Mint57 o cómo viajar por los rincones más insospechados del planeta a todo lujo

Cecilia Moya Madrid

Viajar se ha convertido en uno de nuestros deseos más anhelados en este último año. Descubrir nuevos rincones, conocer otras culturas y vivir diferentes experiencias se torna como una buena medicina para desconectar de las preocupaciones acumuladas. La situación actual ha impulsado la tendencia de elegir destinos remotos o, al menos, poco masificados, así como realizar una ruta totalmente adaptada a nuestros gustos; y existen empresas que hacen todo ello realidad.

Mint57 Travel, la agencia de viajes de eco-lujo 'diferentes', es una de ellas. La compañía nacía en 2013 para dar a conocer los rincones del mundo que todavía sobreviven al turismo masivo. De esta manera, se especializaron en los viajes a medida, con una oferta que aglutina viajes de aventura, para familias, parejas, de yoga, de trekking y de eco-lujo, con resorts en enclaves realmente privilegiados en cada uno de ellos.

Azulik, México.

Otro de los puntos claves de su filosofía está en la sostenibilidad ambiental; y de ahí su nombre: "57 grados Fahrenheit corresponde a la temperatura ideal para la vida en la tierra y nuestra idea es que cada vez que emprendamos un viaje, lo hagamos de forma más consciente, reduciendo nuestra huella ecológica y respetando el entorno natural que nos rodea", explica Federica Rogantin, CEO de la agencia de viajes diferentes. en una entrevista con Status. Por este motivo, desde Mint57 Travel trabajan con diferentes organizaciones ambientalistas y responsables con los animales (como Faada o Blua) y compensan una parte de su huella ecológica a través de un Proyecto Solar. "Ahora más que nunca ha quedado evidente que este tipo de turismo es el único posible, un turismo responsable, cercano, cuando más posible sostenible, para preservar la increíble diversidad cultural y ecológica de nuestro planeta para las generaciones futuras", completa la directiva.

Keemala, Tailandia.

¿Por qué en Mint57 deciden especializarse en destinos no masificados?

Parece imposible, pero el mundo tiene todavía muchos rincones inexplorados. Viajar fuera de las rutas masificadas significa volver a vivir la emoción del encuentro con lo desconocido, reavivar ese espíritu nómada que todos llevamos dentro, esa curiosidad tan intrínseca al ser humano que nos ha permitido superar nuestros límites y fronteras. Hoy en día, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, hay muy pocas oportunidad de vivir esa emoción, de sorprenderse y de disfrutar de la diversidad: ambiental, animal o humana. Los viajes no son solo la oportunidad de vivir otra realidad, sino una opción de crecimiento personal, para superar nuestras barreras internas, abrir nuestra mente y volver a sorprendernos de nosotros mismos y del mundo.

¿Cuáles son los destinos más populares de Mint57? ¿Por qué?

Los destinos populares varían cada año, no sabemos bien porqué, sin duda algunas series o programas de televisión ayudan a generar curiosidades diferentes cada año y a veces el enorme éxito de un documental genera de repente una demanda muy alta hacia un destino anteriormente ignorado. Los países asiáticos siempre han sido nuestra pasión: la óptima relación calidad-precio de los servicios y una amplia gama de alojamientos eco-sostenible realmente maravillosos, hacen de los países asiáticos una muy buena elección. Indonesia, India, Vietnam, Japón o los menos conocidos Bután, China, Sri Lanka, Camboya, Laos, Mongolia, son destinos únicos, con miles de posibilidades para todo tipo de viajero, sobre todo cuando logramos salir de la rutas más conocidas. África también nos enamora, más allá de las renombradas Tanzania o Kenya que nunca defraudan, nos emocionan las increíbles inmensidades de Namibia, la sorprendente diversidad étnica de Benin, Togo, Etiopía y destinos tan desconocidos como Eritrea o Sudán, pequeñas joyas del continente. Nos encanta también organizar viajes On the Road, donde priman destinos como EEUU (no solo California o Nueva York si no también Estados menos conocidos como Oregon, Arizona, Nuevo México o los estados del sur) o países tan desconocidos como Kirguistán o Albania, que tenemos al lado. Luego las zonas indígenas de Guatemala y México o las aguas cristalinas de las islas de San Blas (Panamá) que recorremos en barco, la selva de Colombia y la pampa Argentina Podríamos hablar de destinos horas seguidas, es lo que más nos apasiona. ¡Trabajamos en más de 90 países y realmente hay muy pocos que no nos hayan emocionado!

Sonkul, Kirguistan.

¿Como es un viaje a medida con esta empresa?

Viajar fuera de las rutas masificadas no significa necesariamente viajar en los lugares más recónditos del planeta, ni sufrir incomodidades, a veces significa simplemente diseñar itinerario diferentes en destinos conocidos, como puede ser Tailandia o México, donde los turistas visitan en su mayoría las mismas zonas y desconocen completamente áreas naturales, pueblos o zonas arqueológicas que no tienen nada que enviar a los destinos más trillados. ¿A quién no le gustaría subir a una pirámide sin otros turistas, o disfrutar de las playas blancas de una isla semi-inhabitada? Son verdaderos lujos que todavía es posible vivir y lo mejor de todo es que son experiencia al alcance de muchos. Son viajes que se pueden organizar con diferentes categorías de presupuesto, no hace falta un budget muy elevado para vivir este tipo de experiencias. Desde estancias en resort de eco-lujo, construidos en enclaves privilegiados donde se puede disfrutar en pleno de la naturaleza, hasta experiencias con comunidades locales para adultos y niños, recorrido gastronómicos, viajes en barco, viajes de yoga y viajes aventura.

¿Qué diferencia a Mint57 de sus competidores?

En estos años nos hemos dedicado a seleccionar destinos y rutas que nos dieran la posibilidad de ofrecer a nuestros viajeros experiencias enriquecedoras. Hemos vivido de primera mano la gran mayoría de los itinerario que proponemos a nuestros clientes. De la mano de nuestros corresponsales locales diseñamos cada ruta en el mínimo detalle adaptándola a la necesidad de cada viajero, a sus intereses y curiosidades. En este sentido trabajamos como unos sastre artesanos: investigamos y probamos el mejor producto, escuchamos a nuestros clientes y diseñamos a medida su plan viajero. No tenemos intermediarios, trabajamos directamente con receptivos locales, hecho que nos permite tener una atención más rápida, 100% personalizada y unos precios muy competitivos.

Además, desde nuestro nacimiento hemos concebido el turismo sostenible como parte integrante de todos nuestros viajes: apoyamos proyectos locales, participamos en planes de conservación ambiental (somos co-fundadores de la Asociación Blua, que promueve el voluntariado ambiental como herramienta de crecimiento), trabajamos de la mano con Faada para un turismo responsable con los animales, intentamos usar menos aviones posibles para reducir nuestro impacto y compensamos parte de la huella ecológica de nuestros viajes invirtiendo en paneles solares ubicados en España y gestionados por la empresa Ecooo. Formamos parte del CETR (Centro Español de Turismo responsable), cuyo objetivo principal es apoyar y difundir iniciativas de turismo sostenible en todo el mundo. Siempre decimos que todos podemos hacer mucho a nivel individual, no existen malos turistas, existen turistas mal informados y por eso hemos elaborado un simple Vademecum viajero.

Zambia.

¿Qué planes o estrategias han implementado tras la Covid-19 para retomar el negocio?

Nuestra estrategia ha sido reducir al máximo los costes (alquiler, costes mantenimiento, costes de publicidad etc), a la espera de la apertura de las fronteras y de un nuevo incremento de las ventas. Ha sido un año y medio muy duro pero también este tiempo de espera nos ha dado la posibilidad de mejorar nuestra web, retocar algunos productos y diseñar nuevas rutas junto con nuestros receptivos, con lo que hemos reforzado aún más nuestros lazos de amistad y de confianza. Queremos ser positivos y pensamos que en 2022 volveremos a viajar, ojalá de una forma diferente.

¿Qué nuevas tendencias han surgido a raíz de la crisis sanitaria en el sector del turismo y viajes?

Seguramente en un primer momento una mayor apuesta inicial por lo rural y lo cercano. Más adelante, cuando sea posible volver a viajar fuera de las fronteras nacionales y europeas, creo que se buscarán destinos y zonas menos masificadas, con un mayor contacto con la naturaleza. También creo que la tendencia será la realización de viajes a medida o en grupos pequeños, con un diseño del itinerario y una atención muy personalizada, para atender a las necesidades específicas de cada viajero. En esto en Mint57 hemos sido pioneros.

Isla Belice.

¿La crisis sanitaria del coronavirus ha dejado -para quedarse- una nueva forma de viajar, más sostenible y ecológica?

El Covid-19 pasará, pero para el turismo no debería ser igual. No hay futuro para el turismo, ni realmente para ninguna otra actividad humana, si no es sostenible. En momentos de crisis como el que estamos viviendo sabemos que hay un alto riesgo de que este enfoque pase en segundo plano. Antes la necesidad económica tanto de los viajeros, que en muchos casos han visto reducir su capacidad adquisitiva, como de los destinos que han sufrido la falta de ingresos, el peligro es prime una vez más abaratar el coste de los servicios Nuestro papel como operador turístico responsable está en reforzar el mensajes de que sostenibilidad y salud están interrelacionadas y se necesitan la una a la otra. El "intrusismo" del ser humano en los espacios naturales salvajes trae consecuencias nefastas: la aparición del virus lo ha demostrado y eventos como este serán cada vez más comunes si no tomamos medidas serias para proteger los hábitats del planeta y el turismo tiene un papel importante en este sentido. Esperamos que todo lo que ha pasado haya dejado una sensibilidad mayor tanto en la gente como en las instituciones, y que se entienda lo vivido como una oportunidad de cambio que podemos aprovechar para reflexionar, proponer y difundir ejemplos pioneros. Existen formas de viajar más respetuosa con el medio ambiente y con las comunidades, un turismo sostenible que puedan disfrutar también las generaciones venideras. Esta es la nueva normalidad que nos gustaría tener.