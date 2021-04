Por qué Bois de Boulogne es uno de los mejores parques del mundo para correr

Ignacio Vasallo Madrid

Los parisinos no son tan dados a la "course" como los neoyorquinos, pero desde luego no es por falta de espacios adecuados. Por supuesto no tienen un Central Park, situado justo en el corazón de la ciudad, ni siquiera un Hyde Park, pero lugares no faltan.

El mayor es también el más conocido: El Bois de Boulogne, en el extremo occidental de la ciudad, entre el famoso distrito XVI, el de la "nueva nobleza", donde vive la mayoría de los diplomáticos destinados en los múltiples organismos y embajadas que tienen su sede en la ciudad y el pueblo de Boulogne Villancourt, que le da nombre.

Durante varios siglos fue reserva de caza real y después lugar de cita de la gente bien parisina, por lo que pronto también se establecieron algunos restaurantes de prestigio. Contaba con su propio castillo, el Chateau de la Muette, que se independizó para convertirse en sede de la OCDE, por cesión del Gobierno francés.

Napoleon III lo transforma en Parque en 1852 dentro del gran plan de modernización de la ciudad liderado por el prefecto Haussmann. Y en 1858 se instala aquí el hipódromo de Longchamp, el principal de Europa.

Actualmente conserva el modesto-como su propio nombre indica- Castillo de la Bagatelle, el jardín Botánico y sobre todo, desde 2014 la Fundación Vuitton con un intrépido edificio diseñado por Frank Gehry.

Tiene 35 kilómetros de caminos para peatones con trazado sinuoso por lo que es fácil perderse, algo que hacen habitualmente, pero voluntariamente, los que buscan otra actividad más nocturna y transgresora.

Desde la Avenue Foch, la continuación de los Campos Elíseos, lo mas fácil es dirigirse al lago para bordearlo corriendo sobre una superficie blanda. Las vistas son agradables y cambiantes según las temporadas.

También de época del Emperador y de su prefecto es el Parque Monceau, algo más de ocho hectáreas en el prestigioso distrito VIII, uno de los más caros de la capital, lo que se aprecia inmediatamente en los atuendos de los corredores y de los paseantes, incluidos los niños acompañados de sus niñeras. Actualmente ha quedado reducido a la mitad, de lo que originalmente fue, pues tiene que convivir con dos dignos Museos, el Cernuschi de Arte asiático y el Nissin de Camondo con variadas colecciones del XVIII.

Al otro lado del rio, en el barrio más clásico de la ciudad, cerca de La Sorbonne y "del Quartier Latin", se encuentra el tercero de los grandes parques: "Les Jardins du Luxembourg" los más céntricos, populares y bellos desde 1612 cuando formaban parte de la propiedad del Palacio de igual nombre que mandó construir Maria de Medicis y que es en la actualidad la sede del Senado. En un anexo se encuentra uno de los Museos mas interesantes de Paris, el de Luxembourg, el primer Museo que abrió al publico en 1750 y que actualmente organiza estimables exposiciones.

Por los jardines pasea, trota corre o reposa la fauna más variada, desde estudiantes de cualquier parte de mundo, familias de la vecindad, turistas de paso o que vienen de visitar el Museo. Con mas de 22 hectáreas hay espacio para todos.

Para los más diletantes y amantes de la cultura aún queda otro parque habilitado para correr, aunque es preferible para pasear, por la dureza del suelo. Es el Parc Rives-de-Seine o Parque de las orillas de Sena, creado por la alcaldesa Anne Hidalgo en 2017 en terrenos literalmente arrancados al automóvil, a ambos lados del rio, con un total de siete kilómetros. Por la izquierda permite el paseo entre el puente de Iena y el des Arts y por la derecha del puente de Alma al de Sully. A nuestra disposición tenemos todas las míticas vistas de Paris, desde la Torre, hasta el Museo del Louvre. En el lado izquierdo, el más frecuentado para correr, hay incluso instalaciones complementarias como si aquello fuera un gimnasio.

El éxito entre nativos y forasteros ha sido inmediato y se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los viandantes, en una ciudad en la que siempre está presente la dificultad de la elección.