Dia internacional del beso: los diez mejores besos de película

María Lantero Madrid

El Día Internacional del Beso surge gracias a una pareja de Tailandia que rompió el récord con el beso más largo, 58 horas, haciendo así este día oficial para una acción de amor y cariño que en este último año ha sido tan difícil de practicar. Es complicado averiguar cuál es el origen de este acto, ya que hay diferentes mitos y creencias en torno a su nacimiento. En La Biblia Judas besa a Jesús, en la antigua Persia era común que los hombres se besaran, en la época medieval era impuro besar a una doncella, y no fue hasta la época de la Revolución Industrial donde el besar probablemente se volvió en un acto común como manera de mostrar afección, pero siempre en la intimidad. Es sabido que los besos que más recordamos son el primero y el último. Para no dejar de sentir esas mariposas en el estomago y recordar los mejores besos de la gran pantalla, desde Status escogemos los diez mejores besos de película.

El guardaespaldas

La película El Guardaespaldas, 1992, fue dirigida por Mick Jackson. Kevin Costner, el guardaespaldas, compartía pantalla con la cantante Whitney Houston. Aunque no fue muy bien recibida por la crítica, la canción "I Will always love you" se convertiría en una de las canciones románticas de mayor éxito a día de hoy. Una historia de amor que siempre quedará marcada por su banda sonora.

Titanic

Difícil es que una película de James Cameron no sea un éxito absoluto, pero cuando presentó el proyecto de Titanic, todo el mundo se esperaba lo peor. Sin embargo, Titanic se convertía en una de las películas más taquilleras de toda la historia a nivel mundial, título que retuvo por más de una década hasta ser desplazada por Avatar (también dirigida por Cameron). Los protagonistas Jack and Rose protagonizarían una de las escenas más emblemáticas en el mundo del cine, el beso en la proa del Titanic. Una historia de amor con trágico final.

De aquí a la eternidad

De aquí a la eternidad es una película estadounidense de 1953 dirigida por Fred Zinnemann, en la cual participaron los actores Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed y Frank Sinatra. La escena en la playa con Burt Lancaster y Deborah Kerr es uno de los besos más apasionados del séptimo arte.

El diario de Noah

El diario de Noah, dirigida por Nick Cassavetes fue protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams. Una historia de amor entre una chica de clase alta y un chico de campo, que nos ha regalado una de las escenas más románticas bajo la lluvia.

El lado bueno de las cosas

Con ocho nominaciones a los Oscar, El lado bueno de las cosas es sin duda alguna una de las más maravillosas historias de amor del cine. Una pareja, ambos con problemas psicológicos, hacen que nos enamoremos de sus vidas y relación desde el minuto uno.

Desayuno con diamantes

Desayuno con diamantes se estrenaba en 1961 cosechando éxitos desde el día uno. Protagonizada por Audrey Hepburn y George Peppard, nos regalarían uno de los besos más míticos y románticos bajo la lluvia envueltos los dos en sus clásicas gabardinas.

Brokeback mountain

Una de las pocas historias de amor entre dos hombres que hemos podido llegar a ver en la gran pantalla, además de ser una producción de Hollywood. La película ganó tres premios Óscar de un total de ocho nominaciones. Está protagonizada por Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anna Faris, Anne Hathaway y Michelle Williams. Fue una de las ultimas películas protagonizadas por el ya fallecido Heath Ledger.

Pretty woman

Richard Gere y Julia Roberts protagonizaban en 1990 una de las películas más románticas de la historia del cine. Acompañada de una banda sonora inconfundible que sigue sonando incluso después de 30 décadas, estos dos protagonistas nos volvieron a hacer creer en el príncipe azul y las nuevas oportunidades.

La dolce vita

Esta obra maestra, considerada como una de las mejores obras del director, es una película italiana de 1960 escrita y dirigida por Federico Fellini, con la actuación de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg. La escena en la Fontana de Trevi es una auténtica maravilla.

Match Point

Match Point es una película escrita y dirigida por Woody Allen. Está interpretada por Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Matthew Goode, Brian Cox y Penelope Wilton. Se estrenó el 12 de mayo de 2005 en el Festival de Cannes. Al igual que otras de las películas mencionadas en el listado, esta película cuenta con una escena con uno de los besos más eróticos a día de hoy, protagonizado por Scarlett Johansson y Jonathan Rhys Meyers.