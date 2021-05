'The Streets of Monaco', el megayate de 800 millones que alberga la lujosa ciudad del mediterráneo

Carlota Reina Madrid

Cuando se trata de difrutar, no solo el dinero es importante; la creatividad también juega un importante papel (sobre todo, si es sobre el mar). Así lo han demostrado desde el estudio Yacht Island Design con su megayate The Streets of Monaco, una embarcación inspirada en la lujosa ciudad mediterránea con el foco principal en el famoso circuito de grandes premios. Y que solo podrá conocer si puede pagar 800 millones de euros para disfrutar de esta glamurosa ciudad flotante.

Tal y como explican sus creadores, "la idea de este barco era recrear el circuito como una pista de karts completamente funcional capaz de acomodar tres karts, uno al lado del otro para permitir muchos adelantamientos. Al dimensionar la pista de esta manera, ha impulsado las dimensiones generales del yate y la ubicación de los monumentos famosos. La historia de Mónaco se extiende más allá de esta arquitectura exterior y hacia los espacios interiores, lo que brinda una transición perfecta a medida que los huéspedes se mueven entre las diversas áreas del yate".

Yacht Island Design

A partir de esta premisa nace el The streets of Monaco, un yate con una estructura tipo swatch de 155 metros de eslora con capacidad para 16 huéspedes y 70 personas de tripulación. Entre los aspectos más destacados del navío, está el circuito de Fórmula 1 que tendrá en la cubierta. Además, con la intención de recrear a la perfección la ciudad de Grace Kelly, también albergará otros lugares emblemáticos, como el Hotel de París o el famoso Casino.

Yatch Island Design no solo quiere dotar al yate de grandes lujos, sino también de lugares funcionales para poder divertirse y tener tiempo de ocio. Así, dentro del yate habrá una pista de tenís, un helipuerto, varias piscinas y bares (uno de ellos, al borde de una recreación artificial de la playa de Lavortto, la principal de Mónica).

Yacht Island Design

El interior de The Streets of Monaco es otro de sus grandes tesoros. En la entrada principal al barco, la zona de embarque, hay una gran cascada central que ascienden hasta las piscinas del nivel superior donde también hay un jacuzzi. Así, con una decoración ambientada en el más puto Hollywood de los años 50, el barco cuenta con una zona de spa, gimnasio, bodega, solárium, sala de cine y biblioteca.

En cuanto a los camarotes, el megayate tiene siete habitaciones para los huéspedes, con una superficie entre 135 metros cuadrados y 356. Todas ellas cuentan con vestidor, balcón y salón propio -y las más grandes, incluso con despacho-. No obstante, como no podía ser de otra manera, la perla de la corona se la lleva la habitación del propietario; una sala de 1.460 metros cuadrados, distribuida en tres plantas conectadas a todas las cubiertas y con ascensor privado, que cuenta con una sala de cine, solárium y gimnasio particular.