotheby's organizó una subasta histórica de 50 pinturas de Kandinsky del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York. Esta obra se encontraba entre las de la subasta histórica y ahora regresa a Sotheby's por primera vez en más de medio siglo, habiendo permanecido en la misma colección familiar, sin ser vista por el público, desde entonces. La pintura protagonizará la venta nocturna moderna y contemporánea transmitida en vivo por Sotheby's en Londres el próximo 29 de junio, cuando se ofrecerá con una estimación de entre 25 y 35 millones de dólares (entre 18 y 25 millones de libras esterlinas).

Tensions calmées estará a la vista con cita previa en las galerías de Sotheby's York Avenue hasta el 12 de mayo, antes de viajar a Dubai, Hong Kong y Taipei para exhibiciones públicas, y se podrá ver en Sotheby's New Bond Street del 22 al 29 de junio.

"Si hay una pareja que personifica la conexión entre el arte y la música, es el encuentro casual entre Kandinsky y el compositor Arnold Schoenberg a principios del siglo XX. Tensions calmées está impregnado de la propia sensibilidad musical y poética distintiva de Kandinsky, con ricos colores como joyas que están cuidadosamente definidos, el efecto general es altamente sofisticado. Esta gran obra maestra de la abstracción se erige como una de las obras más importantes de Kandinsky en subasta en los últimos diez años, y es la última de una línea de ofertas históricas de Sotheby's de la obra del artista, con los tres mejores precios para el artista teniendo en estas habitaciones durante los últimos cinco años ", explica Helena Newman, directora mundial del departamento de arte moderno e impresionista de Sotheby's.

Historia de la obra

Solomon R. Guggenheim, a quien una vez perteneció esta pintura, era un ávido admirador de Kandinsky, adquirió su primera pintura del artista en 1929 y lo conoció al año siguiente en la Dessau Bauhaus. A partir de entonces, en el curso de una amistad que duraría toda la vida, Guggenheim adquirió nada menos que 150 obras del artista, exhibiéndolas inicialmente en el Museo de Pintura No Objetiva, que abrió en Nueva York en 1939. Continuaron para formar el núcleo de la colección de su museo homónimo diseñado por Frank Lloyd Wright, quien compartía la creencia de Kandinsky en la calidad espiritual del arte, y cuya extraordinaria creación se inspiró en parte en las obras de Kandinsky. Destacando de manera ilustre a Kandinsky en Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo proporcionó los fondos que Kandinsky necesitaba para establecerse en París y avanzar en su carrera, Guggenheim también promovió a su amigo artista con una serie de exposiciones en todo el país, incluida la exposición conmemorativa organizada después de la muerte de Kandinsky en 1944 en la que se incluyó Tensions calmées.

Pintado en 1937, Tensions calmées ilustra un capítulo importante en la historia del arte del siglo XX y revela a Kandinsky en el apogeo de sus poderes. El artista había abierto nuevos caminos con una forma lírica de abstracción impregnada de musicalidad, al descubrir que el color, cuando se disocia de las preocupaciones representativas, podría convertirse en el tema principal de una pintura. En 1933, Kandinsky se trasladó a París y las complejas composiciones abstractas que pintó en la ciudad durante la década de 1930, entre ellas Tensions calmées, se consideran la culminación de sus ideales artísticos en los que el arte aspira a la condición de la música.

Siguiendo el ejemplo de la composición musical, Kandinsky determinó que cada color se correspondía con una emoción o "sonido" particular, escribiendo en Concerning the Spiritual in Art: "El color es el teclado. El ojo es el martillo. El alma es el piano, con sus muchas cuerdas ''. La imaginería de Tensions calmées evoca las elegantes claves, notas y compases de las partituras, mientras que un arabesco curvo que recuerda a un rollo de violín emerge a la derecha de la composición. Sin embargo, la musicalidad de la pintura se debe a la orquestación del artista de la composición en su conjunto, más que a sus partes individuales, lo que resulta en una majestuosidad sinfónica en la que los muchos elementos visuales se combinan en armonía.

Wassily Kandinsky

Para la subasta de 1964, el Guggenheim seleccionó con mucho cuidado los mejores ejemplos de la obra del artista de una colección que comprendía múltiples obras maestras de los períodos clave de la carrera de Kandinsky. La venta fue única al ofrecer a la mayoría de los coleccionistas su primera oportunidad de adquirir una pintura importante del artista; antes de esto, la gran mayoría de sus obras solo podían verse en museos en Rusia, la Städtische Galerie im Lenbachhaus en Munich y en la colección de la viuda del artista, Nina Kandinsky.