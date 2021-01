Nordic Walking, ¿qué beneficios tiene esta marcha para nuestro cuerpo y mente?

Paco Vega Madrid

Inma Blanquer, directora del Centro Assari, explica que la Nordic Walking o Marcha Nórdica consiste en caminar vigorosamente con el impulso que nos proporcionan unos bastones específicos. Es un tipo de ejercicio que está ganado en popularidad rápidamente en nuestro país por todos los beneficios que ofrece para la salud, su sencillez de aprendizaje, y por la recomendación de médicos y estudios biomecánicos. "Este ejercicio de cardio moderado ayuda al control de peso, mejora de factores metabólicos y de riesgo vascular, refuerza el sistema inmunitario y previene el deterioro cognitivo, entre otros beneficios", cuenta Blanquer.

La llamada 'Marcha Nórdica' es un ejercicio aeróbico integral que trabaja simultáneamente la resistencia, fuerza, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Es graduable en intensidad para cada persona, edad, condición física previa y objetivo. Además mejora la postura y se practica al aire libre en contacto con la naturaleza.

Es una técnica muy recomendada para mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama debido a que exige mover los brazos hacia adelante y hacia atrás de una manera enérgica, lo que constituye un ejercicio perfecto cuando te han extirpado los ganglios linfáticos axilares por un cáncer de mama. Este movimiento se convierte en una "rehabilitación" de una linfadenectomía y es la mejor manera de prevenir un linfedema.

"Conocí el Nordic Walking cuando padecí un cáncer, me contaron sus beneficios y me apunté a un curso de iniciación con una duración de 3 horas, y me gusto tanto que empecé a practicarlo todos los fines de semana. Tras ello, comenzamos a ofrecerlo en Assari", recuerda Inma Blanquer, directora de Assari.

¿Cuáles son sus beneficios?

1. Ejercita el 90% de la musculatura del cuerpo (tren superior e inferior).

2. Supone un consumo importante de calorías, cercano al de trotar o correr ligero.

3. Minimiza el impacto en articulaciones, mejora la postura y el alineamiento vertebral.

4. Una actividad perfecta para cualquier edad y condición física, ya que se adapta en intensidad a la persona. Se aconseja a pacientes cardiológicos, oncológicos y en personas mayores disminuye el riesgo de caídas y retrasa el envejecimiento.

5. Reduce el estrés. Se practica preferentemente al aire libre, en contacto con la naturaleza o en parques. Y normalmente en grupo, lo que supone la oportunidad de relacionarse y socializar.

6. Es una actividad enormemente variada, divertida y fácil de aprender, lo que suele provocar que nos enganchemos a ella de inmediato.