Siete inolvidables escenas de baile que nos ha regalado el cine

María Lantero Madrid

Hoy se celebra el Día Internacional de la Danza, y el cine siempre ha sido una de las plataformas que mejor ha reflejado este arte. Pese a que el séptimo arte tenga su propio género; los musicales, muchas películas han apostado por incluir escenas de bailes sin importar su categoría. Aunque es difícil de escoger entre tantas maravillas de la gran pantalla, desde Status recopilamos siete de las escenas de baile más inolvidables que nos ha regalado el cine.

Pulp Fiction

Con siete nominaciones a los Premios Oscar, esta película del director Quentin Tarantino, no dejo indiferente a nadie. Uma Thurman y John Travolta se convertirían desde ese año, 1994, una de las parejas de baile más deseadas hasta día de hoy. La canción "You never can tell" de Chuck Berry, escrita a comienzos de los años sesenta, fue la escogida por el director Tarantino para inmortalizar este momento.

Grease

Grease es una película musical de 1978 ambientada en los años 50 dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Una historia de amor que comienza un verano, entre el chico rebelde del instituto y una chica que pensó nunca volvería a ver. Sin embargo, esto no fue así. Enfundados en cueros y latex negro, los protagonistas de esta película han hecho historia con bailes y canciones de la talla de "You are all that i want".

Fiebre del sábado noche

En 1977 John Travolta se convertía en candidato al premio Oscar al Mejor actor principal por su papel en esta película. John Travolta se convertía en esta década en un símbolo sexual, y considerado como el mejor bailarín de Hollywood. La película es recomendable, no tanto por la historia, sino por ver al actor marcándose unos buenos bailes y movimientos de cadera.

Cantando bajo la lluvia

La película fue un gran éxito gracias a sus escenas de baile, en especial la de Gene Kelly bajo la lluvia, cuando canta la canción que da título al filme. Se estrenó en abril y fue la película más taquillera durante ese mes y la décima de 1952.

La ciudad de las estrellas, La La Land

Ganadora de seis Premios Oscar, La La Land es uno de los musicales de los últimos años que más éxito ha obtenido en taquilla. Protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, cuenta una historia de amor de dos artistas buscando el estrellato en Los Ángeles.

El lado bueno de las cosas

Una película imposible de no adorar gracias a los protagonistas y su entrañable historia de amor. Aunque ninguno de los dos destaca por sus habilidades a la hora de bailar, merece la pena ver cada segundo de sus pasos hacia el "éxito".

Climax

Climax se estrenaba en 2018 y aunque no es para todo el público, fue imposible que no llamase la atención por sus escenas de baile tan terroríficas y al mismo tiempo tan sexuales. Gaspar Noé volvió a dejar a la audiencia con un sabor amargo y difícil de olvidar.