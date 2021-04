Así es 'Joy', el barco de ultralujo de Michael Jordan valorado en 80 millones de dólares

Carlota Reina Madrid

La estrella mundial del baloncesto ha sabido forjar un camino de riqueza y lujos después de su etapa como uno de los mejores deportistas de la historia. Michael Jordan está considerado como uno de los famosos más ricos del mundo, con una fortuna valorada en 1.600 millones de euros, según Forbes. Y es que, además de los contratos millonarios que el baloncestista tiene con diversas firmas de deporte, también tiene negocios en el sector de la hostelería, la automoción e incluso en el tecnológico.

El golf y la navegación han sido las confesas pasiones de Jordan desde que dejó el deporte profesional. Tanto es así, que en 2019 se hacía con 'Joy', una embarcación de ultralujo valorada en 80 millones de dólares. El yate, diseñado en 2016 por el astillero Feadship, cuenta con un innovador diseño y con todas las comodidades de una casa de ultralujo para poder pasar sobre él largas temporadas de tiempo.

Fuente: www.yachtcharterfleet.com

Joy, que alcanza una velocidad máxima de 16 nudos, tiene un total de cinco cubiertas, que se dividen a los largo de sus 70 metros de largo y 11 de ancho. Cada espacio está diseñado con un propósito diferente, ya que el barco está preparado para realizar todo tipo de actividades a bordo. Todos los espacios del barco están diseñados para tener diferentes funciones, pudiendo convertir la cubierta de proa en una cancha de baloncesto o en un precioso jardín.

Fuente: www.yachtcharterfleet.com

Toda la cubierta de la embarcación está fabricada con madera de teca, y cuenta con un aislamiento de vidrio para ofrecer una estancia confortable tanto en verano como en invierno. Respecto al interior, el yate tiene una suite principal y varios dormitorios, un salón privado, un cine, un gimnasio, un spa con jacuzzi y sauna, entre otros. La decoración es otro de sus puntos fuertes, ya que el barco está equipado con un mobiliario de lujo y un exquisito diseño, que va desde los baños hasta las zonas exteriores.

Fuente: www.yachtcharterfleet.com

Fuente: www.yachtcharterfleet.com

Tanto es así, que la embarcación ha recibido diferentes galardones desde su creación en 2016, que incluyen desde el premio Yates a motor de desplazamiento entre 500GT y 1,499GT, en los World Superyacht Awards de 2017, hasta el premio al Mejor diseño y estilo exterior en los ShowBoats Design Awards.

Fuente: www.yachtcharterfleet.com

El superyate de Jordan cuenta con una capacidad para 12 invitados y una tripulación de 19 personas. No obstante, pese a que el yate ya no está disponible, el precio de alquiler es de 840.000 dólares por persona, por lo tanto, no son muchos los arrendatarios que pueden optar a él.