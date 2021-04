Baseofsweden, la ganadora y revolucionaria marca de maquillaje que actúa como tu segunda piel

María Lantero Madrid

Después de una trayectoria profesional dentro de empresas internacionales y con experiencia en mercados desafiantes como África Occidental, Asia Central y Medio Oriente, dar el paso para comenzar su propia empresa fue algo natural para la CEO y fundadora de Baseofsweden, Jasmine Lundqvist. Desde ganar el premio de maquillaje más importante del mundo con su base de maquillaje The Base Foundation, hasta contar con inversionistas como Gunilla von Platen y Victoria Silvstedt, Jasmine ha llegado a crear una compañía a nivel global que no deja de cosechar éxitos. La CEO cree en una industria de belleza más equitativa, apostando por la innovación y la transparencia, con una clara visión, "maquillaje que realmente ejerza su función", cosméticos con alta funcionalidad para un activo estilo de vida.

¿Con qué propósito nació la marca?

Baseofsweden desarrolla maquillaje para que ejerza su función. Somos una marca sueca enfocada en fabricar los mejores productos base adaptados a un activo estilo de vida. Baseofsweden se lanzó en 2019 con la visión de que su maquillaje debería funcionar como una segunda capa de piel y mezclarse naturalmente con su estilo de vida. Queríamos dar a las mujeres la misma libertad en la propia piel y crear cosméticos que funcionaran como una herramienta y se adaptaran a las actividades de los consumidores, y no al revés. Creamos una fórmula a prueba de vida.

¿Qué le faltaba a este sector por cubrir?

Para poder cubrir diferentes necesidades, sentíamos que las mujeres tenían que comprar muchos productos diferentes. No existía un producto que resolviese muchos de los problemas cotidianos de la piel. Hablándolo con los amigos y estudiando la comunidad, muchas mujeres por ejemplo decían que no iban al gimnasio durante la pausa del almuerzo porque no tenían tiempo para volver a maquillarse o madres todoterreno directamente se saltaban el momento de maquillarse, etc. Teniendo en cuenta muchos casos de este tipo, buscamos en el mercado y no pudimos encontrar una segunda solución para la piel que estuviera presente en todo tipo de actividades y que fuera suave para la piel. Simplemente queremos que nuestros clientes pasen más tiempo viviendo la vida y luciendo lo mejor posible al mismo tiempo. Baseofsweden se lanzó con la visión de que el maquillaje debería funcionar como una segunda piel y mezclarse naturalmente con el estilo de vida de un cliente.

¿Qué diferencia a tu marca de sus competidores?

Nuestro producto estrella, la base de maquillaje The Base Foundation, ganó el premio Cosmo Beauty Award al "mejor producto de maquillaje 2019" en la feria de belleza más grande del mundo, Cosmoprof, en Bolonia, Italia. Esto claramente nos dio el reconocimiento que la marca necesitaba. La singularidad de la base radica en varios usp en un producto y también en el fuerte ángulo de innovación. La base de maquillaje tiene varios atributos fuertes, como ser el primer cosmético de uso de 72 horas en el mercado que es a prueba de agua salada. Básicamente, puedes aplicarlo en tu piel, ir a nadar, ducharte, hacer ejercicio e incluso lavar con jabón y se mantiene perfectamente en su lugar. Esto, naturalmente, le da al consumidor mucha libertad durante el día. Al mismo tiempo, todo es vegano y hemos eliminado parabenos, clavijas, sulfatos, talco, etc. para que sea transpirable y amigable para las pieles más sensibles. Nuestro objetivo es ser innovadores y proporcionar funcionalidad y funcionalidad en cosmética.

¿Qué has llevado de tu experiencia laboral en L'Oreal a tu propio negocio?

Naturalmente, aprendí mucho de todos mis anteriores trabajos, sin embargo, trabajando para la división de lujo, entendí muy bien lo exigentes y altamente educados que son los consumidores en el segmento premium. Saben exactamente qué tipo de productos quieren y qué buscar en cada ingrediente. Esto elevó el listón al establecer mis propios estándares y desarrollar Baseofsweden.

¿Qué innovaciones o tecnologías veremos en un futuro cercano dentro de tu marca?

Nuestra misión es crear los mejores productos de base de maquillaje para hombres y mujeres y continuaremos haciéndolo. Con cada nuevo lanzamiento, consideraremos las necesidades de nuestros consumidores y la comunidad y desarrollaremos productos que faciliten el uso diario del maquillaje. Creemos que verse y sentirse bien debe ser sencillo y tan natural como cualquier otra cosa.

¿Qué te gustaría lograr con tu marca Baseofsweden?

Nuestro objetivo es, sin duda, convertirnos en la marca de referencia para todos los productos básicos de maquillaje funcional en todo el mundo. Queremos lograr este objetivo conectándonos con personas reales y ofreciendo soluciones reales para lucir lo mejor posible mientras el cliente lleva un activo estilo de vida. Con Baseofsweden también accedemos a un gran mercado desatendido; mujeres y hombres que no tienen tiempo para un maquillaje completo pero que están interesados en productos básicos funcionales que se integran a la perfección con su estilo de vida. Esto puede ser, por ejemplo, una madre, un padre muy ocupado, un deportista de élite, un emprendedor, etc. La mayoría de las marcas de maquillaje "hablan" con un público con un gran interés en el maquillaje y la belleza. También hacemos esto, por supuesto, pero también hablamos con una audiencia que tal vez ni siquiera tenga un bote de base en el baño.

Una herramienta muy importante para nosotros es, obviamente, las redes sociales. Nuestra estrategia aquí es utilizar las redes sociales (en parte) como lo hacen nuestros clientes. Usamos mucho contenido "de la vida real" donde la iluminación puede no ser tan perfecta o el fondo no es un blanco impecable. Hacerlo más crudo y "más real" nos ayuda a conseguir una conexión más profunda con el cliente. Nos gusta mostrar que todos pueden usar Baseofsweden, sin importar su edad, actividad, estilo de vida, intereses y género.

¿Cuál es tu bestseller?

La Base Foundation, está diseñada exclusivamente para funcionar como tu segunda piel. Se adapta al clima para resistir el sudor y la humedad sin obstruir los poros y está garantizado para durar todo el día. Ha sido aclamado en todo el mundo por su larga durabilidad, acabado mate y efecto secante. La base crea una superficie suave y húmeda en la piel y es edificable, lo que le permite crear todo, desde un acabado mate natural hasta una apariencia de cobertura total. La base viene en 12 tonos y se puede usar tanto para el rostro como para el cuerpo. Está hecho para todo tipo de pieles y dermatológicamente probado para uso diario. No se puede quitar con jabón ni con la mayoría de los desmaquilladores, por lo que hemos creado un desmaquillador personalizado para una experiencia completa y conveniente.

Con el tiempo, los productos veganos cobran más importancia, ¿por qué crees que está pasando esto?

Una de las razones más importantes de esta tendencia es que se ha demostrado que los cosméticos veganos son mejores para la piel, especialmente para la piel sensible (propensa al acné). A menudo, los productos cosméticos veganos contienen menos y más ingredientes naturales. Todos nuestros productos son aptos para todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles. Todos nuestros productos son veganos, sin talco, sin SLS, sin fragancias y sin parabenos.

Además, un estilo de vida sostenible se vuelve cada vez más importante en estos días. Dentro de este estilo de vida muchas personas eligieron por ejemplo menos o nada de carne o incluso se volvieron veganas. La elección de cosméticos a base de plantas es también más amable con el medio ambiente y los animales porque los cosméticos veganos no contienen ningún subproducto animal. Además, los productos Baseofsweden nunca se prueban en animales y, por lo tanto, son "libres de crueldad". Desde el primer día que comenzamos nuestra marca, decidimos producir solo productos veganos y libres de crueldad animal. De esta manera podemos ofrecer a nuestros clientes los productos más "limpios" sin perder de vista nuestro medio ambiente.

¿Estás planeando expandir tu marca a un nuevo país?

De momento estamos preparando un gran lanzamiento en Japón, un mercado muy importante para nosotros. También Estados Unidos llegará pronto y mientras tanto no paramos. Estamos en constante expansión ya que queremos que todos descubran nuestros fantásticos productos.

Victoria Silvstedt es la embajadora de tu marca, ¿qué te hizo elegirla y cómo puedes relacionarla con los valores de tu marca?

Victoria fue juez en un concurso de puesta en marcha en el que participé y se enamoró del producto y quería conocerme. Fue amor a primera vista y decidimos hacer crecer el negocio juntas, ya que ella tiene una mentalidad emprendedora muy fuerte. Las dos somos verdaderas aficionadas, trabajando duro con los pies en la tierra. Victoria es un activo muy importante para nuestra empresa con más de 20 años de experiencia en belleza y medios. No tiene miedo a reinventarse y probar cosas nuevas que han ayudado a nuestro crecimiento. Tener a una empresaria sueca tan famosa que respalde nuestra visión con su conocimiento y experiencia ha sido muy importante para nuestro viaje global.

¿Cómo ha afectado la pandemia al negocio? (pros y contras)

Ha sido un año desafiante para nosotros; encontrarse en medio de una pandemia siendo una empresa emergente, no era algo para lo que estaba preparada. Sin embargo, aunque tuvimos desafíos, no podemos quejarnos en absoluto. Nos vimos obligados a pensar de manera diferente y logramos mejorar nuestro enfoque, lo que resultó en un crecimiento significativo para nuestra tienda en línea. Ofrecemos a todos nuestros clientes un servicio todos los días de la semana a través de nuestros canales sociales para ayudarlos con éxito a elegir el tono y los productos adecuados para su piel. Mi equipo está siempre "conectado" ya que la importancia de la respuesta instantánea es muy importante en estos días. Creo que la pandemia también abrió las puertas a muchas oportunidades para que las marcas más pequeñas crezcan y lleguen a nuevos consumidores. También he notado que los consumidores cambiaron su manera de comprar, hoy en día a los consumidores les gusta apoyar marcas más pequeñas y auténticas más que nunca. De hecho, la pandemia creó un nuevo nivel de lealtad entre ellos.

Otra ventaja creo que ha sido el éxito del ´zooming´. Obviamente, se cancelaron muchos viajes de negocios y estoy muy sorprendida de lo eficientes que son las conferencias telefónicas con Zoom. Este año, la mayoría de nuestras sesiones de formación también se llevaron a cabo online y con gran éxito. Sigo pensando que el contacto en la vida real es muy importante, pero algo que cambiará para siempre, en mi opinión, es la cantidad de viajes por negocios. Al final, menos viajes ahorrarán tiempo a todos y menos viajes también tienen un impacto positivo en nuestro medio ambiente.

Cuando miro los contras, la respuesta es bastante simple; debido al cierre temporal de tiendas en muchos países, como por ejemplo España, no pudimos crecer tan rápido como hubiéramos querido. Cuando lanzamos en Primor nuestro plan era organizar un gran evento en la flagship store de Madrid y esto todavía tiene que esperar. Los eventos en vivo son muy importantes para generar expectación. A pesar de que nos estamos volviendo muy creativos en los eventos online, no veo la hora de unirme pronto a la fiesta de lanzamiento oficial en Madrid, ¡una vez que podamos abrazarnos de nuevo!