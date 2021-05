Las carreteras más altas de España para estar 'cerca de las estrellas'

Status Madrid

España es uno de los mejores destinos del mundo para hacer astroturismo gracias a la poca contaminación lumínica que encontramos por todo el territorio y a la gran cantidad de noches despejadas y espacios protegidos naturales que permiten disfrutar del cielo nocturno casi en soledad.

Ante esta creciente tendencia turística y con motivo de la celebración, el próximo 15 de mayo del Día Mundial de la Astronomía, Indie Campers, una de las plataformas líderes de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper en España y Europa, ha recogido algunas de las carreteras más altas de España que nos conducirán hasta los lugares más elevados de nuestro país para estar más cerca de las estrellas:

Carretera A-395, Pico veleta (Granada)

En Granada encontramos no solo la carretera más alta de España sino, también de Europa ya que asciende a más de 3.300 metros de altura. Esta carretera nos conduce hasta Pico Veleta, el cuarto pico más alto de nuestro país, ubicado en Sierra Nevada y uno de los mejores destinos de España para disfrutar de las estrellas. Allí, podemos hacer rutas de senderismo, apuntarnos a las salidas organizadas para ver amanecer o atardecer desde la montaña o visitar su observatorio.

Carretera TF-21, El Teide (Tenerife)

Esta carretera nos conduce hasta la base de la montaña más alta de España, El Teide, situada en la isla de Tenerife (Canarias). Más concretamente, nos lleva hasta Montaña Blanca, que se encuentra a más de 2.700 metros de altitud y, a partir de la cual, surge una carretera no asfaltada y de acceso cerrado cuya ruta nos lleva hasta la cima. No obstante, no hace falta subir al pico para disfrutar de las estrellas pues, desde cualquier punto del Parque Nacional, podremos disfrutar del cielo nocturno sin contaminación lumínica. Eso sí, si buscamos el mejor lugar para observar el firmamento tendremos que subir al Refugio de Altavista, que se considera uno de los mejores lugares del mundo para ver las estrellas.

Carretera M-601, Bola del Mundo (Madrid)

Esta carretera de la Sierra de Guadarrama (Madrid), nos lleva hasta la Bola del Mundo, la montaña más occidental del cordal montañoso de Cuerda Larga. Subiendo por la carretera hacia el Puerto de Navacerrada podemos ascender a más de 2.250 metros de altitud y disfrutar de las increíbles vistas de la Sierra de Madrid y, también, del cielo nocturno que nos ofrece esta zona aislada. En la estación de Valdesquí, situada debajo de la Bola del Mundo, se organizan distintas actividades y jornadas de astroturismo en las que, aparte de observar el cielo, se aprende sobre los cuerpos celestes y el Universo.

Carretera AL-871, Calar Alto (Almería)

Esta carretera nos lleva, a más de 2.100 metros de altitud, hasta el Observatorio de Calar Alto, que es el observatorio astronómico más grande de Europa. Allí, se encuentra Calar Alto, que es el monte más alto de la Sierra de los Filabres en Almería y uno de los mejores lugares para observar las estrellas. El Observatorio suele organizar actividades tanto de día como de noche para poder disfrutar de las ventajas que tiene observar el cielo nocturno en un entorno tan aislado.

Carretera A- 2627, Puerto del Ampriu, Valle de Benasque (Aragón)

Esta carretera nos conduce hasta el puerto de montaña del mismo nombre que se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. No obstante, la carretera asfaltada solo llega hasta poco más de 1.900 metros de altura por lo que tendremos que dejar el coche en el aparcamiento de la zona y caminar un poco por el camino de grava que nos lleva hasta el verdadero puerto. Allí, podremos disfrutar de unas increíbles vistas de los Pirineos y, también, de su impresionante cielo nocturno.