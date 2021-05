Iconos de la moda: Ralph Lauren, el imperio del neoyorkino que comenzó diseñando corbatas

María Lantero Madrid

Ralph Lauren es a día de hoy un claro ejemplo del "sueño americano". Nació en 1939 en Nueva York, bajo el nombre de Ralph Lifschitz. Al cumplir los dieciséis años, el y su hermano se cambiaron el apellido a Lauren como consecuencia de las constantes burlas en la escuela por sus raíces judías.

Ralph era conocido por su sentido distintivo de la moda cuando era adolescente, encontrando inspiración en íconos de la pantalla como Fred Astaire y Cary Grant y con un claro gusto hacia la ropa clásica y el estilo vintage. Estudió apenas dos años economía, se alistó una temporada en el ejército, y poco después comenzó su primer trabajo relacionado con la moda, trabajando para la icónica marca americana Brooks Brothers.

Fue durante esta última experiencia donde obtuvo la inspiración para crear sus propias corbatas. Sin embargo, sus diseños iban en contra de las tendencias de aquel entonces. Ralph optó por un diseño ancho, todas confeccionadas a mano y con tejidos de la mejor calidad. Poco tardó en llamar la atención y convertirse en su primer éxito.

En 1968, tan solo un año después, Ralph Lauren presentaba su primera colección completa para hombre. Las prendas destacadas incluyen un traje de franela blanco y camisas de vestir. En 1970 abría la primera boutique dentro de los almacenes Bloomingdale's dedicada a un único diseñador, revisando este, hasta el último detalle. Sorprendentemente, en 1971, Ralph Lauren abría su primera tienda independiente. Ese mismo año, la marca comienza su apuesta hacia el diseño de ropa femenina, presentando el famoso caballo como parte de la línea de camisas. En 1972, salía a la venta los famosos e inconfundibles polos de Polo Ralph Lauren.

En 1974 se estrenaba la inolvidable obra maestra El Gran Gatsby. Reconocida por los looks presentados por su protagonista Robert Redford, fueron todos diseños y parte de la colección de Polo, exceptuando un traje rosa que Ralph Lauren hizo específicamente y a medida para el personaje Jay Gatbsy. Y esta no fue la única película que apostó por el diseñador y sus diseños para la gran pantalla. Annie Hall, dirigida por Woody Allen, hizo historia no solo como película, sino también por los looks de Ralph Lauren que llevaba una de sus protagonistas, Diane Keaton.

La década de los ochenta fueron clave para la marca. Expanden el negocio abriendo tiendas en el extranjero, y se abren a nuevas experiencias, la creación de Ralph Lauren Home (una rama del negocio que a día de hoy es uno de sus secciones más fuertes).

Poco tardó en asociar su marca con los deportes. Ralph Lauren desde joven siempre estuvo muy vinculado a este sector, y desde la década de los noventa no solo ha creado colecciones de deporte, sino también se ha asociado con muchos equipos creando colecciones capsulas, entre ellas, siendo el primer proveedor oficial de Wimbledon. A finales de esta década, tras alcanzar los mil millones de dólares en ventas, Polo Ralph Lauren empieza a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Desde entonces, hasta casi 60 años después, Ralph Lauren ha conseguido crear un imperio de moda, decoración, gastronómico y lifestyle.

Ralph Lauren es sinónimo de elegancia y lujo. Un diseñador que cree firmemente en la atemporalidad de la moda, y que el estilo es algo personal, independientemente de la moda.