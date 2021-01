Las 10 claves que marcarán el ecosistema emprendedor español en 2021

Status Madrid

El año nuevo es siempre sinónimo de nuevos propósitos, también para los actores que conforman el ecosistema emprendedor (startups, inversores y corporaciones). Tras un 2020 marcado por las consecuencias de la pandemia, este año se inicia con un hilo de esperanza ante el esperado éxito de la vacuna, a la vez que con un clima de incertidumbre económica.

2020 dejó un ecosistema emprendedor con muchas pérdidas, pero también con muchos éxitos para los 'startuperos' españoles. La peor parte, como no podría ser de otra forma, se la llevaron startups del sector turístico, viajes y eventos. Aun así, según cifras del Observatorio de la Fundación Innovación Bankinter y El Referente, en el 2020 se consiguió la segunda mejor cifra de la historia de España en términos de inversión, alcanzando los 1.101.786 millones de euros cifra algo inferior que el acumulado de 2018, que cerró con 1.227.090 millones de euros.

Entre estas startups que consiguieron recaudar fondos se encuentran finalistas de South Summit como Elma, con una ronda de 3 millones de euros, o Streamloots, con una ronda de 4,7 millones con la entrada de los CEOs de Shopify y Yelp. Como parte positiva, destaca también el crecimiento de proyectos del sector Salud, comercio electrónico o Logística.

Ante este panorama, el ecosistema emprendedor tiene que anticiparse y saber adaptarse a las necesidades del mercado más que nunca. Por esta razón, South Summit, como plataforma global de innovación y conexiones de alto valor entre los actores clave del ecosistema mundial de la innovación, ha analizado las principales tendencias a tener en cuenta en este 2021:

Digitalización:

La pandemia ha conllevado a la consolidación de fórmulas de trabajo remotas, eventos virtuales, reuniones online y, en definitiva, ha puesto de manifiesto que vivimos en una era digital. Por tanto, aquellos actores que no estén ya en esta era o hagan un importante esfuerzo por unirse a ella, difícilmente tendrán un futuro de éxito.

El empleo de este año se basará también en la demanda de profesionales expertos en digitalización. Según muestran datos del Mapa del Emprendimiento 2020, realizado por South Summit, un 66% de startups quieren contratar a nuevos profesionales en sus equipos este nuevo año, debido, en gran parte, a las nuevas necesidades de empleo digital que demanda el mercado actual.

Innovación Abierta:

Esta estrategia de negocio basada en la colaboración entre corporates y startups permite un win-win para ambos actores. Una forma de mantener viva la innovación de grandes empresas y dotarlas de la agilidad necesaria para adaptarse a los cambios fácil y rápidamente, que seguirá siendo clave durante este año, ya que el futuro de la innovación pasa, más que nunca, por ser colaborativo.

Marco legal:

Los emprendedores apuntan que todavía queda mucho por hacer en cuanto a regulación para facilitar la creación de nuevos proyectos y su continuidad. De hecho, según muestran datos del Mapa del Emprendimiento 2020, entre sus mayores demandas, se encuentran una mejor regulación fiscal para startups (67%) y acceso a financiación (74%).

Emprendimiento rural:

El 30% del territorio español concentra al 90% de la población, según datos del Gobierno. Una cifra que demuestra que los pueblos están desapareciendo y, con ellos, las grandes oportunidades que ofrecen para emprender.

Sin embargo, la modalidad de teletrabajo acogida el pasado año por muchas empresas ofrece un nuevo horizonte para la reactivación de la vida y economía en zonas rurales, que se podrían traducir también en nuevas oportunidades de negocio. Una situación que empodera al emprendimiento rural, que se enfrenta igualmente al desafío de la visibilidad, al apoyo de todos los actores y a la eliminación de la brecha digital.

La salud, por encima de todos los demás sectores:

Según datos del Mapa del Emprendimiento 2020, uno de los sectores que más ha crecido este último año y en el que más se invierte es el de la Salud, como no podría ser de otra forma. En España, un 40% de los startuperos se decanta por crear proyectos centrados este ámbito; y se ha aumentado en un 78% la inversión en startups del sector. Pese a esto, otros sectores también tendrán un gran protagonismo en este nuevo año como el de la seguridad, la IA, así como el de las infraestructuras y movilidad, principalmente por el auge del e-commerce.

Apuesta país:

En Silicon Valley u otros ecosistemas reconocidos no hay más talento que en España, lo que falta es creérnoslo. Convertir a España en una nación emprendedora es una apuesta-país que implica a toda la sociedad.

Por tanto, se debe apoyar el emprendimiento y consolidar las bases de este ecosistema: la existencia de un mercado afianzado, políticas que inviten a emprender, acceso a la financiación, presencia de aceleradoras e impulso a la cultura emprendedora y al capital humano.

De hecho, nuestro país es el único en Europa que cuenta con dos ciudades (Barcelona y Madrid) como grandes hubs de innovación, como muestra un estudio de CB Insights. Con el objetivo de apoyar el emprendimiento, South Summit abrió el plazo de inscripción a su Startup Competition el pasado noviembre. Los proyectos que quieran participar en South Summit 2021 y estar entre las 100 startups más innovadoras del mundo podrán presentarse hasta finales de abril a través de la web del encuentro.

Conexión e internacionalización:

Un ecosistema emprendedor de éxito pasa por la conexión de sus actores, tanto a nivel nacional como internacional. La conexión es clave para intercambiar conocimiento, escuchar a expertos, compartir experiencias, conseguir socios, encontrar financiación o hacer crecer un negocio dándole visibilidad en otros mercados.

Plataformas como South Summit fomentan, a nivel global, esa interacción entre emprendedores, inversores y corporaciones en búsqueda activa de innovación, más ahora gracias a su nueva herramienta digital 365 que permite el contacto durante todo el año.

Educación en emprendimiento:

El emprendedor no nace, se hace. Por tanto, es importante contar con una educación en clave emprendedora desde los primeros años de la enseñanza, enfocándose en habilidades como relaciones sociales, la capacidad para afrontar el fracaso como oportunidad, el fomento del emprendimiento y la creatividad para potenciar mentalidades disruptivas. Así, el sistema educativo español se enfrenta al reto de reconversión y adaptación a los nuevos tiempos y formas de enseñar y aprender en este mundo digital que está en constante cambio.

Más inversión:

El primer cuatrimestre de 2020 las startups españolas levantaron 200 millones de euros, casi 150 millones menos que en 2019, según el informe The Evolution of Investment In Spain 2019/2020 realizado por StartupsReal.

Aunque existe financiación para la innovación y una apuesta fuerte por el talento, la cartera de inversión de España todavía está muy lejos de otros países europeos como Reino Unido, sobre todo, en algunos sectores concretos como el tecnológico.

Más mujeres:

La incorporación de la mujer al ecosistema sigue siendo una asignatura pendiente. Tan sólo un 18% de las españolas se anima a crear su propia startup, según los datos del último Mapa del Emprendimiento.