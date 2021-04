Los seis mejores autobronceadores del mercado y las técnicas para aplicarlos

Status Madrid

Llegó la primavera y con ella los looks con los que se empieza a asomar un poco más de piel. Después de un invierno, y mucho tiempo en nuestras casas, qué mejor que cuidar nuestro aspecto y apostar por un buen autobronceador. Hasta que no podamos disfrutar de las piscinas y la playa, desde Status proponemos seis de los mejores autobronceadores y centros donde se pueden realizar, así como la mejor técnica para aplicarlos. No dejemos que la situación actual nos quite la buena cara.

Tacha Beauty - Institut Esthederm

Leche Corporal Autobronceadora de Institut Esthederm, para un tratamiento autobronceador progresivo que recrea la ilusión del bronceado dando un aspecto muy natural. La piel se ilumina con un tono bronceado intenso ultra natural.

Clarins

Addition Concentré Eclat & Addition Concentré Eclat Corps de Clarins, la solución para lucir un bonito bronceado sin salir de casa. Sus gotas mágicas permiten obtener un aspecto saludable desde la primera aplicación. El primero tiene la concentración ideal para ser utilizado en el rostro y en el cuello y el otro para ser usado en todo el cuerpo. Sus texturas se mezclan con la crema facial y la leche corporal, huelen a vacaciones y suben la moral.

E'lifexir

Photoshop instantáneo, el truco beauty de todas las celebs para lucir piernas de infarto, E'lifexir® Dermo presenta su nuevo gel de maquillaje con efecto "photoshop instantáneo", que da a la piel de tus piernas un tono dorado veraniego. Disfruta de una experiencia sensorial única, Color Dren ayuda a eliminar líquidos, drenar y estilizar tus piernas.

Croma Pharma

Nexultra™ UV SPF 50 de Croma Pharma, es el nuevo fotoprotector que se presenta en forma de brocha con polvo mineral de protección solar. Fácil de aplicar, este innovador polvo en brocha es la mejor opción para tener a mano, durante todo el día.

Carmen Navarro

Peeling con scrub inspirado en productos 100% mediterráneos como la lavanda, los cítricos y la sal marina, con el fin de preparar la piel, liberarla de toxinas y células muertas. Después de hidratarla en profundidad, con el fin de conseguir un tono duradero, uniforme y natural, se aplica el producto autobronceador. El número de sesiones depende del tono que queramos conseguir.

St. Tropez

St. Tropez, la icónica marca de autobronceado, lanza una nueva edición limitada del kit Ultimate Glow, creado y diseñado con la nueva embajadora de la firma e icono de belleza, Ashley Graham. Basado en la rutina de cuidado de la piel de Ashley, y en su amor por un cutis sano y naturalmente brillante, y combinado con la experiencia de ST.TROPEZ en materia de bronceado y cuidado de la piel, el Kit Ultimate Glow en edición limitada es todo lo que necesitas para conseguir un brillo natural. Incluye la nueva Self Tan Whipped Cre?me Bronzing Mousse y un guante aplicador a medida, creado y diseñado por Ashley. Una colección que consigue que sea más rápido y fácil lograr un bronceado saludable y una piel hidratada con la confianza de unos resultados impecables. A la venta en Isolee.com.