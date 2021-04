Nona Source, la primera plataforma de reventa online de materiales de LVMH

Status Madrid

LVMH ha anunciado el lanzamiento de Nona Source, la primera plataforma de reventa online para el "re-abastecimiento" de materiales excepcionales de las Maisons de Moda y Marroquinería del Grupo. Diseñado por expertos de LVMH a través de su programa intraemprendedor DARE (Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur), Nona Source apoya la estrategia medioambiental de LVMH al repensar el abastecimiento y apoyar la economía circular.

Una verdadera revolución en el abastecimiento, Nona Source ofrece a los creativos y marcas emergentes en Europa acceso a telas y pieles de alta calidad a precios competitivos para fomentar la reutilización creativa de materiales. Creada por tres expertos de LVMH - Marie Falguera, Romain Brabo y Anne Prieur du Perray - Nona Source es una startup incubada por el programa intraemprendedor DARE de LVMH para acelerar soluciones innovadoras. Con su experiencia en el abastecimiento de materiales y la transformación digital, diseñaron una plataforma revolucionaria para reutilizar los materiales muertos, las "bellezas durmientes" almacenadas en los almacenes de las exclusivas casas de artículos de moda y cuero de LVMH. Desarrollado con una visión sostenible, Nona Source favorece la distribución local. Debido a que las existencias se encuentran en Francia, la plataforma se entregará por el momento dentro de Europa (incluido el Reino Unido).

Una experiencia totalmente digital, Nona Source ofrece una solución innovadora para los creativos. El catálogo propone una amplia variedad de materiales de prestigio, desde encajes hasta pieles en diferentes composiciones, gramajes, colores y estampados. Solo no se encuentran disponibles patrones exclusivos o telas de marca. Todos los materiales se seleccionan cuidadosamente y se revalorizan a precios competitivos. Las características del producto se presentan en detalle gracias a imágenes de alta calidad, videos para traducir la experiencia de tacto y tacto, además de exhibiciones en maniquíes de madera para visualización de caída y caída. Gracias a los datos de color de alta fidelidad y una experiencia sensorial digital para caracterizar fielmente estos materiales de lujo, los profesionales pueden comprar rollos, pieles o paneles, según las cantidades disponibles, sin cortar ni muestrear.

Nona Source es una solución concreta para abordar los desafíos y oportunidades de la circularidad, un pilar clave de la estrategia ambiental de LVMH articulada en el programa LIFE 360 (LIFE: Iniciativas LVMH para el Medio Ambiente). Esta solución creativa de cara al futuro para una moda más sostenible deriva su nombre de una de las tres diosas Parcae de la mitología romana. Nona, la más joven, teje el hilo de la vida, Decima lo teje y Morta lo corta. Nona Source encarna así la reutilización de materiales para que el hilo nunca se corte, sino que al contrario se revitalice con una creatividad fresca.