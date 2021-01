La semana de la moda de París rentabiliza su obligada apuesta por lo virtual por el Covid

Yago Gantes Madrid

La tercera ola de la pandemia del Covid-19 está teniendo una especial impronta en Europa y, en concreto, en países como Francia, Reino Unido o Alemania que habían capeado mejor la crisis al inicio. Una situación que ha obligado a la Fédération de la Haute Couture et de la Mode a plantear unas semanas de la moda, la masculina (del 19 al 24 de enero) y la de Alta Costura (del 25 al 28), totalmente digitales a diferencia del pasado año, que se realizó una presentación híbrida.

Así, el organismo francés ha comunicado a las casas de lujo que no se les permitirá tener invitados esta temporada en las presentaciones digitales que sean en directo. "Las casas aún pueden organizar desfiles 'reales' con modelos transmitidos en vivo, siempre que sus eventos tengan lugar a puerta cerrada", explica The Associated Press.

¿El ocaso del desfile?

Las pasarelas digitales no son nuevas en el mundo de la moda. Muchos diseñadores y marcas han convertido la pandemia en una oportunidad para mostrar más libertad artística, mostrando inteligentemente sus piezas a través de diferentes medios en forma de videos musicales, cortometrajes e incluso a través del modelado 3D.

Diseñadores como Thierry Mugler y empresas como Balenciaga, Hanifa y Maison Margiela son solo algunos ejemplos de marcas que digitalizan de forma única las colecciones actuales y futuras.

Paul García de Oteyza, cofundador de Oteyza, la única firma española que participa en el evento, explica a este medio que la organización se está tomando esta situación como una oportunidad para que su evento gan, si cabe, en repercusión internacional y en mercados tan importantes como el asiático. "París lo está haciendo de manera muy potente porque la moda tiene interés de Estado", explica a este medio Oteyza. Así, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode ha trabajado para que su espectáculo llegue a Estados Unidos, gracias a la colaboración del medio The New York Times, o a Asia con acuerdos con redes sociales locales.

Este cambio de planes que ha provocado el coronavirus en el campo de los desfiles y semanas de la moda puede suponer un revulsivo para un modo de presentación que ha innovado poco en su historia.

Las semanas de la moda están pensadas para presentar las últimas novedades creativas de las firmas, pero, sobre todo, para que minoristas compren. Es decir, realmente es un evento de negocios. Sin embargo, con esta obligada apuesta por lo digital se abren dos caminos: el primero, el de la libertad creativa y de innovación que ofrece el campo audiovisual; y el otro, convierte al desfile en un espectáculo que puede enfocarse de lleno a llegar al consumidor final y crear marca.

'Arcadia', lo nuevo de Oteyza

La firma madrileña Oteyza es la única representación española en la semana de la moda masculina de París, un estandarte que García de Oteyza lleva con orgullo. Para la temporada otoño invierno 2021-2022, la marca ha preparado una nueva colección que engloba bajo el nombre de Arcadia, una región de la antigua Grecia que con el tiempo, se ha convertido en el nombre de un país imaginario, creado y descrito por diversos poetas y artistas para representar el ideal del equilibrio entre la tierra y el hombre.

Siguiendo este esquema, la propuesta audiovisual de Oteyza tiene lugar en un espacio natural con gran protagonismo del agua. Un escenario que le sirve para presentar una colección que sigue una evolución clara y que pasa por la utilización de tejidos naturales como la lana merino o algodones y tintes ecológicos. Unos materiales que le permiten la fluidez de las formas o del género, pues la modelo Laura Ponte es la imagen de este último trabajo.