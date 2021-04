Por qué invertir y formarse en Polimoda, la mejor escuela de moda en Italia

María Lantero Madrid

Polimoda, fundada en 1986, aparece hoy en día en el ranking del top 10 escuelas dedicadas a la moda a nivel mundial. Situada en la mágica ciudad italiana de Florencia, la escuela ha nombrado recientemente a Massimiliano Giornetti como su director. El que fue Director Creativo de Salvatore Ferragamo, y antiguo alumno de esta misma escuela, se embarca así en un nuevo proyecto, apostando por las nuevas generaciones y el futuro de la moda, un sector que es un constante torbellino. Polimoda se ha asociado con distintas marcas a lo largo de los últimos años, permitiendo a los alumnos conocer este mercado de primera mano, y convirtiéndose en un referente a nivel internacional. Desde Status, entrevistamos a Massimiliano Giornetti, que cuenta por qué Polimoda destaca ante las demás escuelas y por qué a la hora de elegir la mejor formación, está sería la más acertada.

¿Qué diferencia a Polimoda del resto de escuelas de moda?

Polimoda tiene un enfoque totalmente diferente en comparación con la mayoría de las otras escuelas de moda. Todavía somos pequeños y de nicho. Estamos muy centrados en la moda y no nos sentimos tentados por muchas otras áreas temáticas. No creemos en tener otras filiales en el mundo porque la conexión entre Polimoda y la zona en donde se encuentra, es uno de los elementos esenciales del éxito de la escuela. Solo en Florencia se puede encontrar la riqueza de esa cultura artesanal que ha explotado el Made in Italy en todo el mundo. Aquí, estamos rodeados de los mejores productores de telas, cueros, ferreterías, bolsos y bisutería y es a partir de las culturas de la moda aplicadas a la tecnología que podemos mirar hacia el futuro.

¿Por qué quiso formar parte de este proyecto?

Creo que la moda está "enferma y cansada". Tenemos que rejuvenecer el sistema, cambiar la forma en que presentamos las colecciones, encontrar nuevas soluciones para vender y promover la creatividad de los diseñadores e inyectar más coraje en mentes independientes. Creo que este es el momento perfecto para llevar mi experiencia profesional en este sector, a las generaciones futuras. Esta es la razón por la que quise formar parte de este proyecto de Polimoda. Tengo el deseo de romper moldes y cambiar el rumbo en un sistema obsoleto.

¿Cómo está siendo la experiencia de dirigir una escuela? (una novedad en tu carrera profesional)

Después de muchos años en la industria como director creativo, he adquirido un know-how y una experiencia de 360 grados en el mundo de la moda. Creo que esta pandemia representa una gran oportunidad para llevar innovación a la industria.

Dirigir una escuela es completamente diferente en comparación con el mercado real, pero creo que es desde aquí, la escuela, que podemos reiniciar con nuevas energías. En la escuela, podemos trabajar sin la presión del tiempo y los números. En este humus que no está condicionado por las reglas del merchandising y el marketing, podemos implantar una nueva visión para las próximas décadas de la moda.

Human Poetics Schettino Galleria Romanelli

¿Qué nuevos cursos o programas va a implementar en la escuela?

Hoy en día hay muchas posibilidades nuevas. La moda ya no se divide solo en diseño o negocios. La digitalización ha abierto nuevas fronteras, desde espectáculos o salas de exposición virtuales hasta tiendas virtuales, y está llevando a la moda a una democratización de los consumidores que puede abrirse a nuevas perspectivas. Quiero lograr un nuevo objetivo para nuestros cursos donde la moda se mezcla con la música, el arte, el cine, la política y la tecnología.

¿Estos cursos ocurren por una demanda social o por una demanda del mercado de la moda?

Creo que la moda está muy relacionada con la evolución de la sociedad. Ésta es la razón por la que la moda es la forma de arte más contemporánea; vive con la gente y en las calles. Me gusta observar gente real en la calle. Creo que es la pasarela más grande: la realidad. Desde aquí, podemos observar y realizar una investigación sociológica / antropológica profunda para poder lanzar nuevas ideas y productos para el mercado.

¿Cómo fue su experiencia en Polimoda como estudiante?

Polimoda era muy diferente cuando yo era estudiante. Era una escuela pequeña e independiente que estaba muy conectada con la industria de la moda local. Esto sigue siendo lo que caracteriza a Polimoda después de 35 años; su feroz independencia. Es una ovejita negra en medio de una plétora de escuelas de moda homologadas. Polimoda está solo en Florencia y la relación entre la ciudad y la escuela ha creado una ciudad dentro de la ciudad hoy en día.

Es un lugar, exactamente como lo fue para los antiguos griegos, donde los estudiantes pueden hablar, escuchar y crear diálogos e ideas con libertad conceptual. Es un lugar donde las artes, las culturas y la tradición artesanal convergen en una experiencia multisensorial.

¿Cómo aplica sus conocimientos como diseñador a la escuela?

Ésta es la razón exacta por la que acepté el cargo de director de Polimoda. Quería unir fuerzas con nuevos creativos y asegurarme de que mi experiencia en moda estuviera a disposición de una nueva generación de visionarios. Creo que mi competencia en el negocio puede ser necesaria dentro de un mercado de la moda que es extremadamente antiguo y complicado en comparación con otras industrias.

Infundir coraje y determinación es la clave para vencer la fatiga.

¿Cómo ha afectado la pandemia al negocio de la escuela? ¿Cómo se están adaptando?

La pandemia también es una gran oportunidad. Todos rediseñamos el futuro más o menos desde las mismas posiciones. Sabemos que hemos perdido y estaremos perdiendo algo. Esta puede ser una buena oportunidad para restablecer nuevas reglas de moda y nuevos objetivos para que podamos estar menos dominados por las reglas antiguas y tener un mejor desempeño en el mercado. Me parece ridículo vender Pre Fall en mayo y Pre Spring en noviembre. Un análisis más profundo del comportamiento del consumidor es esencial para poder aportar innovación.

¿Por qué recomendaría Polimoda a futuros estudiantes?

Polimoda no es solo una escuela donde enseñamos moda en todos los tonos. El enfoque de Polimoda es individual, uno a uno. No queremos "impresionar" a los estudiantes con una marca de Polimoda, pero sí queremos darles las mejores herramientas e instrumentos para magnificar el talento de cada individuo y limitar sus debilidades.

Creamos un puente cultural entre el pasado, la herencia y el futuro. Colaboramos con algunos de los mejores profesionales del mundo real de la industria. Esta experiencia nos brinda la posibilidad de vincular la teoría con la práctica y ser flexibles y ágiles hacia las necesidades reales de los consumidores.

Human Poetics Monaci Biblioteca Nazionale

¿Cuáles son sus planes de futuro para Polimoda y qué le gustaría lograr?

Posicionarnos de forma independiente en el mercado. No queremos ser reconocidos por un estilo Polimoda, sino por la calidad individual de nuestros alumnos y su capacidad para detectar nuevas oportunidades en el mercado y transformarlas en un nuevo negocio.