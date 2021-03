Ralph Lauren Primavera 2021: sastrería impecable, lujosa despreocupación y una elegancia atemporal

Status Madrid

Ralph Lauren celebra las colecciones de primavera de 2021 a través de una experiencia digital inmersiva, primero para el consumidor, que incluye una actuación musical de Janelle Monae. Ubicada en el icónico Flagship de Beverly Hills, Janelle realiza un set musical, comenzando con su interpretación de la icónica canción de amor "All or Nothing at All".

"Mis diseños siempre han tratado de crear un mundo que está más allá de la moda, un mundo de romance y sofisticación atemporal. Para la primavera de 2021, mis colecciones, tanto para hombre como para mujer, entrelazan esos sentimientos y expresan un estilo personal que es moderno y perdurable." -Ralph Lauren

Las colecciones de primavera de Ralph Lauren evocan una sensación de sofisticación romántica soñada en el ambiente misterioso de una película en blanco y negro. Una sastrería impecable, una lujosa despreocupación y una elegancia atemporal muestran la visión de Ralph para la ropa de día y de noche.

La colección de primavera 2021 para mujer presenta marinos, cremas y marrones gráficos, que se complementan con suaves bronceados, cremas y azules empolvados. Estos sólidos se mezclan con estampados florales y art decó en siluetas y tejidos modernos. La sastrería es relajada pero con un aspecto elegante, y va desde siluetas estructuradas a otras más femeninas que infunden un toque de novedad a la colección. Las chaquetas clásicas de Ralph Lauren están presentes en toda la colección, desde el esmoquin a medida y las chaquetas entalladas hasta los estilos de un solo pecho con detalles de lentejuelas que ofrecen un toque sofisticado. Una serie de vestidos transmite un lujo sin esfuerzo en líneas limpias que van del día a la noche. Predominan las siluetas más cortas, y varios vestidos utilizan el motivo floral para mostrar intrincados bordados y artesanía.

Los accesorios y la bisutería expresan una sensibilidad moderna. La colección de bolsos contrasta una lujosa paleta de colores con animaciones de temporada. Estilos icónicos como el RL50, el Ricky y el Voyager se presentan en nuevas combinaciones de colores y acabados, como el patchwork de denim texturizado, las flores pintadas a mano y los bolsos de verano con hojas de palma. En cuanto al calzado, los estilos abarcan desde elegantes siluetas de sandalias hasta alpargatas y zapatillas deportivas para una sensación informal y veraniega. Ralph Lauren introduce nuevos iconos para la Colección a través de una sandalia plana y otra de tacón con detalle de herrajes de estribo. La familia de accesorios se completa con una colección de pañuelos en varios estampados Art Deco y florales.

La etiqueta púrpura para hombre de la primavera de 2021 presenta un juego de ricos linos de color marrón oscuro y texturas naturales, incluyendo hermosos tweeds de lino de seda, lujosa seda shantung, rayas de lino rústicas y fino crepé de lana tropical. El ante marrón chocolate de peso pluma y la piel de becerro italiana marrón bruñida añaden riqueza y dimensión adicionales. Los estampados van desde las impresionantes flores tropicales hasta los exóticos estampados de animales, y desde un espectro de lujosos cuadros de lino hasta las magníficas rayas icónicas en cremas y marrones. Los tejidos de los trajes son suaves y ligeros, y se complementan con elegantes jerséis de seda y cachemira de calibre fino. Elementos de color azul marino, crema y denim lavado mediterráneo se intercalan para crear una sofisticación inesperada pero refinada y sin esfuerzo.