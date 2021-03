Slimline Monolithic Manufacture - 40Hz: la nueva tecnología de Frederique Constant

Status Madrid

Frederique Constant presenta un avance tecnológico en el campo de la precisión cronométrica. Redefiniendo los principios de la regulación de los relojes mecánicos, Slimline Monolithic Manufacture ofrece una precisión líder en la industria al hacer tictac diez veces más rápido que la mayoría de los movimientos mecánicos. Realizado en silicio, su oscilador reemplaza a un conjunto formado de varias partes y elimina muchos de los puntos débiles de los relojes mecánicos. Gracias a su diseño específico y su tamaño reducido, el revolucionario oscilador de alta frecuencia ha sido diseñado para encajar dentro de una configuración de movimiento tradicional. Alojada dentro de una caja de 40 mm con una abertura en la esfera para ver el oscilador, esta tecnología de vanguardia está disponible a un precio que respeta el compromiso de la marca con el lujo asequible.

La forma en que se regulan los relojes mecánicos no ha cambiado durante los últimos tres siglos. La invención del conjunto volante-espiral en el siglo XVII ha ejercido una influencia perdurable en la relojería mecánica. Desde entonces, los relojes mecánicos se han basado casi exclusivamente en el volante-espira, consistente en un resorte delgado en espiral unido al volante, que permite que el volante oscile hacia adelante y hacia atrás a una frecuencia constante. Al hacerlo, controla la velocidad a la que giran los engranajes del reloj e influye en la velocidad. Aunque se ha mejorado con el tiempo, el principio del volante-espiral se ha mantenido sin cambios y prácticamente sin ser cuestionado durante más de tres siglos.

Los mecanismos flexibles o compatibles son el siguiente gran paso en relojería y abren un nuevo reino de posibilidades. Dadas las propiedades elásticas de ciertos materiales como el silicio, es posible crear componentes monolíticos de una sola pieza, compactos y precisos, para reemplazar algunas de las piezas mecánicas ensambladas. Hoy, Frederique Constant emplea estas estructuras flexibles y sin juntas en el diseño de su revolucionario oscilador. Un concepto innovador y un gran avance en el campo de la precisión cronométrica, el Slimline Monolithic Manufacture está equipado con un movimiento que late a la asombrosa velocidad de 288.000 alternancias por hora, ¡diez veces más rápido que la mayoría de los relojes mecánicos!

Frederique Constant reemplaza los 26 componentes de un assortiment estándar por un solo componente equipado con dos pesos de regulación. Fabricado en silicio mono cristalino, el oscilador monolítico también integra el escape de áncora en su estructura flexible. Tres innovaciones novedosas distinguen al oscilador:

1.Un revolucionario oscilador de una pieza de tamaño pequeño. Gracias a la geometría de flexiones y masas, es posible producir por primera vez un oscilador de pivote flexible en el lugar ocupado por un volante tradicional.

2. Un oscilador ultra fino con un nuevo sistema de áncora El escape de áncora se incorpora al oscilador y, por primera vez, su función se integra en los flexos, permitiendo una reducción sustancial de tamaño manteniendo todas las funciones en una fina capa de silicio

3. Pesos de ajuste para regular el oscilador de flexión como los que se utilizan en un volante-espiral de oscilación libre tradicional. Los relojeros pueden ajustar fácilmente la frecuencia y la precisión simplemente girando dos pesos.

Gracias a la fascinante ingeniería de las flexiones y la geometría del oscilador, el equipo de Frederique Constant redujo sus dimensiones al tamaño de un regulador convencional y aumentó su frecuencia para mejorar la precisión. Si bien muchos movimientos mecánicos tradicionales operan a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, el Monolithic Manufacture representa el primer reloj mecánico de fabricación suiza que oscila diez veces más rápido a la asombrosa velocidad de 288.000 alternancias por hora o 40 Hz. A pesar de esta altísima frecuencia, la eficiencia del mecanismo ofrece una reserva de marcha considerable de 80 horas.

La Génesis: Una Colaboración con Flexous

La idea del oscilador monolítico nació durante un encuentro entre Peter Stas, cofundador y ex CEO de Frederique Constant, y el Dr. Nima Tolou, fundadora y CEO de Flexous, una innovadora filial tecnológica orientada a la relojería de YES!Delft, líder en tecnología holandesa. Tras su encuentro, el equipo de Frederique Constant encargó a Flexous la producción de un sistema oscilante único y flexible con especificaciones particulares.

Reuniendo una experiencia multidisciplinaria de alto perfil, se lanzó un proyecto conjunto entre los equipos de Frederique Constant y Flexous. Los objetivos técnicos característicos de un oscilador de flexión innovador eran sencillos:

1. Un tamaño comparable al de un volante tradicional para que cupiera dentro de un movimiento estándar con pequeños ajustes.

2. La frecuencia más alta posible

3. Reserva de marcha de 80 horas

4. Una fórmula rentable que permitiría la fabricación de cantidades importantes a un precio razonable.

Una Revolución en la Precisión Cronométrica: el Oscilador Monolítico

La nueva topología de flexiones y masas ha permitido la creación de un oscilador de pivote de flexión de un tamaño compacto sin precedentes (9,8 mm de diámetro y 0,3 mm de espesor). Por primera vez, el áncora se ha integrado dentro de la flexión. El revolucionario diseño combina alta frecuencia (40 Hz) con baja amplitud (6 ° frente a ~ 300 ° para un volante habitual).

La elección del material para el oscilador elimina las debilidades clave de los volantes-espiral tradicionales. El silicio mono cristalino es 100% antimagnético, resistente a las oscilaciones de temperatura, menos sensible a la gravedad y cuatro veces más ligero que un assortiment normal. La ausencia de acoplamiento mecánico supone una menor generación de fricciones y desgaste de las piezas. En consecuencia, se necesita menos potencia para impulsar la rueda de escape y el sistema oscilante. Esto da como resultado una fuerza reducida entre los componentes: se genera 2,5 veces menos par / par. En particular, se elimina la pérdida de energía relacionada con el movimiento de parada y marcha del escape de palanca suizo. Finalmente, y más importante, el silicio no requiere lubricación. Esto mejora la fiabilidad a largo plazo del escape y evita las demandas de lubricación generadas por la alta frecuencia.

La regulación de la velocidad se realiza utilizando pesos de ajuste, al igual que el sistema utilizado en un volante tradicional de oscilación libre. El sistema de ajuste es extremadamente preciso, dividiendo los intervalos de tiempo en centésimas de segundo frente a décimas de segundo para movimientos mecánicos regulares que funcionan a una frecuencia de 4 Hz.

Dado el diseño innovador del escape, los dispositivos tradicionales para medir la velocidad del movimiento (que se basan en el sonido del tictac del movimiento) no funcionan. Para calcular la tasa promedio en segundos por día, se utilizaron cámaras láser que tomaron 250.000 imágenes por segundo.

El Trigésimo Movimiento de la Manufactura Frederique Constant

Pronto se hizo evidente para los relojeros de Frederique Constant que un tren de engranajes tradicional no podía hacer frente a la velocidad vertiginosa de un regulador de 40 Hz. Esto llevó al diseño de un movimiento base completamente nuevo, el calibre automático FC-810, capaz de funcionar con la velocidad del nuevo oscilador de silicio. Toda la cadena cinética tuvo que ser rediseñada ya que el tren de engranajes estaba equipado con cuatro ruedas entre el barrilete y el piñón de escape, en lugar de las tres ruedas que se encuentran en un movimiento convencional. Sin embargo, la eficiencia del regulador aún logra ofrecer una reserva de energía considerable de 80 horas.

En un movimiento mecánico habitual que late a 28.800 vibraciones por hora, el segundero realiza ocho movimientos para completar un segundo. Con el calibre Monolithic Manufacture, el segundero realiza 80 movimientos por segundo. Ofrece el movimiento más suave posible de un segundero, ya que hace tictac más rápido de lo que el ojo puede ver.

Slimline Monolithic Manufacture

El Slimline Monolithic Manufacture de Frederique Constant es el primer modelo en llevar este movimiento revolucionario.

Presentado en una caja redonda de 40 mm, el nuevo reloj cuenta con una elegante esfera con decoración guilloché / estampada motivo clavo y números romanos impresos combinados con agujas tipo Breguet. La emblemática abertura Heart Beat de Frederique Constant es perfecta para mostrar el palpitante oscilador del reloj en una abertura a las 6 horas. El puntero de la fecha a las 12 horas da un contrapunto clásico al oscilador de alta tecnología a las 6 horas.

En el reverso, el fondo de caja transparente ofrece una vista sin obstáculos del calibre automático FC-810. Su decoración tradicional combina las rayas ginebrinas con el perlado, y la masa oscilante está calada.

El modelo está disponible en tres ediciones limitadas: 810 piezas en acero inoxidable con esfera azul, 810 piezas en acero inoxidable con esfera plateada y 81 piezas en oro rosa de 18k.

En conclusión, el Slimline Monolithic Manufacture es una hermosa combinación de relojería clásica e innovación de alta tecnología.

En palabras de Niels Eggerding, Director General de Frederique Constant: "el nuevo Slimline Monolithic Manufacture encarna el espíritu visionario, la determinación y la pasión de Frederique Constant por el savoir-faire relojero".

La Dra. Nima Tolou, directora ejecutiva de Flexous Mechanisms, comenta: "Estamos muy orgullosos de este emocionante resultado logrado en solo dos años, desde la concepción a la producción de un reloj de colección. Estamos orgullosos de la sinergia lograda en este proyecto único de Frederique Constant-Flexous ".

Sobre Flexous Mechanisms

Flexous Mechanisms es una empresa de tecnología relojera independiente especializada en el diseño y desarrollo de piezas de relojes flexibles con especial atención a los relojes mecánicos. Flexous se fundó en 2012 en Delft, Países Bajos, como una escisión de un grupo líder a nivel internacional en el campo de los mecanismos flexibles en la Universidad Tecnológica de Delft. Desarrolla y produce piezas de relojes innovadoras a medida desde la concepción hasta el producto. Trabaja junto con marcas de relojes de ideas afines y productores de piezas de relojes, uniendo los campos de la fabricación tradicional de relojes y el diseño de mecanismos flexibles del siglo XXI. Flexous pone todo su empeño en convertirse en el proveedor de tecnología innovadora más progresista en relojería. Finalmente, su visión es proporcionar piezas flexibles para los componentes principales de un reloj y establecer nuevos límites mundiales para exactitud, precisión y tiempo de ejecución con un enfoque altamente innovador.