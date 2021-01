Congeladas, a domicilio o para hacer en casa: la ruta de las mejores croquetas de España

Status Madrid

El próximo 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta, ese bocado tan tradicional que se ha convertido en los últimos años en toda una pieza gourmet. Desde Status, hemos querido adelantarnos para que los amantes de esta delicia puedan celebrar ese día como se merece: eligiendo las croquetas que más les gusten. Por este motivo, proponemos una ruta para descubrir las mejores croquetas a domicilio, congeladas, de bares o restaurantes, además de algunos trucos para su elaboración para los más cocinillas.

Ruta croquetera 2021

Colósimo

Ortega y Gasset, 67. Madrid. Tel. 91 453 14 25.

Colósimo es el sabroso proyecto de dos jóvenes hermanos gaditanos, Ricardo y José Manuel Romero, que llevan casi dos años conquistando con platos 'sencillos' pero que al probarlos, hacen delirar Su tortilla es más que conocida en la capital por lo buenísima que está, pero si aún no lo sabes, toda su carta le sigue de cerca y sus croquetas no son una excepción, porque además de una excelente bechamel, tienen un 'toque de morriña' que las hace únicas.

Croquetas de puchero: dNorte

Mesonero Romanos, 8. Madrid. Tel. 91 110 13 24. www.tabernadnorte.com

Es el lado más informal del reconocido Villoldo, que con una carta sencilla y divertida -que refleja a la perfección la taberna que es-, resulta ideal para compartir y picar algo desde mediodía y hasta bien entrada la noche (ininterrumpidamente). Y precisamente entre el picoteo nunca faltan sus croquetas, de hecho, son tan imprescindibles que forman parte de su Degustación de las tres tapas de siempre: ensaladilla rusa, patatas bravas y croquetas, un trío realmente delicioso.

Croquetas caseras de jamón de bodega y parmesano: El Jardín de Alma

Arturo Soria, 207. Madrid. Tel. 91 066 91 92. www.eljardindealma.com

Desde su apertura en mayo de 2020, de la mano de Jesús González Espartero, el restaurante El Jardín de Alma se ha convertido en uno de los vergeles más famosos de la capital gracias a un entorno mágico con un amplio espacio en el interior y un gran jardín que acoge la preciosa terraza. Producto, calidad y tradición son los tres pilares que definen su cocina y el resultado es una irresistible carta donde por supuesto, no faltan las croquetas y solo con ver la presentación ya apetecen Su oferta gastronómica –ininterrumpida- se completa con una exclusiva barra de ostras y champagne y también hay coctelería de autor en horario non stop.

Croquetas cremosas de jamón ibérico: La Cocina de María Luisa

Jorge Juan, 42. Madrid. Tel. 91 781 01 80. www.lacocinademarialuisa.es

La Cocina de María Luisa es el reino de las setas y los sabores de siempre y las croquetas, que nos acompañan desde el siglo XIX, ¡no podían faltar!, y de hecho suelen estar entre las sugerencias de la genial María Luisa, que las hace de tres sabores -sin olvidar sus adoradas setas-. Por cierto, dadas las fechas, lo ideal es que en la comanda, junto a estas delicias de bechamel, pidamos alguno de sus platos 'truferos'.

Croquetas de jamón, merluza, queso y boletus: La Malaje

Plaza de la Paja, 10. Madrid. Tel. 913 642 587. www.lamalajerestaurante.es

Manu Urbano lleva años haciéndonos viajar al sur con su cocina; y con las croquetas ¡también viajamos! Están realmente buenas, super cremosas y llenas de sabor, así que nadie se olvide de incluirlas en la comida, aperitivo o merienda, porque siempre apetecen y su cocina desde que se mudaron hace 6 meses a la encantadora Plaza de La Paja, es non stop.

Croquetas de jamón ibérico y de puchero con gel de piparras: La Terraza del Santo Domingo

San Bernardo, 1. Esquina Plaza de Santo Domingo. Madrid. Tel. 618 670 046.

www.laterrazadelsantodomingo.es

¿A quién no le gusta disfrutar de una comida, cena o tomar un cóctel con unas espectaculares vistas panorámicas de Madrid? La capital tiene un renovado rincón que reúne todos los ingredientes para convertirse en el nuevo place to be del centro, La Terraza del Santo Domingo. Un acogedor espacio en las alturas donde además se come de maravilla y en su apetecible carta no faltan unas deliciosas croquetas. Los más clásicos pueden decantarse por la ración típica de jamón y quienes quieran 'jugar a adivinar' sabores, que pidan las del chef, porque las sirven variadas.

Croquetas del chef: gambas, puerro y bacalao y croquetas de jamón ibérico: Villoldo

Lagasca, 134. Madrid. Tel. 910 224 552. www.villoldomadrid.com

La carta de Villoldo es apetecible de principio a fin, porque todos los platos están realmente buenos, de esos que no se olvidan; y es que Pilar Pedrosa lleva más de 40 años haciendo unas recetas que enamoran y por supuesto, sus croquetas, también lo hacen

Croquetas de la casa de jamón de bodega y queso de oveja: Estrella del Bajo Carrión

Mayor, 32. Villoldo. Palencia. Tel. 979 82 70 05. www.estrellabajocarrion.com

Este restaurante hotel u hotel restaurante, es la casa madre del Grupo Villoldo o mejor dicho, de la familia Pedrosa, y las croquetas que sirven en este enclave mágico -a poco más de dos horas de Madrid- en el corazón de la ruta del románico y a un paso de la montaña palentina están igual de ricas que las del madrileño Villoldo.

Croquetas de la casa de jamón de bodega y queso de oveja: Habana Cafetería

Mayor Principal, 101. Palencia. Tel. 979 04 16 24. www.habanacafeteria.com

Como bien reza su claim, "es la cafetería de siempre, pero mejor". Ese punto de encuentro para ir a cualquier hora del día y en el que conviven los abuelos, adolescentes, familias y es que su propuesta es para todos. Conquista con una carta desenfadada, donde priman las hamburguesas, sándwiches, ensaladas y algún plato fuerte. Pero atención a las croquetas que sirven, porque detrás de este divertido concepto también está la familia Pedrosa. Por supuesto, están buenísimas.

Croquetas de jamón y parmesano: La Barra de Villoldo

Plaza Rinconada de San Miguel, 2. Palencia. Tel. 979 61 02 02. www.labarradevilloldo.com

Es un bar para comer, beber y estar. Algo a lo que invitan tanto su carta -de carácter informal y, como no podía ser de otra manera, con el producto de temporada como protagonista-, como su bonita y acogedora decoración y céntrica ubicación, sin olvidar, que es la única terraza de la majestuosa plaza que la acoge. Si nos sentamos a comer, el picoteo manda y no pueden faltar las croquetas

Croquetas caseras de jamón de bodega y Grana Padano y croquetas de manos y morro de cerdo: La Mesa de Conus

Rúa San Roque, 3. Vigo. Tel. 698 174 873. www.lamesadeconus.com

Hace meses que os empezamos a hablar de Víctor Conus, un joven que cocina como los ángeles y no deja de conquistar paladares en Vigo con su concepto de mesa y menú únicos. Pero si algo sabemos siempre de su menú degustación es que no faltan el Jamón ibérico de bellota Doña Lola ni las espectaculares Croquetas de la Yaya, y por algo será Están tan buenas que hasta las prepara para llevar; y atención, porque a través de la web www.jamonesdonalola.com -de la empresa familiar- las mandan a cualquier punto de la Península.

Croquetas para el congelador

Pepe&Cro

Henares, 7. Pinto. Madrid. Tel. 637 677 412. www.pepeandcro.com

En Pepe&Cro celebran el día de la croqueta ¡con más croquetas! Y es que los pedidos -superiores a 48 €- del día 16, llevarán de regalo su nueva caja degustación de 12 sabores, una deliciosa forma de seguir descubriendo esta firma madrileña, cuyas croquetas se han convertido en un básico del congelador. Y es que son 100% naturales, con más de 20 variedades, cremosas por dentro y crujientes por fuera y lo mejor de todo y lo mejor: llegan a la puerta de casa. Las hacen para todos los gustos: desde las 'clásicas' pero exquisitas de Jamón ibérico, hasta 5 con diferentes quesos (Gamoneu DOP, Gorgonzola, Brie de Meaux ); caprichos sencillos que alegran el día como las de Chistorra de Navarra y huevo frito y una selección gourmet que quita el hipo: de Carabineros con jengibre y lima, de Cecina de León y rúcula fresca, de Salmón ahumado con eneldo, Langostino y trufa negra o Espinacas frescas y piñones entre otras.

Ya listas para freír

1725 Gourmet

www.1725gourmet.com

Seguro que el espectacular cochinillo de 1725 Gourmet ha sido el protagonista de muchas mesas navideñas y aunque está claro que este manjar apetece cualquier día, no está de más descubrir otros productos de esta nueva firma que lleva el sello de Botín, el restaurante más antiguo del mundo. Así que, ¿qué tal si probamos sus croquetas? Cremosas por dentro, las elaboran con mimo y la mejor materia prima. Llegan a casa congeladas y las venden en paquetes de 12 unidades desde 8 € el pack.

Dónde comprar los mejores productos

Solobuey

Solobuey es el aliado perfecto para llenar la nevera tanto de básicos como de exquisiteces y a la hora de hacer croquetas, pues sigue siéndolo, porque en su tienda online www.solobuey.com encontramos jamón ibérico, panceta, pollo, quesos rellenos ideales para hacer croquetas de distintos sabores. ¿Habéis probado a hacerlas con un queso como La Peral? Y si alguien necesita inspiración, en su web y en sus redes sociales se pueden encontrar deliciosas recetas.

Para rebozarlas

Viena La Baguette, Panes con alma

Antoñita Jiménez, 58. Madrid. Tel. 91 560 09 22 / 91 560 00 14.

De un buen pan, solo puede salir un buen pan rallado así que el de este obrador centenario está de lujo y es ideal para rebozar las croquetas. Sin ningún tipo de aditivos, lo elaboran con sus panes blancos y al hacer el pedido del pan, puede incluirse un paquetito.