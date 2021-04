Premios Oscar 2021: los diez mejores vestidos de la alfombre roja

María Lantero Madrid

Ayer por la noche se celebraba la 93º edición de los Premios Oscar, y el momento de recibir a las estrellas y protagonistas de la noche en la alfombre roja, se convertía en uno de los momentos más esperados. Como norma, se prohibió asistir en chándal o pijama (aunque la galardonada directora de cine Chloé Zhao no dudó en apostar por zapatillas con vestido de Hermès). Después de un año, la Academia quiso volver a la celebrar un día tan importante con el glamour que se merece y por el cual siempre se ha dado a conocer. Desde Status escogemos los diez looks más impresionantes de la alfombra roja y que sin duda alguna harán historia.

Margot Robbie

Margot Robbie eligió un vestido en tonos plateados de estampado floral de Chanel Alta Costura, con una caída y diseño estilo slip dress.

Carey Mulligan

Nominada a "Mejor actriz principal" por su papel en Una joven prometedora, eligió el último look de la colección Alta Costura de primavera-verano 2021 de Valentino. Aunque no llegó a llevarse el premio, no nos dejó indiferente con su llamativo conjunto, que necesitó 350 horas de confección a mano. Un vestido de organdí, color cobre, completamente bordado con lentejuelas iridiscentes con reflejos de perlas.

Zendaya

Espectacular como siempre, Zendaya llevaba un vestido de gasa amarillo fluor llamado "Force de beauté", diseñado especialmente para ella por el director creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli. 300 horas de trabajo a mano han sido necesarias para la creación de este vestido en sus Ateliers. Completó su look con las sandalias Max de Jimmy Choo.

Amanda Seyfried

La actriz Amanda Seyfried nominada como actriz secundaria en la película Mank, lució un vestido de gala sin tirantes rojo hibisco de Giorgio Armani Privé de tul plisado personalizado de la colección Primavera Verano 2021. El vestido tiene un escote en V profundo acentuado por volantes de tul y una falda amplia. Ayer Amanda Seyfried derrochó puro glamour.

Vanessa Kirby

Vanessa escogió un vestido sin tirantes de seda de Gucci personalizado, con una maravillosa y elegante parte trasera, diseñado por el director creativo de la marca, Alessandro Michele.

Andra Day

Andra Day eligió un vestido recortado de malla de metal dorado personalizado con drapeado clásico de Vera Wang, tirantes asimétricos y una falda de corte alto con una espectacular apertura lateral.

Laura Dern

Laura Dern apostó por Oscar de la Renta. Como si de un cisne negro se tratase, llevaba un vestido de terciopelo con falda de plumas asimétrica. La actriz encargada de presentar uno de los premios, completó su look con los zapatos Talika de Jimmy Choo.

Maria Bakalova

La actriz, nominada como mejor actriz de reparto por Borat 2, escogió un vestido blanco de Louis Vuitton.

Helene Reingaard Neumann

El director Thomas Vinterberg ('Otra ronda') con su mujer, Helene Reingaard Neumann, fueron una de las parejas más elegantes de los Premios. Además, el director ganó el Oscar a Mejor película internacional.

Regina King

La actriz y directora optó por un vestido de Louis Vuitton de satén hecho a medida por Nicolas Ghesquiere, bordado con lentejuelas plateadas y cristales.