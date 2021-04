Regala belleza para el Día de la madre: desde un sérum de té verde al nuevo perfume de Louis Vuitton

María Lantero Madrid

Este domingo 2 de mayo se celebra el Día de la Madre. Una fecha muy especial en el año en el que buscamos mimar a nuestras madres y obsequiarlas con los mejores regalos. La belleza y sus tratamientos, sin importar la edad, es algo que toda progenitora aprecia y siempre querrá disfrutar. Desde Status escogemos siete regalos con los que triunfarás y acertarás a la hora de sorprenderla.

Innisfree

Este sérum hidratante y antioxidante contiene aceite de semilla de té verde y extracto de té verde, que se obtiene mediante una tecnología propia de extracción por vapor, prensado y purificación que mantiene intactas las propiedades de este activo. Ambos, procedentes de la isla de Jeju. Solo en Sephora.

Sunday Riley

Luna Sleeping Oil actúa durante la noche para revelar un cutis más uniforme y luminoso, lleno de juventud al despertar. El éster del ácido retinoico reduce la apariencia de los poros y las arrugas, al tiempo que mejora visiblemente los signos del envejecimiento prematuro: líneas finas, textura irregular de la piel, manchas, sequedad y opacidad. Solo en Sephora.

Glossed Vinyl Sephora Collection

Brillo ultra brillante intensamente pigmentado de larga duracio?n.Una laca de labios de larga fijacio?n con efecto vinilo que combina un color intenso con un brillo extremo. Su aplicador biselado envuelve los labios con reflejos lacados deslumbrantes y de alta cobertura. Solo en Sephora.

Shimmering Bronzing Powder Sephora Collection

Los polvos bronceadores más vendidos llegan este verano con una nueva formula con más de un 90 % de ingredientes de origen natural y un envase de cartón fabricado de manera responsable. Solo en Sephora.

Dr.Jart+

Cicapair Sleepair Intensive Mask, una mascarilla de noche que calma las rojeces y repara las pieles dañadas durante el sueño. Solo en Sephora.

Moroccanoil

El Tratamiento Moroccanoil es un tratamiento capilar multiusos con aceite de argán que deja el cabello suave y flexible y le aporta brillo. Domina el cabello rebelde y el encrespamiento.

Louis Vuitton

On the Beach, la última creación de Jacques Cavallier Belletrud, es un deslumbramiento olfativo. Aquí, el Maestro Perfumista reúne las sensaciones de un día en la playa: el éxtasis del sol, el oleaje del mar y el suave calor de la arena sobre la piel. Las sensaciones de la costa, desde la invitación vivaz de las olas al roce sensual de la luz. "Se abre con brillo y se convierte en una caricia" - explica Jacques Cavallier Belletrud. "El Yuzu es el encargado de crear ese brillo inicial. Es un cítrico raro de Japón que me apasiona desde hace treinta años. Tiene un aroma complejo, como un cruce entre pomelo, mandarina y naranja. Es una nota cardinal y llena de vida que se convierte en una explosión de frescura. Luego viene, como un bálsamo, el Neroli, la esencia de azahar bañada por el sol. Un punto delicado y alegre, mezclado con una nota arenosa hecha de aromáticos facetados. El tomillo, el romero, la pimienta rosa y el clavo son discretos pero esenciales para completar el paisaje, porque ayudan a crear un ambiente de verano. Un velo de ciprés firma la escena, como una sombra benévola y amaderada en un día sin nubes." – añade el Maestro Perfumista.