Pedro Gómez, el rey de los plumíferos, revive cuando más lo necesitamos: una semana a -9 grados

Status Madrid

Se va a cumplir un año desde que la marca Pedro Gómez decide volver a darle una oportunidad a la que se convirtió en los ochentas y noventas, una de las marcas creadoras de las tendencias más importantes de la moda madrileña. Y es que a veces, se vuelve más fuerte que nunca. Esta vez la marca no solo ha recuperado los procesos de elaboración que los llevaron a lo más alto, sino que esta vez apuestan por nuevos plumíferos con materiales más sostenibles, avanzados, respetuosos, técnicos y con su calidad de siempre.

Al igual que muchas casas de moda, ellos también han querido colaborar con otras marcas y así sacar de entre ellas lo mejor de cada una. Neutrale y 24Kilates han sido sus primeras dos apuestas.

Neutrale una joven firma española y Pedro Gómez han reinterpretado su chaleco más icónico, lo que ha dado lugar a la pieza "reversible buffer vest Pedro Gómez X Neutrale". La selección del chaleco reversible para esta colaboración tiene su razón, pues sigue los principios de ambas marcas de sostenibilidad y de consumo consciente. Como dicen desde el equipo de Neutrale: "Buy less, but better". Esto quiere decir que la prenda funciona, en realidad, como si de dos piezas se tratase, siguiendo los objetivos de producir prendas duraderas en el tiempo y de máxima calidad. Por ello, Neutrale ha querido, por un lado, crear un chaleco monocromático y jugar con el etiquetado de Pedro Gómez y, por otro, utilizar uno de los tejidos más exclusivos de PG para aportar más brillo y color a la prenda.

La segunda colaboración del mítico Pedro Gómez ha sido con la firma internacional de streetwear 24 Kilates, reinterpretando su clásico plumífero "Canadiense" en una edición limitada de 15 unidades. El plumífero disponible únicamente bajo pre order, es una pieza úni-ca fabricada 100 % en España en exclusiva para la firma 24 Kilates. Una prenda multifuncional compuesta por 310 g de auténtica pluma duvet. Elaborado en su exterior con el tejido Tosca negro, con membrana transpirable y repelente al agua, el plumífero cuenta, en su interior, con el característico tejido de forro vintage azul Pedro Gómez y con el color naranja para el interior de las mangas.

Como una de las características más novedosas de esta reinterpretación del mítico plumas "Canadiense", en esta ocasión el plumas cuenta con dos modelos de mangas extraíbles, pu-diendo ser utilizado únicamente como chaleco o como una pieza entera con múltiples com-binaciones. De esta forma, la prenda se puede usar con el par de mangas negras, que lleva un parche naranja de alta visibilidad desmontable en la manga derecha y/o con el otro par de mangas blancas, con distintos gráficos llamativos de la marca en ambas mangas.